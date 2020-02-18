Как в 2020 году продать подаренную квартиру раньше минимального срока владения

Продолжаем разговор о поправках к Налоговому кодексу, вступивших в силу 1 января 2020 года. Сегодня — о продаже жилья, полученного в дар (п. 6 ст. 214.10 НК РФ и новая редакция подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

Как было раньше? Если вам дарил квартиру не близкий родственник, вы обязаны были заплатить налог с рыночной стоимости квартиры. Но рыночная стоимость понятие крайне неопределенное, и Минфин настаивал на оценочной стоимости.

Если впоследствии вы продавали эту квартиру ранее минимального срока владения, то опять должны были заплатить налог, только теперь уже с продажной стоимости квартиры. И даже если вы имели право на налоговый вычет в 1 млн рублей, все равно ваша квартира попадала под двойное налогообложение.

Как сейчас? С 01.01.2020 года все изменилось. Да, если любимая свекровь подарит вам квартиру, вы по-прежнему должны уплатить налог на доход. Но теперь уже в НК четко определено, что налог на подарок будет рассчитываться с кадастровой, а не рыночной, стоимости.

А, кроме того, наступает справедливость при продаже этой квартиры ранее минимального срока владения. Теперь вы имеете право вычесть из дохода сумму, с которой уже однажды платили налог — тогда, когда получили квартиру в дар. Таким образом, вы значительно снижаете налогооблагаемую базу.

Пример: В 2018 году тесть подарил вам квартиру. В Росреестре ее кадастровая стоимость 3 млн рублей. В 2019 году вы подаете декларацию 3-НДФЛ и платите налог: 13% х 3 000 000 = 390 000 рублей. В 2019 году вы продаете эту квартиру за 3 млн рублей. В 2020 году вам нужно будет заплатить налог с дохода от продажи. И тут вы имеете полное право или применить вычет в 1 млн рублей, или учесть в расходах ту сумму, с которой вы уже заплатили налог, когда получили квартиру в дар. В итоге расчет налога такой: 13% х (3 000 000 — 3 000 000) = 0

Ура, государству вы ничего не должны!

Подробно о налоге при продаже жилья читайте на нашем сайте НДФЛка.ру.