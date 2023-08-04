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Налоговый вычет при покупке жилья у родственников

Налоговый консультант разбирает ситуацию покупки у взаимозависимых лиц.
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Налоговый вычет при покупке жилья у родственников
Иллюстрация: НДФЛка

Я приобрел жилой дом, который принадлежал моему отцу и его брату. У меня есть два договора купли-продажи - один с отцом и другой с дядей, а также две расписки о получении денег. Могу ли я получить налоговый вычет и если да, то в каком размере?

Ответ налогового консультанта НДФЛка.ру

Согласно НК РФ имущественные вычеты НЕ предоставляются тем, кто приобретает жилье у взаимозависимых лиц, за одним исключением, о котором мы расскажем в следующих постах.

В этот круг входят:

  • родители (в том числе усыновители);

  • опекуны/попечители/подопечные;

  • дети (в том числе усыновленные);

  • братья/сестры (в том числе имеющие одного общего родителя);

  • супруг/супруга.

Как видите, в этом списке есть родители, но нет дядей/тетей и прочей родни. Таким образом, вы можете претендовать на имущественный вычет только на покупку части дома, принадлежащей вашему дяде.

Теперь о размере вычета. Он определяется исходя из стоимости дома по договору купли-продажи с вашим дядей. Важно помнить, что размер вычета не может превышать 2 млн рублей, а на ваш счет вернется 13% от этой суммы, то есть до 260 тыс. рублей.

Не забывайте, что вычеты предоставляются налоговым резидентам РФ, которые имеют официальный доход и уплачивают с него НДФЛ по ставке 13% или 15%

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Комментарии

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