Приостановка СИДН: что изменится для инвесторов?

Как известно, Указом Президента от 8 августа 2023 года были приостановлены отдельные положения СИДН с «недружественными» странами. В Указе затронуты 38 стран, в том числе США, страны ЕС, Британия, Япония Австралия.

Это вызвало волну вопросов: какие налоговые изменения ожидают инвесторов? Где и сколько придется платить налогов?

Ранее Минфин заверял, что физические лица не подвергнутся двойному налогообложению, и сдержал слово. Этот пункт в соглашениях остался в силе.

Однако некоторые страны уже негативно отреагировали на это решение. Япония выступила за его отмену. Швейцария считает, что соглашение все еще действует на двусторонней основе, так как Берн не получил официального уведомления. Великобритания обратилась к России с просьбой отменить приостановку и продолжает соблюдать его условия.

Что теперь

Указ вышел 8 августа и сразу же вступил в действие в России. Но для того, чтобы понять, какие налоговые последствия могут возникнуть для физилиц в конкретной ситуации, нужно дождаться принятия соответствующего Федерального закона. Он уже в работе.

Однако налоговые последствия для российских резидентов будут зависеть и от того, как отреагируют стороны соглашений на принятые меры.

Поэтому, НДФЛка может только оценить возможные варианты развития событий. Давайте разберемся, какие изменения могут ждать инвесторов в области налогообложения.

Сценарий 1: Статус-кво

Россия остановила действие отдельных пунктов СИДН:

Продолжает действовать механизм избежания двойного налогообложения в России.

Приостановка действий пунктов СИДН затронет льготы по пассивным доходам (дивидендам, процентам, роялти). Но и то, мера коснется только иностранных граждан с доходами в России.

Это наиболее лояльный для россиян сценарий.

Сценарий 2: Принцип взаимности и отмена льгот

Если какая-то из стран ответит схожим образом, то есть приостановит действие тех же пунктов СИДН, то налоговые резиденты РФ также потеряют льготы по дивидендам, процентам и роялти, полученным в этих странах.

Например, если США отменят льготную ставку по дивидендам, то наши инвесторы, даже с подписанной формой W-8BEN, будут платить в штатах 30% налога вместо 10%.

В итоге, налоговые резиденты РФ смогут зачитывать иностранные налоги в России, а использовать льготные ставки — нет.

Но двойное налогообложение здесь маловероятно.

Сценарий 3: Двойной налог

Отмена и льгот и самих соглашений приведет к тому, что налоги придется платить «и вашим и нашим». То есть, в обеих странах и по полной налоговой ставке. Несомненно, это самый жесткий из всех предполагаемых сценариев. В целом налоги могут достигать до 40 — 50 %, и инвестировать в бумаги “недружественных” эмитентов станет невыгодно.

Что делать

Конечно, подготовиться на 100% к разным вероятным исходам сложно.

И если такие новости вызывают у вас желание продать «недружественные» акции, то проработайте возможности оптимизации налога с курсовой разницы, а именно:

необходимо изучить вопрос неучтенных ранее убытков или зафиксировать убыточные позиции в этом же отчетном периоде для снижения налогооблагаемой базы;

изучить возможность применения льготы долгосрочного владения, особенно учитывая тот факт, что Минфин уже в июне предложил распространять ЛДВ только на бумаги российских эмитентов и компаний из стран-членов ЕАЭС (если поправки в НК РФ будут приняты, они вступят в силу с 1 января следующего года)

Поделитесь в комментариях, что на ваш взгляд лучше: заплатить двойные налоги или продать бумаги? Будете ли вы пересматривать свой инвестиционный портфель? Какие возможные льготы будете использовать?



В подобной ситуации лучше проконсультироваться с налоговым экспертом НДФЛки, чтобы выбрать правильное решение и учесть все возможные льготы.

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