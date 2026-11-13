На практике учесть такие затраты при налогообложении и отнести их к расходам на обучение по программам дополнительного профессионального образования зачастую не получается по одной из характерных причин. Это несоответствие требованиям к провайдеру ДПО, сторонам договора на обучение или отсутствие необходимости в этом обучении для персонала компании.
Рассказываем, когда и как можно отразить расходы на прохождение профессиональной переподготовки и учесть их при расчете налога.
Какие затраты на ДПО можно включить в расходы и учесть при налогообложении
Статья 264 НК РФ относит расходы на обучение к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. Это касается и ситуаций, когда сотрудники учатся по дополнительным профессиональным образовательным программам профессиональной переподготовки.
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В соответствии со статьей 252 компания-налогоплательщик может уменьшить свои доходы на сумму произведенных расходов: то есть учесть затраты на обучение при расчете налога на прибыль.
Однако, чтобы эти затраты были отнесены к прочим расходам, надо выполнить ряд условий:
✅ Компания вправе учесть в расходах деньги, которые она заплатила другой организации за оказанные услуги. Это значит, что договор с такой организацией должен быть заключен с самой компанией, а не сотрудником, который проходил переподготовку.
✅ Затраты на обучение должны быть экономически оправданы. Это значит, что сотрудник проходит обучение по профессиональной переподготовке, чтобы работать в компании и выполнять задачи, направленные на получение дохода этой компанией.
✅ У учебной организации есть лицензия на осуществление образовательной деятельности, так как это требование законодательства для реализации программ дополнительного профобразования и НК РФ.
✅ Обучение проходят сотрудники, которые работают в компании по трудовому договору. Кроме того, это могут быть те, кто заключил с компанией договор, который обязывает оформиться в штат в течение 3 месяцев после переподготовки и отработать минимум год.
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Может ли компания учитывать расходы на обучение по программе профессиональной переподготовки будущего сотрудника
Чтобы учесть расходы на профессиональную переподготовку по направлению профессиональной деятельности будущего сотрудника, надо выполнить требования п.3 статьи 264 НК РФ. Они касаются заключения договора, сроков оформления и отработки. Закрепить все условия можно в ученическом договоре с учетом требований статей 198-208 ТК РФ. В договоре нужно зафиксировать:
получаемую в результате переподготовки квалификацию;
сроки и форму обучения;
обязанность будущего работодателя обеспечить возможность обучения;
оплату на период учебы;
обязанность будущего сотрудника пройти переподготовку, заключить трудовой договор в течение 3 месяцев после обучения и отработать минимум год.
Если трудовой договор не заключён в течение 3 месяцев или расторгнут раньше, чем через год, то ранее учтённые расходы придётся включить во внереализационные доходы.
Какие документы нужны для подтверждения затрат на дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки
В НК РФ нет конкретного перечня документов, которые подтверждают расходы на обучение. В качестве ориентира можно использовать статьи 264 и 252. Документы должны подтверждать фактические затраты и выполнение требований регулятора.
Чтобы подтвердить расходы на переподготовку работника и учесть их при налогообложении нужны:
план обучения сотрудников, в котором указаны цели обучения, фамилии и должности тех, кто должен его пройти, для экономического обоснования расходов;
приказ руководителя о направлении работников на переподготовку;
договор компании с образовательной организацией, в котором приписаны форма, стоимость, срок обучения и выдаваемый документ;
программа переподготовки организации, осуществляющей образовательную деятельность;
акт об оказании услуг по обучению;
документ, подтверждающий обучение — диплом о профессиональной переподготовке.
Можно ли учесть расходы на обучение по договору, который работник заключил от своего имени
Если сотрудник сам заключил договор с образовательной организацией и оплатил переподготовку, то компания может компенсировать ему затраты.
Возможность и порядок такой компенсации должен быть зафиксирован в трудовом, коллективном договоре и Положении об обучении персонала. Однако нормы НК РФ и позиция Минфина не позволяют учесть такие расходы при расчете налога.
📋 С другой стороны — в соответствии с подп. 49 п.1 статьей 246 НК РФ перечень расходов на производство и реализацию не исчерпывающий. Это значит, что под него могут подпадать любые затраты, которые отвечают общим требованиям статьи 252 НК РФ: они должны быть обоснованными, документально подтверждёнными и направленными на получение дохода.
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Если результат обучения по образовательной программе профессиональной переподготовки — квалификация, которая нужна специалисту для работы, то расходы компании обоснованы. Поэтому попытаться их учесть можно, но гарантии отсутствия претензий от контролирующих органов нет.
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