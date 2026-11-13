На практике учесть такие затраты при налогообложении и отнести их к расходам на обучение по программам дополнительного профессионального образования зачастую не получается по одной из характерных причин. Это несоответствие требованиям к провайдеру ДПО, сторонам договора на обучение или отсутствие необходимости в этом обучении для персонала компании.

Рассказываем, когда и как можно отразить расходы на прохождение профессиональной переподготовки и учесть их при расчете налога.