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Налоговый вычет на пенсионные взносы

А вы знали, что, обеспечивая себе пенсию в будущем, вы можете получать налоговые вычеты и возвращать часть денег?
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Налоговый вычет на пенсионные взносы
Иллюстрация: НДФЛка

А вы знали, что, обеспечивая себе пенсию в будущем, вы можете получать налоговые вычеты и возвращать часть денег? 

Речь идет о страховых взносах, которые отчисляются по договорам с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) или страховой компанией.

Уплаченные взносы можно включать в социальный налоговый вычет до 120 тыс. рублей в год и возвращать 13% от этой суммы - до 15,6 тыс. рублей. 

А еще вы можете получить вычет на пенсионные взносы, если заключили договор и делаете отчисления в пользу своих родственников:

  • супруга/супруги;

  • родителей и детей (в т.ч. усыновителей и усыновленных);

  • детей-инвалидов, находящихся под опекой или попечительством;

Вычет на взносы можно заявлять ежегодно по мере осуществления платежей.

Условия для получения вычета стандартные: 

  • нужно быть плательщиком НДФЛ по ставке 13% или 15% и налоговым резидентом РФ;

  • отчислять взносы из личных средств;

  • иметь на руках договор с НПФ/страховой компанией, платежные документы, а также документы, подтверждающие степень родства (если платите за родственника).

Если вы платили пенсионные взносы и не знали о льготе, у вас есть три года, чтобы подать декларации на возврат налога. Например, в 2023 году вы имеете право на возврат НДФЛ за 2022, 2021 и 2020 годы.

Не упустите шанс вернуть часть денег, которые вы отчисляли на пенсионные взносы!

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Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    НПФ ха-ха-ха

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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