Как получить налоговый вычет при строительстве дома

Собственная квартира — это, конечно, прекрасно. Но, да не дадут соврать риелторы, с каждым годом все больше горожан предпочитает переселяться в тихие пригороды. И тут уже все зависит от личных предпочтений и толщины кошелька — кто-то покупает готовый дом, а кто-то собственными руками закладывает фундамент будущего родового гнезда.

Сегодня поговорим о налоговом вычете на строительство дома, так как вычет на покупку готового дома практически ничем не отличается от вычета за квартиру. А вот правильно вернуть часть затрат на строительство может не каждый.

При этом не важно, на какие средства вы построили дом — на кровно заработанные, или на ближайшие 20 лет банк стал вашим лучшим другом. В первом случае вы получаете имущественный вычет на само строительство, во втором — еще и на проценты, что выплатили банку за кредит. Об этом говорится в пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ.

В каких случаях есть право на вычет

1. Куплен земельный участок и на нем построен жилой дом

Да, именно жилой дом, а не жилое строение. Согласно Письму ФНС РФ от 15.02.2018 N ГД-4-11/2924@ и Письму Минфина России от 08.02.2018 N 03-04-07/7700 «термины "жилой дом" и "жилое строение" не тождественны».

А раз так, то, согласно пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ, «...оснований для применения имущественных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 220 Кодекса, при строительстве либо приобретении жилого строения, не признаваемого жилым домом, не имеется».

Но все можно исправить. Читаем Письмо МинФина России №03-04-05/27085 от 03.05.2017: «В случае признания жилого строения жилым домом имущественный налоговый вычет налогоплательщик вправе получить указанные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 Кодекса, с учетом установленных требований».

Итак, запоминаем: налоговый вычет положен в том случае, если построен жилой дом с правом регистрации в нем, дом зарегистрирован в Росреестре и об этом получена выписка.

2. Достроен дом, купленный в стадии строительства

Если вы планируете получить имущественный вычет не только на покупку дома, но и на его достройку, внимательно читайте договор купли-продажи. В нем обязательно должно быть указано, что вы приобретаете объект незавершенного строительства.

Пример как не надо делать:

Вы купили дом и перестроили его по своему представлению о прекрасном: реконструировали, расширили и улучшили. Но вы купили готовый дом, а не объект незавершенного строительства. Поэтому вы не сможете включить в налоговый вычет затраты на строительство.

Пример как надо делать:

Недалеко от города продавался земельный участок с недостроенным домом. В договоре купли-продажи было указано, что это объект незавершенного строительства. И это правильно. После окончания строительства получайте выписку из ЕГРН о праве собственности и подавайте документы на вычет. В вычет будут включены расходы на покупку недостроенного дома и его дальнейшее строительство.

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