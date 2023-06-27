Налог на накопленный купонный доход от продажи облигаций

Расскажем, как рассчитывается налог на НКД, можно ли его минимизировать и какие изменения грядут в налоговом законодательстве.
Если вы приобрели облигацию в середине срока ее обращения, дождались выплаты купона и потом продали бумагу на вторичном рынке, то:
НКД, полученный при продаже облигации, считается доходом и должен быть включен в вашу налогооблагаемую прибыль;
НКД, выплаченный продавцу, рассматривается как расход и может быть вычтен из вашего налогооблагаемого дохода.
С купонов, выплаченных между покупкой и продажей облигации, брокер, как налоговый агент, удерживает соответствующую сумму налога. Декларацию в этом случае подавать не нужно.
При получении купонов еврооблигаций, например, на банковский счет, вопрос удержания НДФЛ следует уточнить у брокера. Часто инвестор сам должен декларировать доход и платить налог. То же самое касается получения купонов через иностранного брокера — требуется подача декларации 3-НДФЛ.
Пример
Инвестор купил облигации в марте 2020 года на 138 000 рублей, в том числе НКД — 3 500 рублей.
В течение срока владения облигациями он получил купонный доход в размере 25 500 рублей, с которого брокер удержал 13%, и на счет инвестора поступил чистый доход в сумме 22 185 рублей 25 500 — (25 500 х 13%).
В июне 2023 года инвестор продал облигации за 155 000 рублей, в том числе НКД — 3 400 рублей. От продажи облигаций получил прибыль 17 000 рублей (155 000 — 138 000).
НКД, который входил в стоимость покупки облигации и НКД, рассчитанный при продаже, вошли в доход и расход инвестора.
В данном примере облигация была на руках у инвестора более 3 лет, что дает ему право на получение налоговой льготы по долгосрочному владению ценными бумагами (ЛДВ), то есть не платить налог на полученную прибыль.
Таким образом, инвестор заплатил НДФЛ только с выплаченного между покупкой и продажей купонного доход НДФЛ в сумме 3 315 рублей (22 500 х 13%).
Напомним, что ЛДВ носит заявительный характер. Но если по какой-то причине льгота не предоставлена брокером, то можно сделать перерасчет и вернуть излишне удержанный налог, подав декларации 3-НДФЛ за предыдущие 3 года.
Заключение
Брокеры, зачисляя купон, удерживают налог сразу и с полной суммы (как в примере), хотя инвестор получает купон за вычетом НКД, уплаченного продавцу облигации.
Выходит, что инвестор получает купон частично, а налоги платит со всей суммы. При этом «переплата» возвращается, но только по окончании отчетного года.
Такая ситуация не устраивает инвесторов, так как они теряют возможность управлять своими финансами в течение года.
Многие брокеры, например, Финам, Сбербанк и ВТБ уже перешли на новый порядок — удержание НДФЛ с купонов в конце года, при выводе денег с брокерского счета или при расторжении договора на брокерское обслуживание, что благоприятно сказывается на деятельности инвесторов.
В то же время в случае, если инвестор получает купоны непосредственно на банковский счет, порядок налогообложения остается прежним — НДФЛ удерживается в момент выплаты купонного дохода.
Реклама: ООО «НДФЛКА.РУ», ИНН: 2312097520, erid: LjN8Jz4gw
Комментарии