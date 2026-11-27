Требования к ответственному: образование, стаж и повышение квалификации по промышленной безопасности по А.1

Правила, утвержденные постановлением № 2168, разделяют требования для объектов I–III и IV классов опасности. Различие касается не только образования, но и того, кто обязан получать дополнительное профессиональное образование по промбезопасности.

📋 Для ОПО I–III классов опасности ответственный должен:

иметь высшее техническое образование;

иметь стаж работы на опасном производственном объекте отрасли не менее 3 лет;

проходить аттестацию в области промышленной безопасности не реже одного раза в 5 лет;

получать ДПО в области промышленной безопасности не реже одного раза в 5 лет.

📋 Для ОПО IV класса опасности ответственный должен:

иметь высшее техническое образование и ДПО в области промышленной безопасности;

иметь стаж работы на опасном производственном объекте отрасли не менее 3 лет;

проходить аттестацию в области промышленной безопасности не реже одного раза в 5 лет.

Требования к ответственному ОПО

🎓 Вид дополнительного профобучения не указан. Однако для ОПО I-III класса есть требования к периодичности обучения. Из этого можно сделать вывод, что ответственному нужно проходить повышение квалификации: например, обучение по основам промышленной безопасности по А.1.

👥 На кого возложить функции ответственного, определяет пункт 7 Правил:

Численность работников Кто отвечает за производственный контроль Менее 150 человек Один из заместителей руководителя эксплуатирующей организации (обособленного подразделения) или индивидуального предпринимателя От 150 до 500 человек Специально назначенный работник Более 500 человек Руководитель службы производственного контроля

📌 Все решения надо отразить в положении о производственном контроле: указать должность ответственного или описать организационную структуру службы.

Требования к квалификации: образованию, стажу, аттестации, дополнительному обучению по промбезопасности по А.1 или другой области не зависят от должности того, на кого возложены функции ответственного.