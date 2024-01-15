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Кассовые разрывы

Как бизнесу распрощаться с кассовыми разрывами

Кассовые разрывы могут привести к нехватке денег для оплаты текущих расходов, таких как заработная плата, аренда, счета за коммунальные услуги, вызвать проблемы с ликвидностью и подорвать способность бизнеса функционировать должным образом. Поэтому компании важно их научиться избегать или хотя бы минимизировать.
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Как бизнесу распрощаться с кассовыми разрывами
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое кассовый разрыв

Кассовый разрыв — это сложная ситуация, когда у вас нет денег на счете, а срок погашения задолженности приближается. Или наоборот, вы продали много товаров, но в долг. В итоге вроде как деньги должны быть, но вот когда — непонятно, а расплачиваться по обязательствам надо уже сейчас. 

Обычно про кассовый разрыв говорят тогда, когда прибыль на бумаге есть, а в кассе ее нет.

Почему возникает кассовый разрыв

Есть несколько причин, почему возникает кассовый разрыв.

  • Компания не уделяет внимание планированию бюджета.

Если в компании нет бюджетного планирования, то в ней полностью отсутствует понимание эффективности деятельности. 

  • Компания оформляет не все сделки с контрагентами в письменной форме.

Или имеющийся в организации договор недостаточно защищает компанию от недобросовестных действий поставщиков и покупателей.

Например, ваши покупатели сказали, что хотели бы купить у вас 10 единиц товара. Вы взяли кредит, произвели этот товар, а они отказались от него или выкупили, но всего 5 единиц, так как передумали. В итоге прибыли нет, товар есть и нужно платить по обязательствам. 

Работа без договора до сих пор встречается в некоторых компаниях. Или договор есть, но в нем не прописаны санкции для контрагента, который, к примеру, обязался выкупить товар, но не сделал этого в установленный срок.

  • Компания работает с большой отсрочкой платежа. 

Чтобы привлечь больше клиентов, многие компании предоставляют им возможность платить с отсрочкой. Но если при этом самой фирме нужно быстро расплатиться по обязательствам, то денег на это может вовремя не оказаться.

  • Случился форс-мажор. 

Форс-мажорные обстоятельства непредсказуемы, как и их влияние на финансовую сторону бизнеса. Но если вам нужно срочно вытащить часть денег из оборота, то сказать, что это произойдет абсолютно бесследно, тоже нельзя.

  • Компания потеряла крупных клиентов. 

Бывают ситуации, когда крупный клиент перестает с вами сотрудничать. Возможно, он меняет сферу деятельности или нашел более дешевого поставщика. Для вас это грозит потерей прибыли, нарушением планов и кассовыми разрывами, ведь вы надеялись на поставки этому клиенту.

Нужно помнить, что кассовый разрыв — это не убыток и не банкротство. Это именно ошибки в планировании, которые привели к результатам, когда вы не можете сейчас расплатиться по обязательствам, хотя на бумаге и в отчетах у вас все прекрасно.

На курсе «Финансовый директор» вы научитесь принимать обоснованные решения по оптимизации расходов и управлению финансами, планировать бюджеты и прогнозировать риски, а также разрабатывать финансовые модели и оценивать инвестиционные проекты. По итогу вы будете находить точки роста там, где другие их не видят, и поможете бизнесу зарабатывать больше. 

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Как избежать кассовых разрывов

Чтобы избегать кассовых разрывов и управлять своими финансами более эффективно, используйте следующие рекомендации:

  • Планируйте бюджеты и прогнозируйте доходы и расходы.

Прежде всего, необходимо разработать бюджет на определенный период, например, месяц, квартал, год и четко определить все статьи доходов и расходов. Это поможет выявить возможные «узкие места» и предотвратить кассовые разрывы. 

Помимо этого, важно проводить регулярные прогнозы доходов и расходов на основе текущих рыночных условий, чтобы быть готовыми к возможным изменениям.

  • Оптимизируйте расходы.

Один из способов избежать кассовых разрывов — оптимизировать расходы компании. Это можно сделать путем анализа и сокращения ненужных или избыточных затрат, а также путем поиска альтернативных, более дешевых источников поставок и услуг.

  • Попросите об отсрочке платежа у поставщиков. 

Если поставщик готов пойти вам навстречу, попросите у него возможность платить частями.

  • Напоминайте своим должникам о долгах. 

Для начала установите четкие и понятные даты оплаты для клиентов и не стесняйтесь регулярно напоминать о сроках. Если у вас большая отсрочка платежа, контрагенты могут попросту забыть оплатить вовремя. 

  • Предложите скидки или бонусы покупателям за досрочную оплату.

Можно поощрить клиентов, которые быстро вносят платежи. 

  • Используйте овердрафт. 

По сути — это кредитная карта для бизнеса. Если вы уверены, что контрагент заплатит вам в оговоренный срок и вы рассчитаетесь с долгом, то смело берите. Однако этот метод нужно использовать с осторожностью, так как он может привести к увеличению долговой нагрузки и повышению рисков для бизнеса.

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