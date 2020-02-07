Какие новые вычеты по НДФЛ предлагают ввести. Фитнес, новые пенсии, животные...

Периодически звучат предложения расширить список вычетов и дать людям больше возможностей возмещать НДФЛ. Сделали обзорчик.

Вычет на фитнес

В Налоговый кодекс планируются поправки, которые позволят получать социальный налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги.

Проект о вычетах на фитнес разработан Минфином и размещен на федеральном портале.

Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые вычет будет распространяться, в дальнейшем определит Министерство спорта отдельным нормативно-правовым актом.

Новый тип налогового вычета вводить не предполагается. Вместо этого дополнительный вид конкретных расходов должен появиться в рамках уже существующего налогового вычета на медицинские услуги.

При этом максимальная сумма налогового вычета за налоговый период, согласно законодательству, составляет 120 тыс. рублей и повышать планку Минфин не собирается.

Добавим, что проект получил положительное заключение об оценке регулирующего воздействия.

Вычет на взносы по ГПП

В конце прошлого года на суд общественности был представлен проект новой пенсионной реформы — гарантированный пенсионный план.

Для участников ГПП власти предусмотрели льготу в виде налогового вычета.

Проект, разработанный Минфином, предусматривает предоставление социального налогового вычета по НДФЛ в сумме расходов налогоплательщика в виде взносов по ГПП в размере, не превышающем 6% от выплат по трудовым договорам за соответствующий календарный месяц.

В случае самостоятельной уплаты взносов (минуя работодателя), вычет будет равен размеру фактически произведенных расходов на пенсионные взносы по ГПП, но не более 6% от налоговой базы для исчисления НДФЛ за соответствующий налоговый период.

Вычет для ИП

Индивидуальные предприниматели считают несправедливым отсутствие возможности получить вычет, например, при покупке квартиры.

Да, ИП на УСН не платят НДФЛ. Но их налог 15 % — а это еще больше, чем НДФЛ. Но права на вычет нет.

На сайте Change.org опубликована петиция, призывающая устранить эту несправедливость.

Предлагается прописать в НК право для ИП на налоговые вычеты, которые предоставляются плательщикам НДФЛ.

Отметим, что это предложение не получило широкой народной поддержки. За петицию отдали свои голоса всего несколько десятков человек.

Вычет на лечение животных

Еще одна инициатива по ведению нового вычета по НДФЛ исходит от народа. Предложение ввести вычет на лечение домашних животных опубликовано на сайте Российской общественной инициативы.

Автор инициативы отмечает, что животным оказываются те же услуги, что и людям — берутся анализы, проводится рентгенография, МРТ, КТ, другие манипуляции. И все это стоит недешево.

Поэтому было бы целесообразно дать людям право на получение вычета по расходам на ветеринарные услуги.

К настоящему моменту за эту инициативу проголосовали около 600 человек. Вычет на животных оказался более популярным, чем вычет для ИП.