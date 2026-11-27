Квалификационные требования зависят от класса опасности объекта. Выбор того, кто может выполнять функции ответственного на конкретном предприятии, еще и от численности персонала в штате. Разберем, что установлено постановлениями Правительства 2168 и № 13, какое место в обучении занимает область А.1 «Основы промышленной безопасности» и что проверить до подписания приказа о назначении.
Требования к ответственному: образование, стаж и повышение квалификации по промышленной безопасности по А.1
Правила, утвержденные постановлением № 2168, разделяют требования для объектов I–III и IV классов опасности. Различие касается не только образования, но и того, кто обязан получать дополнительное профессиональное образование по промбезопасности.
📋 Для ОПО I–III классов опасности ответственный должен:
иметь высшее техническое образование;
иметь стаж работы на опасном производственном объекте отрасли не менее 3 лет;
проходить аттестацию в области промышленной безопасности не реже одного раза в 5 лет;
получать ДПО в области промышленной безопасности не реже одного раза в 5 лет.
📋 Для ОПО IV класса опасности ответственный должен:
иметь высшее техническое образование и ДПО в области промышленной безопасности;
иметь стаж работы на опасном производственном объекте отрасли не менее 3 лет;
проходить аттестацию в области промышленной безопасности не реже одного раза в 5 лет.
🎓 Вид дополнительного профобучения не указан. Однако для ОПО I-III класса есть требования к периодичности обучения. Из этого можно сделать вывод, что ответственному нужно проходить повышение квалификации: например, обучение по основам промышленной безопасности по А.1.
👥 На кого возложить функции ответственного, определяет пункт 7 Правил:
Численность работников
Кто отвечает за производственный контроль
Менее 150 человек
Один из заместителей руководителя эксплуатирующей организации (обособленного подразделения) или индивидуального предпринимателя
От 150 до 500 человек
Специально назначенный работник
Более 500 человек
Руководитель службы производственного контроля
📌 Все решения надо отразить в положении о производственном контроле: указать должность ответственного или описать организационную структуру службы.
Требования к квалификации: образованию, стажу, аттестации, дополнительному обучению по промбезопасности по А.1 или другой области не зависят от должности того, на кого возложены функции ответственного.
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Почему ответственному нужно обучение на курсе по основам промышленной безопасности
Ответственный за ПК организует систему контроля на предприятии. Ему нужно понимать, какие требования действуют на объекте, как проверяется их соблюдение и что делать при выявлении нарушений.
📝 По постановлению № 2168 ответственный и специалисты, осуществляющие производственный контроль, решают такие задачи, как:
подготовка положения о производственном контроле и изменений в него;
разработка ежегодного плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности;
контроль того, как работники службы выполняют свои обязанности;
подготовка и представление сведений об организации производственного контроля;
проведение проверок состояния промышленной безопасности;
контроль выполнения предписаний надзорных органов и устранения причин аварий и инцидентов;
контроль испытаний и освидетельствований технических устройств, проведения экспертизы промышленной безопасности;
контроль подготовки и аттестации работников.
📚 Конкретное распределение обязанностей закрепляют в положении о производственном контроле, должностных инструкциях или договорах. Программа обучения по А.1 «Основы промышленной безопасности» дает общую базу: требования законодательства о промышленной безопасности, обязанности эксплуатирующей организации, порядок производственного контроля, экспертизы и расследования аварий.
Зачем ответственному удостоверение по промбезопасности по А.1
Ответственному на ОПО I–III классов нужно регулярно проходить повышение квалификации с учетом требований постановлений № 2168 и № 13. Первое устанавливает периодичность не реже одного раза в 5 лет. Второе относит специалиста к тем, кто обязан получать дополнительное профобразование. Для ответственного на объекте IV класса ДПО предусмотрено пунктом 12 Правил № 2168.
📄 Обучение подтверждает удостоверение о повышении квалификации, выданное организацией с лицензией на образовательную деятельность. Данные удостоверения вносят в ФИС ФРДО. В реестре его проверяют инспекторы Ростехнадзора во время контрольных мероприятий.
Согласно постановлению № 13, специалист, на которого возложены функции ответственного за производственный контроль, проходит аттестацию в области промышленной безопасности. Область А.1 он сдает помимо тех областей, которые соответствуют должности и обязанностям на конкретном объекте.
💡 Обязательной подготовки к экзамену по промышленной безопасности по А.1 и другим областям НПА не предусматривают. Однако она помогает успешно пройти аттестацию: систематизировать знания, закрыть пробелы, рассмотреть изменения в нормативной базе в комплексе.
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Что проверить при назначении: образование, стаж, аттестацию, дополнительное обучение по промышленной безопасности по А.1
До назначения ответственного за производственный контроль надо провести полную проверку его соответствия должности. Это минимизирует риск получить штраф за нарушение требований промбезопасности. Что проконтролировать работодателю:
наличие диплома о высшем техническом образовании: требования к профилю подготовки регулятор не устанавливает;
стаж от 3 лет работы на ОПО отрасли: требований к занимаемым должностям в нормативных актах нет;
удостоверение о повышении квалификации, которое для работы на ОПО I–III классов должно быть получено в пределах последних 5 лет;
действующую аттестацию по А.1 и тем областям, которые соответствуют специфике работы.
📅 Зафиксируйте сроки следующей аттестации и повышения квалификации в графике. Направляйте ответственного на обучение и подготовку к тестированию по А.1 в Ростехнадзоре заранее. Курс повышения квалификации занимает от 16 часов. Объем и продолжительность подготовки к аттестации по промбезопасности по А.1 и другим областям — от имеющихся у специалиста знаний.
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