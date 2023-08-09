Как получить налоговый вычет за обучение в 2023 году

Рассказываем в деталях о социальном налоговом вычете на обучение

Налоговый вычет — это льгота, позволяющая уменьшить ваш налогооблагаемый доход, а значит и НДФЛ, который вы уплатили в бюджет с этого дохода.

Право на вычет

Вычеты доступны всем работающим гражданам, которые уплачивают НДФЛ со своих доходов. Обратившись в онлайн-сервис НДФЛка, можно всего за несколько минут бесплатно узнать у консультанта, есть ли у вас право на налоговый вычет. По сути необязательно быть трудоустроенным, можно иметь и другие налогооблагаемые доходы и также претендовать на вычеты. Даже пенсионеры могут получить вычет, если помимо пенсии они имеют другие доходы и уплачивают с них налоги. Главное условие — уплата НДФЛ по ставке 13% (15% для доходов свыше 5 млн рублей в год) и наличие российского резидентства.

Вычет за обучение родственников

Заявить к вычету можно расходы на обучение детей (в т.ч. усыновленных) сестер, братьев (полнородных и неполнородных). Условие - родственник должен быть не старше 24 лет и обучаться очно. Можно получить вычет за очное обучение опекаемого/подопечного до 18 лет и после прекращения опеки до достижения им 24 лет.

За какое образование можно получить налоговый вычет

Перечень платных образовательных услуг, за которые можно получить налоговый вычет, довольно обширный:

дошкольное и школьное образование - детский сад, школа, спортивные, творческие, музыкальные школы/кружки;

среднее профессиональное и высшее образование;

занятия с репетитором;

обучение в автошколе;

курсы повышения квалификации, изучения иностранных языков и пр.;

образование за границей.

Какую максимально сумму можно вернуть

Годовой лимит социального вычета — 120 тыс. рублей. При этом общая сумма заявленных расходов за год (обучение, лечение, спорт, страховки и пр.) не должна превышать эту норму. На счет налогоплательщика возвращается 13% от одобренной суммы вычета, но не более 15,6 тыс. руб. (13% от 120 тыс.).

Дополнительно на обучение каждого ребенка в семье предоставляется вычет в размере 50 тыс. руб., к возврату 13% — 6,5 тыс. руб. Детский вычет на обучение не увеличивает вышеуказанный лимит (120 тыс.) и предоставляется отдельно.

Сколько раз можно получить налоговый вычет

Социальный вычет, в том числе на обучение, можно получать бесконечно, пока человек работает и платит НДФЛ. Если в течение года было несколько расходов, подлежащих вычету, то все они отражаются в общей декларации. Налоги за обучение могут быть возвращены за три предыдущих года при наличии расходов, а также облагаемых НДФЛ доходов.

С каких доходов можно вернуть налог за обучение

заработная плата ( в т.ч. отпускные, больничные, премии);

вознаграждение по договору ГПХ;

сдача в аренду имущества (жилья, автомобилей и т.д.);

продажа имущества;

проценты по банковским вкладам.

О каких нюансах стоит помнить

Сумма налога, заявленная к возврату за определенный год, не может превышать сумму налога, уплаченную в бюджет в том же году.

Вычет предоставляется только в отношении образовательных услуг. Если договором предусмотрена оплата других услуг (присмотр за детьми, питание и т.д.), то вычет по ним не полагается.

Супруг, оплачивающий обучение за другого супруга, не может получить вычет. Однако право на вычет может получить обучающийся супруг.

Внесены поправки в НК РФ, позволяющие налогоплательщику воспользоваться вычетом на обучение своего супруга/супруги, но только по очной форме. Воспользоваться вычетом можно будет, начиная с доходов за 2024 год.

Остаток социального вычета нельзя получить в следующем году — он сгорает.

Образовательное заведение должно иметь соответствующую лицензию.

Вычет предоставляется только в случае оплаты услуг личными средствами (не работодателем, не маткапиталом и т.д.).

Вычет можно получить за обучение у ИП, лицензия будет нужна только в случае, если ИП привлекает наемных работников. Образовательная деятельность ИП должна отражаться в ЕГРЮЛ.

Как получить налоговый вычет за обучение

Через ФНС. Понадобится заполненная декларация 3-НДФЛ, договор на оказание образовательных услуг, платежные документы, справка о доходах.

Через работодателя. Пишем заявление. К заявлению прилагаем налоговое уведомление, которое надо получить в ИФНС по прописке.

Вычет за предыдущие три года можно получить через ФНС путем подачи декларации 3-НДФЛ, а работодатель предоставляет вычет только за текущий год.

Какие изменения произойдут в социальном налоговом вычете

С 2024 года размер социальных вычетов повышается:

Для налогоплательщиков — до 150 тыс. рублей, к возврату 19,5 тыс. рублей.

На детей налогоплательщиков до 24 лет при очной форме обучения — до 110 тыс. рублей на каждого ребенка, к возврату — до 14,3 тыс. рублей.

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