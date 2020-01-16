Что можно включить в налоговый вычет на строительство дома?

То, что налоговый вычет можно получить не только при покупке, но и при строительстве дома, мы уже определились. Теперь расскажем о том, что можно, а что нельзя включить в вычет.
Что можно заявить в вычет:
- затраты на приобретение земли под строительство;
- стоимость жилого дома как объекта незавершенного строительства;
- затраты на проектно-сметную документацию;
- расходы, связанные с подключением к коммуникациям: вода, газ, электричество, канализация;
- расходы на строительство автономных сетей и коммуникаций: вода, газ, электричество, канализация;
- строительные и отделочные материалы;
- строительные работы и работы по отделке.
И сохраняйте все платежки, квитанции, чеки, а также заключайте договоры на все виды работ. Эти документы вам понадобятся для оформления вычета. Если потеряете – не все и не всегда можно восстановить.
Что нельзя включить в вычет:
- переустройство и реконструкцию построенного дома, включая строительство этажей или пристроек;
- перепланировку помещений в построенном доме;
- монтаж сантехнического, газового и другого оборудования;
- строительство придомовых построек: бассейна, бани, гаража, сарая, забора, и т. п.
- газовый котел;
- системы кондиционирования;
- любое сантехническое оборудование: душевая кабина, ванна, унитаз, смесители, счётчики воды;
- изготовление и монтаж остекления лоджии;
- изготовление и монтаж пластиковых окон;
- тёплые полы;
- шумоизоляцию;
- монтаж электропроводки, телекоммуникаций, компьютерной сети и проводки кабельного телевидения.
Основание: письма Минфина России от 20.01.2011 №03-04-05/9-15; от 24.08.2010 г. N 03-04-05/9-492; от 20.01.2011 г. N 03-04-05/9-15; от 15.09.2010 №03-04-05/9-545.
Например, купили вы земельный участок с недостроенным домом, закончили строительство и решили построить на участке теплицу. Расходы за теплицу не попадут в налоговый вычет. Можно будет вернуть налог только за покупку земельного участка, покупку дома, его строительство и отделку.
Более подробно о налоговом вычете при строительстве дома читайте на нашем сайте.
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