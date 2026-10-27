Когда нужно провести обучение по рабочей профессии с последующим трудоустройством, а когда можно сразу доверить задачи

Если обратиться к нормативной базе, то приказ Минтруда №804н утвердил два перечня профессий, должностей и специальностей, по которым работников можно принимать на работу без документов об образовании и квалификации. Это не значит, что у кандидата профильной подготовки нет вообще. Возможно, он не имеет возможности подтвердить её документально: дипломом или свидетельством по профессии.

✅ Первый перечень определяет профессии, для приёма на работу по которым достаточно свидетельства о квалификации, выданного по итогам НОК. По сути, можно направить кандидата пройти независимую оценку квалификации.

✅ Второй перечень определяет указаны профессии, по которым можно принять человека вообще без документов об образовании и квалификации. Однако после трудоустройства работник должен подтвердить квалификацию в соответствии с правилами, которые работодатель устанавливает в ЛНА с учётом мнения профсоюза. Например, он может пройти внутреннюю аттестацию или экзамен.

Помимо этого, ТК РФ не запрещает работодателю за свой счет дать возможность кандидату на место пройти подготовку для получения нужной квалификации. Это может быть и обучение потенциального сотрудника, который получит профессию с трудоустройством, и переобучение специалиста из штата.

Однако, если к должности предъявляют конкретные требования по уровню квалификации в федеральных законах или подзаконных актах, либо надо выполнять требования профстандартов или ЕКТС, то до момента получения этой квалификации нельзя выполнять рабочие функции.