Обратный выкуп акций: снизили налог от инвестиций в 10 раз.

Инвестор вложил средства в акции ТМК АО через брокеров: АО Открытие Брокер, ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО). В 2020 году эмитент провел обратный выкуп акций. Налоговым агентом по доходам инвестора выступило одно из предприятий группы компаний — АО ВТЗ.

Задача Проверить правильность исчисления НДФЛ на основе представленных документов.

Наш эксперт провел детальный анализ и выявил следующее.

Налоговая база, с которой налоговый агент исчислил НДФЛ, была равна общей сумме дохода и составила 1,78 млн рублей, что подтверждается справкой 2-НДФЛ за 2020 год от АО ВТЗ. Из той же справки видно, что налоговый агент не учел расходы инвестора на покупку этих бумаг.

Соответственно, НДФЛ был удержан со всей суммы дохода в размере 231 тыс. рублей (1,78 млн * 13%).

Расходы на покупку акций были указаны в отчетах брокеров:

Открытие Брокер указал расходы в размере 706 тыс. рублей;

Банк ВТБ (ПАО) — 228 тыс. рублей;

ПАО Сбербанк — 696 тыс. рублей.

Итого — 1,63 млн рублей.

Таким образом, все эти расходы могут быть учтены для уменьшения налогооблагаемой базы от реализации акций ТМК АО.

Результат

Эксперт НДФЛки заполнил декларацию 3-НДФЛ за 2020 год, в которой отразил расходы инвестора покупку бумаг.

Итоговая налоговая база по инвестиционной деятельности по коду дохода 1530 была пересчитана и составила 150 тыс. рублей (1,78 млн — 1,63 млн).

С учетом этого, налог к уплате составил всего 19,5 тыс. рублей (150 тыс. * 13%). Поскольку, фактически налоговый агент удержал 231 тыс. рублей, то сумма налога к возврату получилась 211,5 тыс. рублей (231 тыс. — 19,5 тыс.).



Наш клиент был приятно удивлен, узнав, что его налог к уплате снизился более, чем в 10 раз.

Напомним, что переплату по налогам можно возвращать за три предыдущих года, В 2023 году можно подать декларации и вернуть налоги за 2022, 2021 и 2020 годы.

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