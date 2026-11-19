В каких случаях малый бизнес обязан организовать повышение квалификации персонала

Основа — статья 196 Трудового кодекса. Необходимость подготовки и дополнительного профессионального образования для собственных нужд определяет сам работодатель. Это значит, что по общему правилу закон не заставляет вас учить сотрудников. Но есть исключение: если федеральный закон или подзаконный акт регулятора делает повышение квалификации условием для работы, работодатель обязан его организовать.

📚 Такие требования закреплены в отраслевых нормах.

Например, статья 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» обязывает тех, чья работа связана с ОПО, каждые 5 лет проходить обучение по направлению деятельности.

👥 Категории таких специалистов определяет постановление Правительства № 13. Еще один пример — кадастровые инженеры. По пункту 10 части 2 статьи 29.1 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» инженеры обязаны каждые 3 года проходить обучение по программе повышения профессиональной квалификации.

Численность штата значения не имеет. Все нормы привязаны к виду деятельности и должности, а не к размеру компании.