Клиенты Хоум Кредит Банка получат кэшбэк от НДФЛки

Клиенты Банка Хоум Кредит могут получить 10% кэшбэк при покупке услуг онлайн-сервиса по возврату налогов НДФЛка.ру. Это стало возможным в рамках партнерства между Банком и НДФЛкой.

НДФЛка поможет вернуть налоги легко и удобно. Опытные налоговые эксперты проделают за вас всю работу:

- рассчитают для вас максимальную сумму налоговых вычетов;

- заполнят и отправят онлайн декларацию 3-НДФЛ;

- будут с вами до полного завершения налоговой проверки и ответят на любые запросы ФНС.

Как получить кэшбэк

Найти и узнать размер кэшбэка можно в мобильном приложении Банка Хоум Кредит или в личном кабинете Польза.

Вариант 1

Наличие ваших персональных предложений и условий акции можно посмотреть в Личном кабинете «Польза».

Перейдите по кнопке “ Перейти на сайт”, чтобы узнать условия получения кэшбэка и перейти на сайт НДФЛки.

Перейдите на сайт НДФЛки, выберите услугу и оплатите ее картой “Польза” Банка Хоум Кредит.

Вариант 2

Зайдите в раздел “Предложения от партнеров” и кликните на логотип НДФЛка. Наличие ваших персональных предложений и условий акции можно посмотреть в Личном кабинете «Польза»

Вы попадете в раздел с подробным описанием условий получения кэшбэка, а также предложением перейти на сайт НДФЛки.

Перейдите на сайт НДФЛки, выберите подходящую услугу и оплатите ее картой “Польза” Банка Хоум Кредит.

Банк Хоум Кредит – один из крупнейших частных российских банков с фокусом на розничном кредитовании. На рынке с 2002 года. Основные приоритеты банка – клиентоориентированность и взаимовыгодное сотрудничество. Банк предлагает клиентам и партнерам удобные и современные финансовые продукты, услуги и технологические сервисы.

Банк Хоум Кредит: В рамках нашей программы лояльности «Польза» мы подобрали для своих клиентов выгодные и удобные партнерские предложения. И партнерство с НДФЛкой, предлагающее сервис по возврату и уплате налогов – одно из них. НДФЛка – это очень удобно. А также выгодно, поскольку при оплате услуг НДФЛки картой Банка Хоум Кредит с Пользой наши клиенты получают дополнительный и привлекательный кэшбэк.

Как стать партнером НДФЛка.ру Очень просто. Мы всегда открыты к сотрудничеству. Укажите свои контактные данные и мы с вами свяжемся Отправить

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