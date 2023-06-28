Частные инвесторы рискуют потерять 5-летнюю льготу

С 1 июля 2023 года Минфин РФ расширил перечень офшорных государств. Нововведение может негативно отразиться на инвесторах.

С 1 июля 2023 года Минфин РФ расширил перечень офшорных государств с 40 до 91. В список включены все страны ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония и другие.

Государства и территории, входящие в офшорную зону, предоставляют льготный налоговый режим и конфиденциальность в отношении финансовых операций.

Нововведение может негативно отразиться на инвесторах, поскольку доходы от продажи акций компаний, включенных в список офшорных зон, утвержденный Минфином РФ 05.06.23 года, не будут освобождаться от налогообложения при сроке владения акциями от 5 лет. Данная норма прописана в НК РФ.

Инвесторам, которые рассчитывают продать акции таких компаний с применением льготы, следует помнить, что освобождение от налога перестанет действовать после 1 июля 2023 года.

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