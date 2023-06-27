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Налоги, взносы, пошлины

Налог на накопленный купонный доход от продажи облигаций

Нередко инвесторы продают облигации до наступления срока их погашения. Чтобы обеспечить справедливую цену на момент продажи, стоимость облигации определяется путем расчета накопленного купонного дохода (НКД). Это часть купонного дохода, накопленного по облигации до момента ее продажи и после предыдущей выплаты купона. 
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Расскажем, как рассчитывается налог на НКД, можно ли его минимизировать и какие изменения грядут в налоговом законодательстве.

Если вы приобрели облигацию в середине срока ее обращения, дождались выплаты купона и потом продали бумагу на вторичном рынке, то: 

  • НКД, полученный при продаже облигации, считается доходом и должен быть включен в вашу налогооблагаемую прибыль;

  • НКД, выплаченный продавцу, рассматривается как расход и может быть вычтен из вашего налогооблагаемого дохода.

С купонов, выплаченных между покупкой и продажей облигации, брокер, как налоговый агент, удерживает соответствующую сумму налога. Декларацию в этом случае подавать не нужно. 

При получении купонов еврооблигаций, например, на банковский счет, вопрос удержания НДФЛ следует уточнить у брокера. Часто инвестор сам должен декларировать доход и платить налог. То же самое касается получения купонов через иностранного брокера — требуется подача декларации 3-НДФЛ.

Пример

Инвестор купил облигации в марте 2020 года на 138 000 рублей, в том числе НКД — 3 500 рублей.

В течение срока владения облигациями он получил купонный доход в размере 25 500 рублей, с которого брокер удержал 13%, и на счет инвестора поступил чистый доход в сумме 22 185 рублей 25 500 — (25 500 х 13%).

В июне 2023 года инвестор продал облигации за 155 000 рублей, в том числе НКД — 3 400 рублей. От продажи облигаций получил прибыль 17 000 рублей (155 000 — 138 000).

НКД, который входил в стоимость покупки облигации и НКД, рассчитанный при продаже, вошли в доход и расход инвестора. 

В данном примере облигация была на руках у инвестора более 3 лет, что дает ему право на получение налоговой льготы по долгосрочному владению ценными бумагами (ЛДВ), то есть не платить налог на полученную прибыль. 

Таким образом, инвестор заплатил НДФЛ только с выплаченного между покупкой и продажей купонного доход НДФЛ в сумме 3 315 рублей (22 500 х 13%).

Напомним, что ЛДВ носит заявительный характер. Но если по какой-то причине льгота не предоставлена брокером, то можно сделать перерасчет и вернуть излишне удержанный налог, подав декларации 3-НДФЛ за предыдущие 3 года. 

Заключение

Брокеры, зачисляя купон, удерживают налог сразу и с полной суммы (как в примере), хотя инвестор получает купон за вычетом НКД, уплаченного продавцу облигации.

Выходит, что инвестор получает купон частично, а налоги платит со всей суммы. При этом «переплата» возвращается, но только по окончании отчетного года.

Такая ситуация не устраивает инвесторов, так как они теряют возможность управлять своими финансами в течение года.

Многие брокеры, например, Финам, Сбербанк и ВТБ уже перешли на новый порядок — удержание НДФЛ с купонов в конце года, при выводе денег с брокерского счета или при расторжении договора на брокерское обслуживание, что благоприятно сказывается на деятельности инвесторов. 

В то же время в случае, если инвестор получает купоны непосредственно на банковский счет, порядок налогообложения остается прежним — НДФЛ удерживается в момент выплаты купонного дохода.

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