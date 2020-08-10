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Нетология

Бухгалтеры, списали себя в утиль или готовы побороться?

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В комедии с Робертом Де Ниро «Стажер» 70-летний пенсионер устроился в крупную фирму (интернет-магазин модной одежды) по социальной программе. Для него новомодные гаджеты и программы — что-то из разряда космических технологий, но тем не менее ему удается влиться в коллектив и найти общий язык с коллегами.

Нам этот фильм нравится, знаете почему? Потому что он говорит — никогда не поздно учиться. Зря что ли мы рассказываем про различные фишки и курсы, которые позволяют не только получить ликбез, полезный в работе, но и изменить свою жизнь и уровень дохода? В любом возрасте!

От всей души надеемся, что не просто так мы писали про полезность для бухгалтера аналитики, визуализации и современную информационную безопасность и вы все это читали. Иначе в следующий раз при трудоустройстве, когда вас спросят — «Марьванна, а как у вас со знанием SQL?» вам придется краснеть.

Чтобы разобраться, как взрослые люди (те, кому за 45) относятся к смене профессии и новым знаниям, Нетология запустила анонимный опрос.

Мы уверены, вы сможете честно-пречестно ответить на наши вопросы. А мы обещаем рассказать о результатах и разобраться — что мешает большинству пойти учиться и стать крутым профессионалом в новой сфере. Договорились?

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Нетология

«Нетология» – образовательная компания, который помогает получать новые знания и развиваться в сферах интернет-маркетинга, управления проектами и продуктом, программирования, дизайна и аналитики. Каждый желающий может выбрать из более чем 80 программ обучения. На платформе представлены курсы для начинающих специалистов, которые хотят освоить новую профессию, для опытных, чтобы развить смежные навыки, а также для руководителей компаний и корпоративного обучения.

https://netology.ru/