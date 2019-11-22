Что такое налоговый вычет при покупке квартиры?

Давно нас здесь не было, и это плохо. Но мы вернулись, и это отлично! Много всего произошло, мы растем и развиваемся, наращиваем клиентскую базу и по-прежнему с удовольствием помогаем нашим клиентам получать налоговые вычеты.

Чтобы раскачаться, пробежимся по азам. Кто-то все это давно знает не хуже нас, а для кого-то налоговый вычет — неизведанный зверь, к которому и подойти страшно.

Поехали!

Налоговый вычет — это сумма, на размер которой уменьшается налогооблагаемая база. Если вы официально трудоустроены, то налогооблагаемая база — это ваша заработная плата, из которой работодатель ежемесячно перечисляет в бюджет 13% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

При покупке недвижимости часть денег можно вернуть, так как база уменьшается на размер вычета. За счет этого снижается сумма подоходного налога.

Например, ваша годовая зарплата 3 млн рублей. Из этой суммы ваш работодатель в течение года выплатил в бюджет 13% — 390 тыс. рублей. Налоговый вычет позволяет уменьшить налоговую базу (вашу з/п в 3 млн рублей) и оплачивать налог не со всей суммы, а лишь с остатка.

Остаток — это ваша зарплата за минусом налогового вычета. Если ваш налоговый вычет составляет 2 млн, то НДФЛ (13%) платится с 1 млн рублей (3 млн зарплата — 2 млн налоговый вычет).

Тогда в бюджет должно быть выплачено не 390 тыс. рублей, а 130 тыс. рублей (13% от 1 млн рублей): 13% х (3 млн — 2 млн) = 130 тыс. рублей.

Так как заявление на вычет подается по истечении года, а все налоги к этому времени уже уплачены в полном объеме, у вас возникает переплата по НДФЛ: 390 тыс. — 130 тыс. = 260 тыс. рублей.

После того как налоговая инспекция одобрит ваши документы, эта переплата зачисляется на ваш счет. Второй вариант — вы сообщаете работодателю о вашем праве на налоговый вычет, и он приостанавливает выплату налога из вашей зарплаты до момента, пока не будет исчерпана вся переплата.

Это и есть суть применения налогового вычета.

Для оформления вычета необходимо собрать подтверждающие документы и заполнить форму 3-НДФЛ.

Более подробно об имущественном налоговом вычете и том, как заполнить декларацию 3-НДФЛ, читайте на нашем сайте в статье «Налоговый вычет при покупке квартиры, дома, участка земли».

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