Налоговики долго не возвращают НДФЛ, да еще и проценты за просрочку не начисляют? Что изменится

Счетная палата в восьми регионах проверила, насколько вовремя налоговики возвращают НДФЛ. Если кратко, то налоговики себе ни в чем не отказывают. Посмотрите на статистику за последние четыре года.

Выяснилось, что налоговики в 2016 году задерживали вычет на срок до 1 119 дней в 2019 году. Потом инспекторы немного собрались но даже в 19-м году задерживали вычет на срок до 213 дней.

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В разрезе регионов разгул налоговиков по затягиванию вычетов выглядит так:

За такие задержки налоговики должны отвечать рублем. Пунктом 10 статьи 78 НК установлено, что в случае, если возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется с нарушением срока, налоговики начисляют проценты, подлежащие уплате налогоплательщику, за каждый календарный день нарушения срока возврата.

Вместе с тем инспекции этих УФНС в 85-98 (!) % случаев проценты за нарушение сроков возврата суммы НДФЛ не начисляли.

Это противоречит НК и влечет нарушение прав налогоплательщиков, говорится в докладе СП.

Больше того: проверка того, как инспекции на местах вовремя возвращают налог и начисляют ли проценты за задержку, даже не входит в планы аудита их работы.

Счетная палата предложила руководителю ФНС обязательно включить эти параметры в оценку работы инспекций.

Вывод такой: наказать налоговиков за задержку вычета будет проще.