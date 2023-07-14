Не подозревали о переплате налогов? Давайте проверим

Приводим несколько успешных кейсов, в которых НДФЛка помогла клиентам вернуть переплаченные налоги или снизить сумму платежа.

Задача

С помощью грамотно подобранных законных инструментов снизить налоги на доходы граждан, а также найти и вернуть переплату в рамках услуги «Успешное решение».

Исходя из многолетней практики мы видим, что многие не подозревают о переплате НДФЛ. Обычному человеку — не эксперту в области налогообложения, бывает сложно разобраться в хитросплетениях законодательства. Более того, многие не знают о своих налоговых льготах.

Наши эксперты, обладающие опытом работы в ФНС, занимаются оптимизацией налогов, подготовкой и подачей деклараций 3-НДФЛ, эффективно взаимодействуют с налоговыми органами и решают возникающие споры, связанные с невозвратом или завышением суммы налога со стороны ФНС.

Несколько успешных кейсов из практики экспертов НДФЛки

Кейс №1

В 2022 году Илья продал акции на 33 млн рублей по договору купли-продажи и обратился в НДФЛку за подготовкой декларации для самостоятельной уплаты налога.

В ходе консультации выяснилось, что клиент получил акции в результате ликвидации компании в марте 2018 года, а значит, расходов на их покупку у него не было.

Далее выяснилось, что на дату продажи клиент владел бумагами более 3 лет, поэтому имеет право на налоговую льготу. Кроме того, анализ выписки по счету Депо показал, что в 2021 году Илья продал часть акций через брокера.

Налог был удержан со всего дохода несмотря на то, что акции были на руках клиента более 3 лет.

В результате проделанной экспертом работы клиент вернул 875 тыс. рублей налога за 2021 год и сэкономил 1,35 млн рублей на налоге за 2022 год.

Кейс №2

У Романа возникла недоимка по НДФЛ за 2021 год на 179 тыс. рублей из-за ошибок в декларации 3-НДФЛ (некорректное сальдирование инвестиционных убытков).

В ходе проверки документов эксперт выявил, что за 2020 год был заявлен инвестиционный доход и убытки прошлых лет, но не заявлен имущественный вычет на покупку жилья.

До 2021 года можно было снижать инвестиционные доходы на имущественные вычеты и возвращать налоги.

Роман зарабатывает только на инвестициях, поэтому с 2021 года он больше не сможет претендовать на имущественный вычет, пока не устроится на работу. Тогда как вычет по убыткам он сможет получать и дальше.

После подачи уточненных деклараций за 2020 — 2021 годы, документов и пояснений клиент вернул 417 тыс. рублей налога.

Кейс №3

Борис купил акции одной и той же компании у 3 брокеров. В 2020 году эмитент провел обратный выкуп своих акций и, как налоговый агент, удержал НДФЛ в сумме 231 тыс. рублей при переводе денег на счет инвестора. Но при определении налоговой базы не были учтены расходы на покупку акций.

Из анализа документов следует, что расходы на покупку акций были указаны в отчетах всех троих брокеров. С учетом этих затрат клиент имеет право на возврат НДФЛ в размере 212 тыс. рублей, которые и были возмещены после проделанной экспертом работы.

Если вы хотите узнать, есть ли у вас переплата по налогам, обратитесь в НДФЛку с документами, и мы поможем вам разобраться. Помните, что возвращать налоги можно только за три предыдущих года.

Результат

Данные кейсы демонстрируют, как благодаря тщательному анализу документов, использованию законных приемов и грамотному взаимодействию с ФНС нашим экспертам удается добиться максимального снижения налогов для клиентов. —

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