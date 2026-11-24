Постановление Правительства РФ № 229 от 04.03.2026 изменило требования, утверждённые постановлением № 1273 от 19.10.2017: уточнило, кто такой правообладатель, как формируется региональный перечень объектов, как работает комиссия по категорированию, как согласуется паспорт безопасности и как проходят проверки.
Разбираем, что именно изменилось, кого это касается, нужно ли проводить обучение работников по антитеррору и что надо сделать руководителю.
Изменения в требованиях к АТЗ: почему нужно обучение специалистов по антитеррору
Постановление № 229 детально расписывает процедуры, которые касаются категорирования. Они касаются того, кто создаёт комиссию, в какие сроки, как оформляются акт и паспорт безопасности, как их актуализировать и как проверять. У каждого шага теперь есть срок и ответственный. Это значит, что специалисту недостаточно общего представления об антитеррористической защищённости. Нужно знать порядок и временные рамки.
📄 В НПА нет отдельной нормы, которая обязывала бы пройти дополнительное профессиональное обучение по антитеррористической защищенности. Но все ключевые задачи, которые лежат на должностных лицах, председателях комиссий, организаторах АТЗ требуют знания процедур.
Блок
Что изменило постановление № 229
Что это значит на практике
Правообладатели и ответственность (п. 3)
Закреплено определение правообладателя: собственник или иной пользователь, который владеет, пользуется и (или) распоряжается объектом на законном основании. Ответственность возложена на правообладателей и на должностных лиц, ответственных за АТЗ
Отвечает не только владелец помещения, но и тот, кто его использует; ответственность персонифицирована
Перечень объектов (п. 5, 7)
Региональный перечень формируется по форме Минпромторга и согласуется с органом безопасности и Росгвардией; критерии включения утверждает высшее должностное лицо региона. Уведомление о включении получает собственник, а если его местонахождение неизвестно — иной пользователь; направить его может и муниципалитет
Объект узнаёт о включении в перечень по уведомлению, и с этого момента идут сроки
Организатор АТЗ и комиссия (п. 14–14.4)
Комиссию создаёт организатор АТЗ — собственник либо иной пользователь, если обязанность письменно закреплена за ним. Комиссия создаётся в течение 1 месяца и работает 30 рабочих дней. Если иной пользователь комиссию не создал, обязанность переходит к собственнику
Заранее решите, кто организатор, и зафиксируйте это письменно
Состав и порядок решений (п. 15, 16, 18)
Председатель комиссии — организатор АТЗ или руководитель юридического лица. Привлечённые специалисты права голоса не имеют. Решение принимается большинством голосов, при разногласиях решающий голос у председателя
Председатель лично отвечает за результат работы комиссии
Акт категорирования (п. 18)
Составляется в произвольной форме в 2 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии не позднее последнего дня её работы и становится частью паспорта безопасности
Акт готовят к завершению работы комиссии, а не после
Паспорт безопасности (п. 21, 22)
Разрабатывается в течение 30 дней после подписания акта. Согласование — до 10 рабочих дней, доработка — 5 рабочих дней, утверждение — не позднее 5 рабочих дней после согласования. Один экземпляр передаётся в региональный орган не позднее 10-го рабочего дня после утверждения
Весь цикл — цепочка коротких сроков, которую нужно планировать заранее
Актуализация паспорта (п. 25–25.2)
При изменении сил и средств охраны и в иных случаях достаточно листа учёта корректировок в произвольной форме; его направляют в четыре органа не позднее 5-го рабочего дня после подписания
Мелкие изменения оформляются проще, но срок отправки жёсткий
Ответственное лицо (п. 28, 33, 37, 40)
Вместо «руководителя объекта» в нормах об информировании органов при угрозе теракта и о действиях при ней указано должностное лицо, ответственное за АТЗ, либо лицо, его замещающее
Конкретный человек должен знать, что делать в первые минуты
Проверки (п. 41.1–45)
Плановая проверка — не ранее чем через 3 года и не позднее чем через 4 года после подписания акта категорирования или акта предыдущей проверки. План утверждается до 1 декабря предшествующего года. Проверка проходит в форме документарного контроля или выезда, по итогам составляется акт
Проверка предсказуема по срокам, но идёт по документам и по факту
Если объекту уже присвоена категория или утверждён паспорт безопасности до вступления постановления в силу, переделывать их заново не надо. Категорирование или внесение изменений в паспорт проводятся по решению правообладателя, когда наступят основания для актуализации.
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Специалистам каких объектов нужно обучение по антитеррористической безопасности
Поправки касаются торговых объектов и территорий — земельного участка, комплекса зданий, отдельного здания или его части, оснащённых для выкладки и демонстрации товаров, обслуживания покупателей и денежных расчётов. Они распространяются только на объекты, включённые в региональный перечень, и не действуют на объекты, для которых требования к АТЗ утверждены иными актами Правительства. Поэтому сначала нужно уточнить, входит его объект в перечень, и потом какие изменения его затрагивают.
Пройти обучение по антитеррористической безопасности организации нужно таким специалистам этих объектов, как:
📋 собственники и иные пользователи — правообладатели: те, кто владеет объектом, и те, кто использует его на ином законном основании, например, арендаторы;
📋 организаторы АТЗ — собственники или иные пользователи, за которыми закреплена обязанность создать комиссию и обеспечить её работу (если собственников несколько, организатора определяют по их соглашению);
📋 председатели комиссий — организатор АТЗ или руководитель юридического лица, который составляет, согласует и утверждает паспорт безопасности;
📋 должностные лица, ответственные за АТЗ — те, кто информируют органы безопасности, МВД, Росгвардию и МЧС об угрозе теракта, организуют оповещение и эвакуацию, подписывают листы учёта корректировок;
📋 представители объекта, привлекаемые к работе комиссии — специалисты по безопасности и инженерно-техническим средствам охраны, технической эксплуатации без права голоса.
Что конкретно изменилось в зонах ответственности:
Ответственность правообладателей. Закреплено определение: правообладатель — собственник или иной пользователь, владеющий, пользующийся или распоряжающийся объектом на законном основании. Ответственность лежит на правообладателях и на должностных лицах, ответственных за АТЗ. Если объект принадлежит нескольким правообладателям, копии паспорта безопасности направляются всем.
Формирование перечней объектов. Региональный перечень определяет уполномоченный орган субъекта РФ по согласованию с органом безопасности и Росгвардией. Форма перечня утверждена Минпромторгом, сам перечень утверждает высшее должностное лицо региона или руководитель уполномоченного органа, а критерии включения — только высшее должностное лицо. Муниципалитеты передают имеющуюся информацию об объектах. Если у региона нет сведений о местонахождении собственника, уведомление уходит иному пользователю.
Работа комиссии по категорированию. Комиссию создаёт организатор АТЗ в течение месяца со дня уведомления (или со дня события, требующего актуализации паспорта). Работает она 30 рабочих дней. Если комиссию должен был создать иной пользователь и не создал, обязанность переходит на собственника. От каждого органа — территориального органа безопасности, Росгвардии, МЧС, региона, муниципалитета — право голоса у одного представителя. Привлечённые по решению председателя лица голоса не имеют, а член комиссии, не согласный с решением, подписывает акт и прикладывает особое мнение.
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Обучение по антитеррористической безопасности
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Что должно затрагивать обучение по антитеррористической защищённости объектов
Программа обучения по антитеррору для руководителей и специалистов строится вокруг того, что нужно делать по постановлению № 1273 в редакции постановления № 229. Это подготовка документов, сроки, взаимодействие с органами, проверки. Курс по антитеррористической защищенности должен охватывать три блока: порядок контроля, оформление документации и действия персонала при угрозе.
Контроль и проверки
После учебы по антитеррору специалист должен понимать, как устроены проверки после изменений:
плановую проверку проводят не ранее чем через 3 года и не позднее чем через 4 года со дня подписания акта категорирования либо акта предыдущей плановой проверки;
план проверок утверждает руководитель уполномоченного органа региона не позднее 1 декабря года, предшествующего проверкам, и направляет органам безопасности и Росгвардии не позднее 10-го дня со дня утверждения;
проверка проходит в форме документарного контроля или выездного обследования и не может превышать 10 рабочих дней;
к проверке объектов первой и второй категорий представители Росгвардии привлекаются в обязательном порядке, для третьей категории — по согласованию;
по итогам составляется акт проверки, который подписывают все проверяющие, а при выявленных нарушениях правообладателю направляются предложения об их устранении;
внеплановые проверки проводятся, в том числе, чтобы проконтролировать устранение недостатков и при поступлении информации о несоблюдении требований.
Документы и сроки
Программа обучения по АТЗ должна раскрывать состав документов и последовательность оформления:
📄 акт обследования и категорирования — в произвольной форме, 2 экземпляра, подписывают все члены комиссии; в нём фиксируются решение о категории, выводы об эффективности защищённости и рекомендации;
📄 паспорт безопасности — составляется по акту; бумажный экземпляр прошивается, нумеруется, скрепляется подписью и печатью (при наличии), второй экземпляр хранится на объекте;
📄 актуализация — по основаниям из п. 25 (изменение специализации или вида торговли, влекущее изменение числа потенциально пострадавших; изменение площади и границ; изменение числа потенциально опасных участков и критических элементов) паспорт обновляют в порядке разработки, в остальных случаях составляют лист учёта корректировок;
📄 ограничение распространения — акт и перечень мероприятий защищаются по правилам о коммерческой тайне, и специалист должен знать, как с ними обращаться.
Практические действия персонала
Обучение сотрудников по антитеррору должно готовить к реальной угрозе. Постановление относит к организационным мероприятиям учения и тренировки с работниками, информирование сотрудников о требованиях к АТЗ и контроль готовности охраны. При обнаружении угрозы или получении информации о теракте ответственное лицо обеспечивает оповещение людей, эвакуацию, усиление охраны и доступ оперативных подразделений.
Передавая информацию в органы, нужно назвать свои фамилию и должность, наименование и адрес объекта, дату и время обнаружения угрозы, число людей на объекте. Эту последовательность лучше отработать на курсах антитеррористической подготовки, чем впервые применять на объекте.
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Что нужно сделать руководителям и ответственным, помимо обучения по АТЗ
Обучение ответственных за антитеррористическую безопасность в организации не заменяет организационную работу. Чтобы объект соответствовал обновлённым требованиям нужно:
📌 Проверить, входит ли объект в региональный перечень, и получено ли уведомление о включении. Отсчёт сроков идёт именно с него.
📌 Решить вопрос организатора АТЗ. Если комиссию будет создавать иной пользователь, закрепите это письменно в договоре или соглашении с собственником. Если собственников несколько, заключите соглашение между ними.
📌 Назначить должностное лицо, ответственное за АТЗ, и определить того, кто его замещает: именно они теперь указаны в нормах об информировании органов и действиях при угрозе.
📌 Обновить информационные стенды. На них должны быть схема эвакуации, номер телефона ответственного лица, номера аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.
📌 Составить календарь сроков: создание комиссии в течение месяца, 30 рабочих дней её работы, затем паспорт и его согласование (все сроки — в таблице выше).
📌 Подготовить шаблон листа учёта корректировок и назначить того, кто отслеживает события, требующие актуализации паспорта. Лист нужно направить в четыре органа не позднее 5-го рабочего дня после подписания.
📌 Организовать хранение паспорта: второй экземпляр остаётся на объекте, его сохранность обеспечивают председатель комиссии и ответственное лицо. Если у объекта несколько правообладателей, копии паспорта направляются всем.
📌 Спланировать мероприятия по акту. Общий срок их завершения, включая оснащение инженерно-техническими средствами охраны, не может превышать 2 лет со дня подписания акта. Для объектов первой и второй категорий правообладатель организует физическую охрану.
📌 Сверить действующие документы. Если категория присвоена или паспорт утверждён до вступления постановления в силу, переделывать их не обязательно: решение принимает правообладатель, когда наступят основания для актуализации.
Почему нужно направить специалистов на курсы по антитеррору
Требований об обязательном обучении по программе повышении квалификации по антитеррористической защищенности объекта в постановлении № 1273 нет. Но на практике курсы решают конкретные задачи: помогают разобраться в изменениях и понять, что нужно сделать на практике.
После корректировок в НПА аргументов в пользу обучения специалистов по антитеррору стало больше.
Роль ответственного лица стала персональной. В нормах об информировании органов и действиях при угрозе теракта указано должностное лицо, ответственное за АТЗ, либо лицо, его замещающее, и ошибка в первые минуты ляжет на конкретного человека.
Сроки стали жёсткими и короткими. Месяц на создание комиссии, 30 рабочих дней на её работу, 30 дней на паспорт, 5 и 10 рабочих дней на отдельные этапы: без отработанного алгоритма их легко пропустить.
Председатель комиссии подписывает и утверждает документы. Руководитель юридического лица лично отвечает за акт категорирования и паспорт, а значит, должен понимать критерии категорирования и содержание документов.
Решения комиссии принимаются голосованием. Нужно разбираться в составе комиссии, правах голоса, порядке оформления особого мнения и в том, как оценивается число людей, которые могут пострадать.
Проверки идут по документам. Документарный контроль и акт проверки выявляют формальные ошибки, а предложения об устранении нарушений направляются правообладателю.
Свобода выбора требует компетенции. В переходный период правообладатель сам решает, когда переделывать категорирование и паспорт, и принимать такое решение лучше осознанно.
Можно ли учесть расходы на курсы повышения квалификации по антитеррористической защищённости при налогообложении
Расходы на повышение квалификации персонала можно учесть при расчёте налога на прибыль (подп. 23 п. 1, п. 3 ст. 264 НК РФ). Обучение должно проходить в лицензированной образовательной организации. Договор заключают между учебным центром и компанией. Повышение квалификации должно быть экономически обосновано.
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💼 Обосновать необходимость в обучении на курсе по антитеррористической защите несложно. Назначение ответственного лица и работа комиссии предусмотрены постановлением № 1273, поэтому ДПО по антитеррору связано с деятельностью организации и нужно для соблюдения обязательных требований.
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