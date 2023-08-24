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Какие вычеты нужно успеть получить в 2023 году

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Какие вычеты нужно успеть получить в 2023 году
Иллюстрация: НДФЛка

До конца 2023 года остается не так и много времени, чтобы успеть забрать свои деньги из бюджета, если в 2020 году вы:

  • приобрели жилье;

  • потратили деньги на лечение;

  • инвестировали в образование;

  • инвестировали на ИИС;

  • страховали жизнь и здоровье;

  • делали взносы на будущую пенсию;

  • занимались благотворительностью.

Почему это так важно?

Вы можете вернуть налоги за три предыдущих года, если в течение этого времени у вас были подобные расходы. Так, в 2023 году вы можете вернуть налоги за 2022, 2021 и 2020 годы. А значит, нужно поторопиться и до конца текущего года оформить возврат налогов за 2020 год. В следующем году такой возможности уже не будет.

У пенсионеров в 2023 году есть возможность получить имущественный вычет за четыре прошедших года. Например, вы вышли на пенсию в 2023 году и купили жилье. Если до этого вы официально работали, то можете подать декларации на вычет на 2022, 2021, 2020 и 2019 годы.

Пожалуйста, не забывайте пользоваться своим правом на налоговые льготы!

Ну а НДФЛка, как всегда, рада помочь в получении любых вычетов быстро и комфортно, не выходя из дома.

А у вас были расходы за три прошлых года, которые можно вернуть? Будете подавать на вычеты? Поделитесь в комментариях, предпочитаете получать вычеты каждый год или раз в несколько лет?

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Комментарии

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