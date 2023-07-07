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Валюта

Как реагировать на запросы ФНС по зарубежным счетам

В последнее время участились запросы и требования ФНС по зарубежным счетам физических лиц. По закону налоговая имеет право затребовать пояснения и документы по вашим зарубежным счетам за предыдущие 3 года. Например, в 2023 году вы можете получить запрос за 2022, 2021 и 2020 годы, если у вас были незадекларированные доходы.
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Как реагировать на запросы ФНС по зарубежным счетам
Иллюстрация: НДФЛка

Если вы проигнорируете такие запросы, налоговики могут начислить НДФЛ, исходя из оборотов по счету физлица. То есть, без учета ваших расходов и налоговых льгот, так как все расходы и льготы заявляются только в декларации 3-НДФЛ и подтверждаются документами.

Кроме того, на сумму неуплаченного/недоплаченного налога начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый полный и неполный месяц просрочки и штрафы: 

  • за неподачу/несвоевременную подачу декларации — от 5 до 30 % от суммы неуплаченного налога за каждый полный или неполный месяц со дня просрочки, но не менее 1 000 рублей.   

  • за неуплату/неполную уплату налога — от 20% до 40% от суммы НДФЛ. 

Штрафные санкции могут достигать 20 — 40% от суммы операций по зарубежному счету, если налоговики признают эти операции незаконными. 

При выявлении незадекларированных крупных сумм возможны выездные налоговые проверки и даже возбуждение уголовного дела.

Если вы получили запрос или требование из ФНС по вашему зарубежному счету, рекомендуем как можно быстрее подготовить и направить ответ.

А еще лучше действовать на опережение — отчитаться, заплатить налоги до получения «писем счастья». Ведь от этого будет зависеть размер штрафных санкций.

Напомним что в комплект отчетности по зарубежным счетам входит:

По ОДДС и уведомлениям о зарубежных счетах тоже предусмотрены штрафы:

  • за непредставление или нарушение срока подачи ОДДС — до 3 тыс. рублей, при повторном нарушении — до 20 тыс. рублей;

  • за непредставление уведомления об открытии/закрытии/изменений реквизитов зарубежного счета — до 5 тыс. рублей, за нарушение срока и порядка представления — до 1,5 тыс. рублей.

Есть множество инструментов, с помощью которых можно законно уменьшить налоги и штрафы. Прежде чем подавать отчетность в ФНС, рекомендуем выяснить, что можно сделать именно в вашей ситуации.

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Комментарии

1
  • Логотип Марин@@
    Марин@@ 6 минут назад

    Юрист

    Ну всё в кучу: заголовок про одно, статья про другое. Если речь про доход и 3-НДФЛ, так декларировать с подтверждающими документами  - и запросов не будет. И реагировать ровно так же как на запросы по российским счетам, и штрафы те же.  Если про незаконные валютные операции, тогда причем здесь доход и НДФЛ? И где здесь ответ  про реагирование? 

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