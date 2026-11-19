Размер компании не освобождает от обязательного обучения. От малого бизнеса требуют то же, что и от крупного. Но обязательные случаи — лишь часть картины. В остальных ситуациях работодатель решает сам, учить ли ему своих специалистов. И зачастую это тоже необходимо.
В каких случаях малый бизнес обязан организовать повышение квалификации персонала
Основа — статья 196 Трудового кодекса. Необходимость подготовки и дополнительного профессионального образования для собственных нужд определяет сам работодатель. Это значит, что по общему правилу закон не заставляет вас учить сотрудников. Но есть исключение: если федеральный закон или подзаконный акт регулятора делает повышение квалификации условием для работы, работодатель обязан его организовать.
📚 Такие требования закреплены в отраслевых нормах.
Например, статья 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» обязывает тех, чья работа связана с ОПО, каждые 5 лет проходить обучение по направлению деятельности.
👥 Категории таких специалистов определяет постановление Правительства № 13. Еще один пример — кадастровые инженеры. По пункту 10 части 2 статьи 29.1 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» инженеры обязаны каждые 3 года проходить обучение по программе повышения профессиональной квалификации.
Численность штата значения не имеет. Все нормы привязаны к виду деятельности и должности, а не к размеру компании.
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Как определить, нужно ли повышение квалификации специалистов или достаточно другого вида обучения
Если обязательных требований нет, решение о форме обучения принимает работодатель. Выбор зависит от того, какой объем новых знаний и навыков должен получить сотрудник, насколько экономически целесообразно направлять персонал в центр повышения квалификации работников или можно организовать внутреннюю подготовку. Помимо этого, можно опираться на нормы приказа Минобрнауки №266, в соответствии с которыми повышение квалификации может проходить полностью в форме стажировки.
🔎 Чтобы определить, какой обучение подойдет, учитывайте: что изменилось в рабочих процессах и что требует регулятор. Например:
закон или подзаконный нормативный акт требует ДПО — нужно опираться на требования НПА: уточнена ли форма, программа, объем обучения;
сотрудник берет на себя дополнительные обязанности — надо отталкиваться от базовых знаний и сложности задачи, могут подойти и повышение квалификации, и стажировка;
в компании вводят новое оборудование или технологии — можно организовать обучение у поставщика или повышение квалификации;
обновились программы — достаточно инструктажа или обучения у поставщика программного обеспечения;
персонал делает ошибки в работе и причина в нехватке системных знаний — подойдет программа повышения квалификации, которая закроет конкретные пробелы;
сотрудникам надо закрепить новый навык на практике — оптимальны наставничество и стажировка.
Как выбрать программу, которая соответствует обязанностям и требованиям к сотруднику
К освоению программ ДПО допускают тех, у кого есть среднее профессиональное или высшее образование. Перед выбором программы нужно изучить требования профстандарта к основным функциям и должностную инструкцию. Помимо этого, желательно заранее разрабатывать план обучения персонала с учетом потребностей бизнеса, уровня знаний сотрудников и пробелов. В плане лучше делать две части: обязательное обучение по требованиям НПА и целевое для решения конкретных задач.
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🔍 При выборе курсов для обязательного обучения персонала для повышения квалификации надо выяснить, если ли типовая или примерная программа, утверждённая регулятором. Если она существует, то образовательная организация обязана разрабатывать свой курс в соответствии с ней, а специалисты — учиться только по таким программам.
Можно ли организовать обучение в центре повышения квалификации специалистов дистанционно и без простоев на рабочих местах
Формат повышения квалификации определяют программа и договор с образовательной организацией. Учить персонал можно очно, в смешанном и дистанционном формате, если он допустим: предусмотрен курсом, не ограничен типовой программой, которая требует практических занятий или регулятором. Чтобы рабочие места не простаивали, можно направлять сотрудников на корпоративные курсы повышения квалификации по очереди или согласовать обучение свободное от работы время. Нужно только помнить о том, что обязать учиться во внерабочее время нельзя. Если сотрудник соглашается, затраченные часы должны быть компенсированы с учетом требований ТК РФ.
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📄 Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой проверкой знаний. После этого слушатели получают удостоверение о повышении квалификации. Повышение квалификации не отменяет другие требования, если они существуют. Например, помимо обязательного обучения в области промбезопасности ряду специалистов надо проходить аттестацию.
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