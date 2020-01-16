Что можно включить в налоговый вычет на строительство дома?

То, что налоговый вычет можно получить не только при покупке, но и при строительстве дома, мы уже определились. Теперь расскажем о том, что можно, а что нельзя включить в вычет.

Что можно заявить в вычет:

затраты на приобретение земли под строительство;

стоимость жилого дома как объекта незавершенного строительства;

затраты на проектно-сметную документацию;

расходы, связанные с подключением к коммуникациям: вода, газ, электричество, канализация;

расходы на строительство автономных сетей и коммуникаций: вода, газ, электричество, канализация;

строительные и отделочные материалы;

строительные работы и работы по отделке.

И сохраняйте все платежки, квитанции, чеки, а также заключайте договоры на все виды работ. Эти документы вам понадобятся для оформления вычета. Если потеряете – не все и не всегда можно восстановить.

Что нельзя включить в вычет:

переустройство и реконструкцию построенного дома, включая строительство этажей или пристроек;

перепланировку помещений в построенном доме;

монтаж сантехнического, газового и другого оборудования;

строительство придомовых построек: бассейна, бани, гаража, сарая, забора, и т. п.

газовый котел;

системы кондиционирования;

любое сантехническое оборудование: душевая кабина, ванна, унитаз, смесители, счётчики воды;

изготовление и монтаж остекления лоджии;

изготовление и монтаж пластиковых окон;

тёплые полы;

шумоизоляцию;

монтаж электропроводки, телекоммуникаций, компьютерной сети и проводки кабельного телевидения.

Основание: письма Минфина России от 20.01.2011 №03-04-05/9-15; от 24.08.2010 г. N 03-04-05/9-492; от 20.01.2011 г. N 03-04-05/9-15; от 15.09.2010 №03-04-05/9-545.

Например, купили вы земельный участок с недостроенным домом, закончили строительство и решили построить на участке теплицу. Расходы за теплицу не попадут в налоговый вычет. Можно будет вернуть налог только за покупку земельного участка, покупку дома, его строительство и отделку.

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