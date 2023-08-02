Налоговый вычет на пенсионные взносы

А вы знали, что, обеспечивая себе пенсию в будущем, вы можете получать налоговые вычеты и возвращать часть денег?

А вы знали, что, обеспечивая себе пенсию в будущем, вы можете получать налоговые вычеты и возвращать часть денег?

Речь идет о страховых взносах, которые отчисляются по договорам с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) или страховой компанией.

Уплаченные взносы можно включать в социальный налоговый вычет до 120 тыс. рублей в год и возвращать 13% от этой суммы - до 15,6 тыс. рублей.

А еще вы можете получить вычет на пенсионные взносы, если заключили договор и делаете отчисления в пользу своих родственников:

супруга/супруги;

родителей и детей (в т.ч. усыновителей и усыновленных);

детей-инвалидов, находящихся под опекой или попечительством;

Вычет на взносы можно заявлять ежегодно по мере осуществления платежей.

Условия для получения вычета стандартные:

нужно быть плательщиком НДФЛ по ставке 13% или 15% и налоговым резидентом РФ ;

отчислять взносы из личных средств;

иметь на руках договор с НПФ/страховой компанией, платежные документы, а также документы, подтверждающие степень родства (если платите за родственника).

Если вы платили пенсионные взносы и не знали о льготе, у вас есть три года, чтобы подать декларации на возврат налога. Например, в 2023 году вы имеете право на возврат НДФЛ за 2022, 2021 и 2020 годы.

Не упустите шанс вернуть часть денег, которые вы отчисляли на пенсионные взносы!

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