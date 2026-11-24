Специалистам каких объектов нужно обучение по антитеррористической безопасности

Поправки касаются торговых объектов и территорий — земельного участка, комплекса зданий, отдельного здания или его части, оснащённых для выкладки и демонстрации товаров, обслуживания покупателей и денежных расчётов. Они распространяются только на объекты, включённые в региональный перечень, и не действуют на объекты, для которых требования к АТЗ утверждены иными актами Правительства. Поэтому сначала нужно уточнить, входит его объект в перечень, и потом какие изменения его затрагивают.

Пройти обучение по антитеррористической безопасности организации нужно таким специалистам этих объектов, как:

📋 собственники и иные пользователи — правообладатели: те, кто владеет объектом, и те, кто использует его на ином законном основании, например, арендаторы;

📋 организаторы АТЗ — собственники или иные пользователи, за которыми закреплена обязанность создать комиссию и обеспечить её работу (если собственников несколько, организатора определяют по их соглашению);

📋 председатели комиссий — организатор АТЗ или руководитель юридического лица, который составляет, согласует и утверждает паспорт безопасности;

📋 должностные лица, ответственные за АТЗ — те, кто информируют органы безопасности, МВД, Росгвардию и МЧС об угрозе теракта, организуют оповещение и эвакуацию, подписывают листы учёта корректировок;

📋 представители объекта, привлекаемые к работе комиссии — специалисты по безопасности и инженерно-техническим средствам охраны, технической эксплуатации без права голоса.

Что изменилось в зонах ответственности по антитеррористической защищённости объектов

Что конкретно изменилось в зонах ответственности: