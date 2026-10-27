Нормативная база допускает возможность и брать на работу людей без подтвержденной квалификации, и обучать кандидатов на место самостоятельно.
Разбираем, в каких случаях можно принять человека без документов об обучении, как организовать подготовку так, чтобы потенциальный сотрудник прошел курсы по профессии быстро и получил квалификацию официально.
Можно ли принять на работу без свидетельства о рабочей профессии
Работодатель вправе принять на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки, человека без документов об образовании и квалификации. Но не всегда. Существует нормативная база, которая регулирует эту сферу. Таких документов два:
Приказ Минтруда РФ от 21.12.2022 № 804н;
Приказ Минпросвещения РФ от 14.07.2023 № 534.
Когда нужно провести обучение по рабочей профессии с последующим трудоустройством, а когда можно сразу доверить задачи
Если обратиться к нормативной базе, то приказ Минтруда №804н утвердил два перечня профессий, должностей и специальностей, по которым работников можно принимать на работу без документов об образовании и квалификации. Это не значит, что у кандидата профильной подготовки нет вообще. Возможно, он не имеет возможности подтвердить её документально: дипломом или свидетельством по профессии.
✅ Первый перечень определяет профессии, для приёма на работу по которым достаточно свидетельства о квалификации, выданного по итогам НОК. По сути, можно направить кандидата пройти независимую оценку квалификации.
✅ Второй перечень определяет указаны профессии, по которым можно принять человека вообще без документов об образовании и квалификации. Однако после трудоустройства работник должен подтвердить квалификацию в соответствии с правилами, которые работодатель устанавливает в ЛНА с учётом мнения профсоюза. Например, он может пройти внутреннюю аттестацию или экзамен.
Помимо этого, ТК РФ не запрещает работодателю за свой счет дать возможность кандидату на место пройти подготовку для получения нужной квалификации. Это может быть и обучение потенциального сотрудника, который получит профессию с трудоустройством, и переобучение специалиста из штата.
Однако, если к должности предъявляют конкретные требования по уровню квалификации в федеральных законах или подзаконных актах, либо надо выполнять требования профстандартов или ЕКТС, то до момента получения этой квалификации нельзя выполнять рабочие функции.
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Какие виды профессионального обучения новой профессии с последующим трудоустройством возможны по №273-ФЗ
По ст. 73 № 273-ФЗ под профессиональным обучением понимают получение рабочей профессии. Видов подготовки два. Выбор зависит от того, если ли у слушателя курса какая-либо специальность или он идет учиться впервые. По большей мере это влияет на продолжительность обучения.
✅ Профессиональная подготовка — обучение для тех, кто ещё не получал профессию рабочего. По сути, это обучение с нуля. Такие программы более длительные: занимают до 3 месяцев, так как базы знаний у слушателя нет.
✅ Переподготовка — обучение для тех, кто уже имеет профессию рабочего и хочет получить новую специальность с учётом потребностей производства и области деятельности. Если первая специальность смежная или близкая, то можно пройти обучение профессии быстро: за 1-1,5 месяца.
Перечень рабочих специальностей, по которым проводят профессиональное обучение, утверждён Приказом Минпросвещения № 534.
Как выбирать курсы по рабочим профессиям для трудоустройства
Программа должна давать набор знаний и навыков, которые нужны потенциальному сотруднику для работы. При выборе курса надо отталкиваться от перечня трудовых функций, которые фиксируют в должностной инструкции, и специфики конкретного предприятия: например, используемого оборудования. Что нужно сделать:
определить фактические трудовые функции специалиста на конкретном рабочем месте;
сверить их с ЕТКС и профстандартом;
определить нужный разряд, если он предусмотрен по профессии;
выбрать образовательную программу и организацию, которая её реализует.
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Можно ли организовать обучение профессиям с трудоустройством на предприятии
Обязательных требований направлять будущего специалиста в сторонний учебный центр нет. Согласно ст. 73 № 273-ФЗ, профессиональное обучение можно проводить в любых организациях, которые ведут образовательную деятельность: УЦ ДПО, центрах профессиональной квалификации и на производстве.
Однако обучать самостоятельно и официально присваивать квалификацию по результатам подготовки можно только при наличии образовательной лицензии, даже если учебный центр — структурное подразделение работодателя. Это требование ст. 91 № 273-ФЗ. Чтобы получить лицензию, нужно выполнить условия, которые устанавливает постановления Правительства № 1490.
📜 Формат обучения при этом значения не имеет. Подготовка может быть индивидуальной и групповой. Допускаются очная, очно-заочная и дистанционная формы. Недельная нагрузка не должна превышать норм рабочего времени, установленных для конкретной профессии: в среднем не более 40 часов в неделю.
Практика в большинстве случаев обязательна. Во-первых, рабочие профессии требуют навыков. Во-вторых, регулятор запрещает проводить обучение по рабочим специальностям дистанционно полностью, если они включены в перечень Приказа Минпросвещения № 932. Практику можно проходить на базе учебного центра или непосредственно на предприятии.
Как направить на платные курсы по обучению профессии за счёт компании
Правильное оформление защищает обе стороны в случае трудового спора. Работник получает гарантии, а работодатель может рассчитывать, что вложенные в обучение средства окупятся. Что нужно оформить:
договор между компанией и образовательной организацией;
приказ или распоряжение о направлении сотрудника на обучение;
соглашение об обучении к трудовому договору или ученический договор.
Что обязательно прописывают в соглашении или ученическом договоре:
квалификацию, которую должны присвоить после курса;
обязанность компании предоставить условия для обучения;
обязанность работника завершить обучение и трудоустроиться у работодателя на согласованный срок;
период обучения;
оплата на время обучения, которую определяют по соглашению сторон, но не ниже МРОТ (если практика проходит на производстве, то её оплачивают в соответствии с правилами оплаты труда в компании);
ответственность сторон за несоблюдение условий соглашения или договора.
Если на учебу направляют сотрудника из штата, то его полностью или частично освобождают от текущих задач. При обучении с отрывом от работы за ним сохраняют место и зарплату.
В соглашении об обучении или ученическом договоре можно предусмотреть обязанность не только отработать определённый период после курса, но и компенсировать затраты при увольнении раньше срока без уважительных причин. Это допускает ст. 249 ТК РФ. Что можно считать уважительной причиной, регулятор не устанавливает. Каждую подобную ситуацию разбирают отдельно.
Коротко о бизнесе
Обучение рабочим профессиям
➡️ Учебный центр НЦПО работает на основании лицензии Министерства образования и разрабатывает программы в соответствии с требованиями профстандартов. Проводим обучение рабочим профессиям дистанционно и с практикой. По итогам обучения выдаются официальные свидетельство и удостоверение с регистрацией в ФИС ФРДО.
Что должны выдавать после платного курса на профессии и достаточно ли этого документа для работы
В конце обучения выпускник курса сдаёт квалификационный экзамен. По его итогам присваивают квалификацию и разряд, если он предусмотрен по специальности, и выдают свидетельство о профессии. Дополнительные требования к кандидату на место зависят от конкретной специальности и специфики работы.
📋 Например, могут потребоваться стажировка, обучение по электробезопасности для присвоения группы, проверка знаний внутренних инструкций и регламентов для допуска к самостоятельной работе.
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