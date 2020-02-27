Вычет по ипотечным процентам на две квартиры: что сказал Минфин

Минфин выпустил письмо от 22.01.2020 № 03-04-05/3276, в котором сравнил старый и новый вариант НК в части получения вычета по ипотечным процентам.

С 1 января 2014 существенно поменялись правила предоставления имущественного налогового вычета по НДФЛ при покупке жилья.

В частности, получить вычет в размере 2 млн. рублей теперь можно при покупке нескольких квартир. Раньше, как известно, право на вычет сгорало, если налогоплательщик однажды воспользовался им, даже если приобретенная квартира стоила менее 2 млн. руб.

Кроме того, с 2014 года также поменялись правила по вычету на проценты по кредиту, взятому на покупку жилья. Теперь он ограничен суммой в 3 млн. рублей.

Но!

Имущественный налоговый вычет по расходам на погашение процентов по кредитам, полученным на приобретение жилья, как до 1 января 2014 года, так и после 1 января 2014 года предоставляется только в отношении одного объекта недвижимого имущества.

Предложения

Граждане требуют внесения поправок в НК в части имущественного налогового вычета по расходам на уплату процентов.

Одно из таких предложений было опубликовано на сайте РОИ.

Предложенные поправки предполагали, что остаток имущественного налогового вычета по процентам до полного его использования будет учтен при получении вычета в дальнейшем на погашение процентов по другим целевым займам (кредитам) на покупку другого жилья.

Однако эта инициатива отправлена в архив, так и не набрав нужного количества голосов.

Когда можно получить вычет по второму жилью

Если квартира приобретена до 2014 года и по ней использован имущественный вычет, получить этот вычет по другому жилью нельзя.

А что, если вторая квартира была куплена после 2014 года, но налогоплательщик не заявлял вычеты по ипотечным процентам на первую квартиру? Возможно, первая квартира вообще была приобретена без привлечения кредита.

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-05/584 от 14.01.2019.

В случае приобретения после 1 января 2014 года другой квартиры с привлечением кредитных средств налогоплательщик вправе претендовать на получение имущественного налогового вычета по НДФЛ в сумме фактически произведенных расходов на погашение процентов по кредитам, фактически израсходованным им на его приобретение, если ранее расходы на погашение.