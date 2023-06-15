Как НДФЛка помогает вернуть переплаченные налоги

Задача сервиса НДФЛка — найти решение в сложной ситуации, позволяющее законным путем снизить/вернуть налоги физлица в рамках услуги «Успешное решение».

Из практического опыта мы видим, что многие граждане переплачивают налоги. Налоговое законодательство постоянно меняется, законы трактуются неоднозначно, и обычному человеку — не эксперту в области налогообложения, бывает сложно разобраться. Более того, многие не знают о своих налоговых льготах.

Работа с клиентом начинается с консультации, на которой часто выявляются потрясающие возможности для снижения налогов, о которых человек и не подозревал.

Вот несколько примеров из практики экспертов НДФЛки

1. Алексей обратился к нам за декларацией за 2022 год. В процессе беседы выяснилось, что в прошлом клиент понес убытки по операциям с ценными бумагами. Не зная о возможности переноса этих убытков, клиент переплатил более 1 млн рублей налога.

В рамках услуги «Успешное решение» эксперт провел работу с убытками клиента и снизил налог за 2020 год с 1,35 млн рублей до 136 тыс. рублей.

Важно отметить, что срок возврата налогов за 2020 год истекал в 2023 году, и мы успели вовремя отправить декларацию за 2020 год, необходимые документы и пояснения в ФНС.

2. Олег заказал декларацию о доходах от продажи акций. В ходе консультации выяснилось, что клиент не знал о льготе на долгосрочное владение ценных бумаг (ЛДВ), на которую имел право. Это привело к переплате налога в размере около 1 млн рублей. Благодаря работе, проделанной экспертом НДФЛки, удалось вернуть переплату на счет Олега.

3. ФНС вызвала Ирину для дачи пояснений по зарубежным доходам за 2019 и 2020 годы, о которых узнала из автообмена финансовой информацией. Клиентка приобрела акции за рубежом по опционам работодателя и получила материальную выгоду, с которой не уплатила НДФЛ. В результате подготовки деклараций налог к уплате составил 968 тыс. рублей + пеня 155 тыс. рублей. После камеральной проверки инспектор начислил 290 тыс. рублей штрафа за 2 года. Дальнейшая работа эксперта позволила уменьшить штраф в 6 раз и сэкономить 242 тыс. рублей.

Результат

Данные кейсы демонстрируют, как благодаря тщательному анализу документов, использованию различных правовых инструментов и обоснований в ФНС экспертам удается максимально снизить налоги клиентов НДФЛки.

Однако исправлять ошибки можно только за три предыдущие года. Поэтому, мы рекомендуем не затягивать со сроками, обращаться с документами к специалистам и воспользоваться возможностью возврата налогов.

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