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Инвестиционный вычет

История возврата налога на инвестиции свыше 500 тыс. рублей

История о том, как НДФЛка нашла успешное решение и помогла инвестору восстановить свои права и вернуть налоги из бюджета
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История возврата налога на инвестиции свыше 500 тыс. рублей
Иллюстрация: НДФЛка

Задача

Скорректировать сумму прибыли от продажи ценных бумаг и вернуть излишне уплаченный налог.

При расчете налоговой базы брокер не учел расходы на приобретение ценных бумаг и удержал с инвестора 462 тыс. рублей налога.

Антон инвестирует в ценные бумаги. В 2022 году он перевел свои активы от АО «Открытие Брокер» через ООО «Инвестиционная Палата» (исключительно в качестве временного депозитария) в ООО «Компания БКС». 

В 2022 году Антон продал ценные бумаги через БКС. Однако брокер не включил расходы на покупку ЦБ в расчет налоговой базы. В результате налог был удержан из дохода в полном объеме, а Антон лишился части своих средств.

При переводе ценных бумаг от одного профучастника другому, последний обязан учесть все расходы клиента, если клиент предоставил все необходимые документы. 

Какая проделана работа

Эксперт НДФЛки провел консультацию, в ходе которой уточнил информацию о брокерских счетах Антона, продолжительности инвестиционной деятельности, а также о финансовых результатах (прибыли/убытки, в каких отчетных периодах, делал ли что-то самостоятельно: перенос убытков, сальдирование).

После сбора полного комплекта документов и проведения финансового анализа, эксперт определил два инструмента, с помощью которых можно было вернуть удержанный налог:

  1. Учет расходов на покупку ценных бумаг, которые брокер не включил в расчет налоговой базы, что позволяет вернуть клиенту 462 000 рублей из бюджета.

  2. Сальдирование и перенос убытков, понесенных клиентом в предыдущие годы, для уменьшения налоговой базы. Благодаря этому Антон дополнительно может вернуть налог в размере 43 000 рублей.

Результат

Благодаря успешной работе эксперта НДФЛки по подготовке и подаче декларации 3-НДФЛ с приложением полного пакета подтверждающих документов и пояснительной запиской для налоговой, Антон смог вернуть 505 000 рублей, излишне удержанные из его инвестиционного дохода в качестве НДФЛ.

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Комментарии

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