А вы умеете общаться? Какие личностные качества нужны бухгалтеру на фрилансе

Продолжаем рассказывать о том, как преуспеть на рынке бухгалтерских услуг фрилансеру. Покинув кабинет штатного сотрудника, вы сами стали собственником своего дела. Других начальников над вами больше нет.

Когда бухгалтер работает в штате, ему достаточно делать отчеты, разбираться в документации. Общаться его не заставляют. Но когда специалист работает на себя, он становится управленцем, которому нужны менеджерские качества. Он должен уметь доносить свою позицию, грамотно обозначать параметры реализации проекта, уметь себя преподнести, а также быть стрессоустойчивым. Расскажем, какие навыки для этого нужны и можно ли им научиться.

Почему бухгалтеру-фрилансеру необходимо уделять внимание развитию личностных качеств

Софт-скиллы (soft skills) — это навыки, которые показывают личностное развитие человека, но не требуют глубокого изучения психологии. Личность формируется из природных данных, опыта, воспитания и окружения. Одни из самых нужных гибких навыков — это умение общаться с окружающими, тайм-менеджмент, навык делегирования, распределения задач, а также умение решать споры и конфликты.

Ещё раз напомним, что бухгалтер-фрилансер — это предприниматель и единоличный владелец компании, который самостоятельно несет все убытки и потери от провала на переговорах или от неработающей системы управления бизнесом.

Какие именно сложности возникают у бухгалтера, если с софт-скиллами плохо

Можете привлечь клиента, но не удержать; При проведении консультации и переговоров от неуверенности нервничаете и соглашаетесь на низкую цену; Заключаете шаблонный договор бухгалтерского обслуживания и не можете отстоять свои интересы перед клиентом; При возникновении конфликтных ситуаций и споров быстро сдаетесь и уступаете заказчику, тем самым теряете деньги и уважение; Нанимаете отличных специалистов, но не можете с ними управиться. Того и гляди, уведут клиента или бизнес перетянут на себя; Или обратная ситуация — коллектив держите в «ежовых» рукавицах, долго ли они у вас проработают? Трудно распределить свою нагрузку. Расстановка приоритетов и стратегическое планирование занимает много времени и сил. Результат не всегда радует, а может быть запоздалым и устаревшим.

Может показаться, что все эти проблемы носят глобальный характер и какими-то софт-скиллами их не устранить. Но на самом деле эти и многие другие задачи решаются с помощью саморазвития.

Саморазвитие бухгалтера переводит его на новый уровень работы

Мы советуем прокачать следующие навыки:

Управление эмоциями

Помните, что от главы компании зависит ее будущее. Аналитический склад ума и бухгалтерское мышление — это только половина успеха. Нужно подумать и об управлении эмоциями. Мы называем это эмоциональный интеллект.

Он позволяет оставаться устойчивым к внешним кризисам и переменам. Эти навыки пригодятся не только в работе, но и в жизни.

Как управлять своим эмоциональным состоянием, лучше понимать клиентов и сотрудников научат на курсе «Эмоциональный интеллект».

Умение вести деловые переговоры

Пора провести консультацию. Что сказать про себя, что спросить у клиента, как рассказать о своих услугах? Это только пара вопросов, которые терзают фрилансера. Помимо консультации, ещё нужно проводить дальнейшие переговоры о сотрудничестве и цене, причем личная встреча может стать результатом продолжительного телефонного общения и переписки.

Перед разговором или отправкой сообщения есть возможность подготовиться, собраться, найти нужную информацию, но во время личной беседы такой возможности не будет. А от неудачно сказанного слова или неверно построенного диалога вся предварительная работа может рухнуть.

Эффективные переговоры помогут сэкономить время, деньги и нервы. Вот это удивительная сила настоящего фрилансера. Всё о тонкостях и козырях переговоров знают тут.

Умение принимать правильные решения

От верного решения зависит стратегия и конечный финансовый результат.

К примеру, вы решили продвигать свой бизнес и вкладываете много денег в рекламный бюджет, нанимаете копирайтера или запускаете объявления, но клиентов к вам приходит мало, а то и совсем нет откликов. Почему?

Просто вы ринулись в сферу, в которой не разбираетесь, не проанализировали целевую аудиторию, не промониторили наиболее эффективные каналы рекламы, не настроили таргетинг.

В результате потратили кучу денег, времени и сил и не получили желаемой отдачи. Кроме того, у некоторых на таком этапе опускаются руки — ничего не получается, бизнес не для меня.

Чтобы такого в вашей работе не происходило, предлагаем специальный алгоритм для поиска выхода из любых проблемных ситуаций. Про технологию принятия решений вы можете узнать подробнее здесь.

Самодисциплина и планирование

Объединяющее и современное название этого скилла — тайм-менеджмент. Если вам постоянно не хватает 24 часов в сутках, то вам сюда. Оказывается, раз научившись планировать и распределять нагрузку, вы на всю жизнь приучите себя к порядку: успеете больше, составите график, забудете про стресс, аврал и дедлайн.

Навык публичных выступлений

Это не только про выступление на публике, но также про умение отстаивать и защищать свою идею перед коллегами и клиентами. Такой скилл просто жизненно необходим руководителю бухгалтерского бизнеса.

Бухгалтер-фрилансер без него не сможет построить свое дело, так и останется собственником и исполнителем в одном лице.

Какие типовые ошибки допускают на выступлении и как их избежать, можно бесплатно узнать на занятии «Публичные выступления» 2 декабря.

Мы рассмотрели личностные качества, которые необходимы бухгалтеру на аутсорсе. Без них построить эффективный и конкурентоспособный бизнес невозможно. А двигаться от бухгалтера-одиночки к бухгалтерской компании нужно умело и с помощью построения системы управления командой.

Построение взаимоотношений внутри коллектива

Следующий уровень развития коммуникативных навыков может привести к успеху руководителей любого бизнеса. Желаете отойти от решения текущих вопросов и освободить больше времени на семью и личную жизнь?

Переставайте взваливать на себя все сложные и срочные заказы как специалист. Лучше научиться ладить с коллективом. Он как фундамент дома, позволит построить многоэтажный бизнес.

Развитие команды — это и разработка правил делегирования, и внедрение современных технологий для облегчения и ускорения бизнес процессов. Одной теорией не описать, как вдохновлять своих сотрудников, тут нужна практика, которую получают на курсах.

Подведем предварительные итоги

Бухгалтеру нужно вырасти из наемного сотрудника в собственника бизнеса. Для этого ему потребуется не только бухгалтерское мышление, но и развитие своих личностных качеств.

Кто-то от природы обладает харизмой и обаянием, у кого-то язык «подвешен» как надо, кому-то удовольствие приносят публичные выступления. Но если вы такими навыками изначально не обладаете, то их можно развить и научиться грамотно применять на практике.