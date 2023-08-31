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Упрощенный налоговый вычет или декларация: решение, которое стоит обдумать

Налоговый эксперт делится мнением на примере кейса клиента, который потерял более 200 тыс. рублей из-за упрощенного вычета
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Упрощенный налоговый вычет или декларация: решение, которое стоит обдумать
Иллюстрация: НДФЛка

С недавних пор в России существует упрощенная процедура получения налоговых вычетов. Это полезное нововведение и, безусловно, облегчает жизнь налогоплательщиков. 

Но все ли так просто на самом деле? Попробуем разобраться вместе с экспертом онлайн-сервиса НДФЛка. Возьмем для примера случай из нашей практики, когда человек получил упрощенный вычет по ипотечным процентам, но при этом потерял более 200 тыс. рублей. К сожалению, он поздно обратился в наш сервис - когда уже столкнулся с проблемой.

Что произошло

Алексей купил повторно жилье в ипотеку. Он оформил небольшой кредит на 1,3 млн рублей, дабы внести недостающую сумму за квартиру. За два года он выплатил 160 тыс. рублей процентов за ипотеку.

По первой ипотеке, которая была значительно больше, Алексей погасил 1,6 млн рублей процентов, но успел получить только основной имущественный вычет — на покупку квартиры в сумме 260 тыс. рублей.

Не вдаваясь в нюансы правил предоставления вычетов, клиент направил заявление на вычет в 160 тыс. рублей по упрощенной процедуре. Не прошло и месяца, как ФНС одобрила размер вычета и вернула на счет Алексея 13% от суммы уплаченных процентов — 20, 8 тыс. рублей (160 тыс. * 13%).

Согласно законодательству, налоговый вычет на проценты по ипотеке предоставляется только по одному договору. Перенести остаток вычета на другой договор ипотеки нельзя. И несмотря на то, что максимальная сумма возврата налога по процентам составляет 390 тыс. рублей, недополученный остаток сгорает.

Так, Алексей получил 20,8 тыс. рублей по второй ипотеке, но упустил право вычета процентов по первой ипотеке и 208 тыс. рублей (1,6 млн * 13%).

Эксперт НДФЛки направил в налоговую инспекцию обращение с просьбой остановить проверку в упрощенном порядке. Но было уже поздно — до того, как обращение было рассмотрено, на счет Алексея поступили деньги из налоговой.

Но НДФЛка продолжает отстаивать интересы своего клиента. На сегодня наш эксперт провел комплекс мероприятий: подготовил и направил декларацию 3-НДФЛ с учетом вычета по первой ипотеке, пакет необходимых документов, а также обращение в налоговый орган. Но процесс довольно сложный, сопровождается перепиской с налоговой, что занимает немало времени и усилий. Ожидаем результата и надеемся, что наш клиент все же получит 208 тыс. рублей на свой счет.

Когда следует выбрать вычет по декларации? Советы эксперта

Выбор декларации 3-НДФЛ стоит рассматривать в следующих случаях:

  • Вы хотите получить несколько видов вычетов сразу: имущественный, социальный (на обучение, лечение, занятия спортом, страхование жизни и здоровья, пенсионные накопления и пр.), вычет по взносам на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

  • У вашего банка не налажен информационный обмен с налоговой. В этом случае инспекция не располагает данными о ваших расходах. 

  • Хотите заявить доход за предыдущий год и налоговые вычеты в одной декларации.

  • Решили распределить вычеты между супругом/супругой.

  • Хотите получить вычет в начале года. Вычет по упрощенной системе можно заявлять только с марта, когда налоговая выгрузит справки 2-НДФЛ в личный кабинет налогоплательщика.

ВЫВОД

Если вы не уверены в своих знаниях налогового законодательства, не стесняйтесь обращаться к профессионалам. Как правило, их услуги стоят гораздо дешевле тех средств, которые вы можете потерять. 

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Комментарии

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