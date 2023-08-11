Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип НДФЛка
НДФЛка
НДФЛ

Обратный выкуп акций: снизили налог от инвестиций в 10 раз.

Сегодня поделимся успешным кейсом из нашей практики
41
Обратный выкуп акций: снизили налог от инвестиций в 10 раз.
Иллюстрация: НДФЛка

Инвестор вложил средства в акции ТМК АО через брокеров: АО Открытие Брокер, ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО). В 2020 году эмитент провел обратный выкуп акций. Налоговым агентом по доходам инвестора выступило одно из предприятий группы компаний — АО ВТЗ. 

Задача

Проверить правильность исчисления НДФЛ на основе представленных документов.

Наш эксперт провел детальный анализ и выявил следующее.

Налоговая база, с которой налоговый агент исчислил НДФЛ, была равна общей сумме дохода и составила 1,78 млн рублей, что подтверждается справкой 2-НДФЛ за 2020 год от АО ВТЗ. Из той же справки видно, что налоговый агент не учел расходы инвестора на покупку этих бумаг.

Соответственно, НДФЛ был удержан со всей суммы дохода в размере 231 тыс. рублей (1,78 млн * 13%).

Расходы на покупку акций были указаны в отчетах брокеров

  • Открытие Брокер указал расходы в размере 706 тыс. рублей;

  • Банк ВТБ (ПАО) — 228 тыс. рублей;

  • ПАО Сбербанк — 696 тыс. рублей.

Итого — 1,63 млн рублей.

Таким образом, все эти расходы могут быть учтены для уменьшения налогооблагаемой базы от реализации акций ТМК АО.

Результат

Эксперт НДФЛки заполнил декларацию 3-НДФЛ за 2020 год, в которой отразил расходы инвестора покупку бумаг. 

Итоговая налоговая база по инвестиционной деятельности по коду дохода 1530 была пересчитана и составила 150 тыс. рублей (1,78 млн — 1,63 млн).

С учетом этого, налог к уплате составил всего 19,5 тыс. рублей (150 тыс. * 13%). Поскольку, фактически налоговый агент удержал 231 тыс. рублей, то сумма налога к возврату получилась 211,5 тыс. рублей (231 тыс. — 19,5 тыс.).

Наш клиент был приятно удивлен, узнав, что его налог к уплате снизился более, чем в 10 раз. 

Напомним, что переплату по налогам можно возвращать за три предыдущих года, В 2023 году можно подать декларации и вернуть налоги за 2022, 2021 и 2020 годы.

НДФЛка.ру - лидирующий сервис по возврату налогов

Поможем разобраться в сложной ситуации в налогах

Доверьте свои налоги личному эксперту

Оставьте контактные данные и получите ответы на вопросы от специалиста:

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Реклама: ООО «НДФЛКА.РУ», ИНН: 2312097520, erid: LjN8Jv1r2

НДФЛка

НДФЛка

Сервис по возврату и уплате налога

1706 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    4
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    Личный кабинет налогоплательщика физлица. Инструкция / БухСтрим

    Наконец-то подгрузилась вся верная информация в личных кабинетах налогоплательщиков физлиц, ИП и юрлиц. Мы решили начать рассказывать про личные кабинеты. И начнем с  проведения экскурсии по личному кабинету физического лица.

    18
    Логотип nlukina
    nlukina
    Работающие пенсионеры

    Нужна помощь, коллеги! Как человеку в возрасте устроиться на работу

    Коллеги, нам в редакцию пришло очень трогательное письмо от нашего пользователя. Хочу поделиться им с вами и может быть, вы что-то посоветуете тоже человеку. Очень хочется помочь!😢

    Нужна помощь, коллеги! Как человеку в возрасте устроиться на работу
    1
    31
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзоры для бухгалтера

    Про ЕНС, достойную зарплату, кровавые ошибки налогового консультанта и котиков

    Упал, очнулся — гипс! Вот и у меня: села в понедельник за компьютер, очнулась, а уже пятница. Ничего не успела! Варенье не сварила, статью не написала, зато классно мы с вами пообщались на этой неделе. Пока я буду доделывать дела, посмотрите наш обзор хороших новостей за неделю.

    Про ЕНС, достойную зарплату, кровавые ошибки налогового консультанта и котиков
    2
    61
    Логотип Комплаенс Решения
    Комплаенс Решения
    Дробление бизнеса

    Абсолютный эксклюзив. Делимся статистикой по делам о дроблении бизнеса за 6 месяцев 2023 года и некоторыми выводами

    Спойлер: дел по дроблению стало больше, но и выигрывать налогоплательщики стали чаще. А лидером по делам о дроблении стала Москва.

    Абсолютный эксклюзив. Делимся статистикой по делам о дроблении бизнеса за 6 месяцев 2023 года и некоторыми выводами
    57
    Логотип Клерк
    Клерк
    НДС

    Рассказываем, что изменили в НДС в 2023 году и как с этим работать без нервотрепки

    Узнаете, когда сдавать отчетность по НДС, платить налог, возмещать НДС. Ну и напомним о типичных ошибках в декларациях по налогу на добавленную стоимость.

    Рассказываем, что изменили в НДС в 2023 году и как с этим работать без нервотрепки
    2,6 тыс.
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School

    Как устроена система 1С: обзор для начинающих бухгалтеров

    Бухгалтерия у многих ассоциируется с «1С», и неспроста. Работа специалиста во многих компаниях происходит в непосредственном контакте с ПО «1С». Поэтому бухгалтер  должен быть хорошо знаком с платформой «1С» и ее особенностями. Эксперты Action Digital School дали краткий обзор об устройстве ПО, а еще открыли секрет названия «1С»!

    Как устроена система 1С: обзор для начинающих бухгалтеров
    85
    Читать еще