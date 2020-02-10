Рецептурный бланк без штампа для налоговой – повод для отказа в вычете?

Мы уже не раз вместе с вами радовались тому, что в 2019 году отменен список лекарств, за которые можно получить налоговый вычет. Как помните, с 1 января 2019 года налоговый вычет дают на любые лекарственные средства, выписанные лечащим врачом и оплаченные из собственных средств (пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Чтобы подтвердить, сколько и за что платили, в пакет документов для налоговой нужно приложить платежки. И рецепт.

При визите к врачу берем два экземпляра рецепта, один из которых отдаем в аптеку, а второй храним для налоговой инспекции. К рецепту есть свои требования, определенные приказом Минздрава и МНС от 25.07.01 № 289/БГ-3-04/256: он должен соответствовать форме № 107-1/у и быть со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика».

А как быть, если на рецепте нет штампа? Ну вот так случилось — несмотря на то, что эта форма предназначена именно для налоговой, и штамп там должен быть по умолчанию, его там нет.

Так вот, отсутствие на рецептурном бланке штампа «Для налоговых органов» не является основанием для отказа в предоставлении социального вычета по НДФЛ. Об этом Минфин говорит в письме от 30.12.19 № 03-04-06/103356.

Если хотите больше узнать про налоговый вычет за лечение и как вернуть назад часть денег, потраченных на лекарства, заходите на наш сайт!