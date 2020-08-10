Бухгалтеры, списали себя в утиль или готовы побороться?

В комедии с Робертом Де Ниро «Стажер» 70-летний пенсионер устроился в крупную фирму (интернет-магазин модной одежды) по социальной программе. Для него новомодные гаджеты и программы — что-то из разряда космических технологий, но тем не менее ему удается влиться в коллектив и найти общий язык с коллегами.

Нам этот фильм нравится, знаете почему? Потому что он говорит — никогда не поздно учиться. Зря что ли мы рассказываем про различные фишки и курсы, которые позволяют не только получить ликбез, полезный в работе, но и изменить свою жизнь и уровень дохода? В любом возрасте!

От всей души надеемся, что не просто так мы писали про полезность для бухгалтера аналитики, визуализации и современную информационную безопасность и вы все это читали. Иначе в следующий раз при трудоустройстве, когда вас спросят — «Марьванна, а как у вас со знанием SQL?» вам придется краснеть.

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