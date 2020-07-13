Зачем уставшим от отчетности бухгалтерам учиться информационной безопасности

В последние годы в новостях все чаще мелькают громкие заголовки об утечках информации или хакерских атаках на крупные банки. Только недавно «Клерк» писал о появлении в сети данных 12 миллионов клиентов МФО. Но вообще, всем уже привычны заголовки в СМИ об утечках данных банков и сотовых операторов.

На примерах громких случаев атак расскажем, какую роль играет в компании информационная безопасность, и как научиться специальности будущего.

Поможет нам в этом Евгений Строев — эксперт курса «Специалист по информационной безопасности» в Нетологии и руководитель направления безопасности прикладных систем «Тинькофф».

Как это работает: реальные истории взломов

Мы попросили Евгения рассказать на примерах из жизни, как и почему происходят разные виды взлома.

Громкая история Сбербанка

Ситуация: в октябре 2019 года Сбербанк подтвердил утечку сведений о кредитных картах своих клиентов. Сначала заявлялось, что похищены сведения двухсот карт, но затем оказалось их 5000.

Что похитили — ФИО, паспортные данные, место жительства и работы, номера карт и счетов, информацию о лимитах и сроках действия кредиток.

Руководство банка сработало оперативно — были заблокированы и перевыпущены карты, служба безопасности в сотрудничестве с правоохранительными органами обнаружила похитителя буквально за сутки — им оказался сотрудник компании. Хорошо, что базы не содержали СVC-кодов и других средств защиты (кодовых слов, используемых для звонка в службу поддержки, например).

Евгений: «Один из современных принципов безопасности — „Zero trust“ (нулевое доверие). Это значит, что специалисты по инфобезопасности не доверяют никому в компании: ни пользователям, ни другим сотрудникам, ни сервисам, даже себе не доверяют. Все может быть сломано и скомпрометировано. Поэтому важно сделать так, чтобы у злоумышленников даже при таком сценарии не было возможности взломать.»

Переводы в пути, правда не к вам

Платежные шлюзы и сервисы, отвечающие за перевод денег, тоже ломают. Есть такая группировка — GCMAN, они провели операцию с выводом денег на электронные платежные системы.

Опять же не обошлось без рассылки фишинговых электронных писем, которые на этот раз доставлялись HR-специалистам или бухгалтерам, работающим в банках. Преступники ждали, когда сотрудник вызовет сисадмина и можно будет украсть его пароль и логин. Чтобы это точно произошло, они вызывали сбой в программах 1С или MS Office.

Дальше дело техники — пробежать по сети банка и найти средства для перевода денег со счетов. Иногда хакерам не приходилось придумывать велосипед, они использовали специальное ПО, для тестирования — Putty, VNC.

Что похитили: с помощью скрипта ежеминутно (!) проводились переводы на суммы в пределах $200 (лимит для анонимных переводов в России). К некоторым атакам группа готовилась долго — до полутора лет, получая все больше данных.

Евгений: «Security in depth — это еще один принцип, который может помочь в построении надежной системы защиты. Он означает многослойность, многоуровневую защиту и использование всего комплекса мер, которые вообще существуют. Нельзя полагаться только на один какой-то инструмент, сервис или средство защиты.»

Взлом компании

Это уже намного сложнее сделать, ведь придется получить доступ к серверам, но и здесь можно найти лазейку. И даже если система безопасности работает исправно, беда может прийти, откуда не ждали — от разработчиков.

Выпуск нового уязвимого приложения может стать той самой отправной точкой, которой воспользуются преступники. Если запустить сырой продукт, тем более напрямую из зоны процессинга, например (это место, где находятся все данные о счетах и картах клиентов, если речь о банке), в интернет, то взломщик такого сервиса получит прямой доступ к критичной информации.

Ситуация: Это история от коллег нашего специалиста — у компании появился новый сервис, расширяющий функционал для клиентов, но в нарушение инструкций его запустили из зоны процессинга непосредственно в интернет, без выделения специальной зоны DMZ. Demilitarized Zone — демилитаризованная зона, ДМЗ, физический или логический сегмент сети, содержащий и предоставляющий организации общедоступные сервисы, а также отделяющий их от остальных участков локальной сети, что позволяет обеспечить внутреннему информационному пространству дополнительную защиту от внешних атак..

Что похитили: до обнаружения уязвимости при очередном сканировании системы злоумышленники успели получить доступ к личным данным, а также механизмам сервиса и процессингу.

Теперь вы знаете, каким опасностям чаще всего подвергаются организации. Хотя мы рассказывали много о банковской сфере, но на самом деле те же приемы применяют и к любым другим компаниям, от хакеров не застрахован никто. Давайте познакомимся с профессией специалиста по информационной безопасности поближе.

Скажите, как его зовут

Специалиста по информационной безопасности могут называть по-разному. Если зайти на сайт с вакансиями, то там найдется и администратор средств защиты, и инженер по безопасности компьютерных сетей. Под каждой вакансией подразумеваются конкретные специализации, о которых мы расскажем ниже.

Специалистом по информационной безопасности называют того, кто внедряет и поддерживает средства защиты от всевозможных угроз, находит и устраняет уязвимости в приложениях и инфраструктуре.

Можно выделить несколько специализаций:

Специалисты по тестированию на проникновение или пентестеры. Находят уязвимости и недостатки в безопасности систем, помогают их устранить или передают информацию о них администраторам и разработчикам системы. Могут быть как штатными сотрудниками, так и работать по договору за разовое вознаграждение или принимать участие в программе Bug Bounty — любому, кто обнаружит уязвимость предлагается премия.

Специалисты по безопасности приложений. Участвуют в процессе создания программ или приложений, изучая архитектуру и готовый код. Находят ошибки и уязвимости, которые могут привести к взлому. Пример уязвимости — оставить в форме ввода на сайте возможность отправить SQL-инъекцию (т.е. внедрить вредоносный код).

Специалисты по сетевой и инфраструктурной безопасности. Занимаются поиском уязвимостей в аппаратных и сетевых комплексах и создают максимально защищенные системы. Они же знают, как с помощью Windows, Linux или других ОС злоумышленник может установить нужное ПО на компьютер, поэтому настраивают системы так, чтобы в них было трудно попасть.

Вот только некоторые задачи, с которыми придется работать специалисту по ИБ (в разных специализациях они будут отличаться):

Изучение системы информационной безопасности в компании, нахождение уязвимостей.

Сбор информации — кто потенциально заинтересован во взломе.

Составление плана и алгоритма внедрения защиты, проведение самого внедрения.

Если компания занимается разработкой или внедрением собственного ПО — найти уязвимости и подготовить техзадание на их устранение.

Провести тест-атаки и оценить результаты.

Промониторить интерес к системе — узнать, кто интересовался системой, какими способами, как часто.

Иногда специалисту по ИБ достаточно использовать чек-лист или инструкцию, провести анализ и затем внедрить систему защиты. После этого он тестирует ее, выявляет уязвимости, исправляет и снова по кругу. Специалисту приходится эволюционировать параллельно со взломщиками и следить за всеми тенденциями в мире хакинга, чтобы быть готовым к любой ситуации.

Пусть меня научат

Пройдем по самым задаваемым вопросом на тему «как стать специалистом по информационной безопасности?»:

Как пройти обучение?

Для начала стоит пройти курсы в области информационной безопасности или провести время за самообразованием, затем стажировка и собственно переход на полноценную работу. Профи отмечают, что для старта в профессии достаточно 9–12 месяцев, примерно 6 из них — обучение на курсах.

Нужна ли техническая подготовка?

Не обязательно быть IT-профи или иметь опыт в программировании. Инфобезопасность находится где-то на стыке системного администрирования, разработки и консалтинга. В этой сфере много своих тонкостей. При этом конечно подкованность в инженерии или других смежных специальностях приветствуется.

Идеальный вариант подготовки — максимум практики. Теоретическое изучение популярных уязвимостей без практики их нахождения, эксплуатации или защиты от них — бесполезно.

Обязательно ли знать английский язык?

Для начала достаточно владеть минимальными познаниями в языке и уметь работать с Google-переводчиком. В дальнейшем потребуется развитие навыка чтения, потому что оставаться «в теме» позволяют именно зарубежные ресурсы и литература, переводов на русский можно ждать долго.

Выбирая курсы, обратите внимание, включены ли в них занятия по техническому английскому языку. Он понадобится для чтения документации, инструкций и участии в разработке и тестировании.

Что нужно знать для старта?

Проблема многих курсов, которые готовят специалистов по информационной безопасности — акцент на одном из направлений:

Много теории и мало практических занятий. Вам рассказывают об уязвимостях, но вы не можете попробовать атаковать или защищаться.

Только сети. Создается впечатление, что вы попали на курсы сетевых администраторов. Сисадмин это самостоятельная профессия. Хотя он, как и специалист по информационной безопасности, участвует в таких процессах как настройка сети или интеграция сервисов и других продуктов, но у него совершенно другая компетенция.

Только взлом . Работодатель заинтересован прежде всего во внедрении надежной системы защиты и во вторую очередь в проведении пентестов.

Ищите курсы, где все стороны будут преподаваться гармонично и вас научат полноценному внедрению системы защиты, тестированию на уязвимости и все это законно! Проще говоря, вас должны научить и законам, и хакингу, и защите от взломов.

Примерный чек-лист умений для старта:

Настроить сетевой стек (взаимодействие всех протоколов, чтобы не было конфликтов, несколько уровней работы взаимодействие узлов в сети).

Провести аудит системы, найти уязвимые места.

Атаковать сетевые ресурсы распространенными способами и настроить систему защиты от таких атак.

Настроить систему мониторинга и систему предупреждения о проблемах.

Учитывать человеческий фактор в построении защиты.

Пригодится понимание криптографических и других методов защиты, знание законов и требований госструктур.

Чек-лист инструментов для старта:

До того, как вы пойдете стажироваться на работу рекомендуем проверить знания на практике:

Linux — сделайте свою сборку, почитайте о популярных уязвимостях системы и внутренних программ.

Windows — потренируйте навыки настройки как для пользователя, так и для серверных решений. Изучите варианты атак через обновления, подмену драйверов или служебные утилиты.

Kubernetes . Понадобится для работы в компании, занимающейся облачными технологиями, что сейчас очень востребовано.

Для старта в карьере не обязательно знать все технологические тонкости, достаточно иметь общее представление о системе, не теряться в настройках и документации. Если условно — нужно знать, «как» сделать, а не «что» сделать. Прокачивайте свои умения — Hard skills (владение профессиональными технологиями и инструментами) и Soft skills (навыки коммуникации, оперативное реагирование на ЧП, дисциплина, ответственность за принятые решения).

Сколько зарабатывают специалисты по ИБ и насколько они востребованы?

В среднем заработок специалистов по защите данных по данным «Хабр Карьеры» — порядка 125 тысяч рублей в месяц. Конечно цифра довольно условная, ведь все зависит от того, где именно, в какой компании и на каком уровне вы будете работать.

Для примера (данные по г. Москва):

Начинающий специалист (без опыта) — 50-60 тысяч рублей

Junior-позиция — вакансии по 60-80 тысяч

Специалист с опытом 1-2 года — 100-150 тысяч

Профи с опытом в 3-5 лет — 150-200 тысяч

Руководитель — от 200 тысяч рублей

В регионах заработок специалиста с опытом в 1–2 года составит от 50 до 120 тысяч .

В основном работа подразумевает личное присутствие в офисе, а не удаленку. Но есть и те, кто добился больших успехов в профессии и может позволить себе фриланс, зарплаты таких спецов доходят до 300 тысяч рублей.

Что касается востребованности — спрос на специалистов по ИБ очень высок. Только на бирже HeadHunter обычно находится 800-900 таких вакансий. Если добавить другие названия профессии, например, администраторов защиты или компьютерных «безопасников», то получается порядка 2 000 вакансий.