Как бизнесу распрощаться с кассовыми разрывами

Кассовые разрывы могут привести к нехватке денег для оплаты текущих расходов, таких как заработная плата, аренда, счета за коммунальные услуги, вызвать проблемы с ликвидностью и подорвать способность бизнеса функционировать должным образом. Поэтому компании важно их научиться избегать или хотя бы минимизировать.

Что такое кассовый разрыв

Кассовый разрыв — это сложная ситуация, когда у вас нет денег на счете, а срок погашения задолженности приближается. Или наоборот, вы продали много товаров, но в долг. В итоге вроде как деньги должны быть, но вот когда — непонятно, а расплачиваться по обязательствам надо уже сейчас.

Обычно про кассовый разрыв говорят тогда, когда прибыль на бумаге есть, а в кассе ее нет.

Почему возникает кассовый разрыв

Есть несколько причин, почему возникает кассовый разрыв.

Компания не уделяет внимание планированию бюджета.

Если в компании нет бюджетного планирования, то в ней полностью отсутствует понимание эффективности деятельности.

Компания оформляет не все сделки с контрагентами в письменной форме.

Или имеющийся в организации договор недостаточно защищает компанию от недобросовестных действий поставщиков и покупателей.

Например, ваши покупатели сказали, что хотели бы купить у вас 10 единиц товара. Вы взяли кредит, произвели этот товар, а они отказались от него или выкупили, но всего 5 единиц, так как передумали. В итоге прибыли нет, товар есть и нужно платить по обязательствам.

Работа без договора до сих пор встречается в некоторых компаниях. Или договор есть, но в нем не прописаны санкции для контрагента, который, к примеру, обязался выкупить товар, но не сделал этого в установленный срок.

Компания работает с большой отсрочкой платежа.

Чтобы привлечь больше клиентов, многие компании предоставляют им возможность платить с отсрочкой. Но если при этом самой фирме нужно быстро расплатиться по обязательствам, то денег на это может вовремя не оказаться.

Случился форс-мажор.

Форс-мажорные обстоятельства непредсказуемы, как и их влияние на финансовую сторону бизнеса. Но если вам нужно срочно вытащить часть денег из оборота, то сказать, что это произойдет абсолютно бесследно, тоже нельзя.

Компания потеряла крупных клиентов.

Бывают ситуации, когда крупный клиент перестает с вами сотрудничать. Возможно, он меняет сферу деятельности или нашел более дешевого поставщика. Для вас это грозит потерей прибыли, нарушением планов и кассовыми разрывами, ведь вы надеялись на поставки этому клиенту.

Нужно помнить, что кассовый разрыв — это не убыток и не банкротство. Это именно ошибки в планировании, которые привели к результатам, когда вы не можете сейчас расплатиться по обязательствам, хотя на бумаге и в отчетах у вас все прекрасно.

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Как избежать кассовых разрывов

Чтобы избегать кассовых разрывов и управлять своими финансами более эффективно, используйте следующие рекомендации:

Планируйте бюджеты и прогнозируйте доходы и расходы.

Прежде всего, необходимо разработать бюджет на определенный период, например, месяц, квартал, год и четко определить все статьи доходов и расходов. Это поможет выявить возможные «узкие места» и предотвратить кассовые разрывы.

Помимо этого, важно проводить регулярные прогнозы доходов и расходов на основе текущих рыночных условий, чтобы быть готовыми к возможным изменениям.

Оптимизируйте расходы.

Один из способов избежать кассовых разрывов — оптимизировать расходы компании. Это можно сделать путем анализа и сокращения ненужных или избыточных затрат, а также путем поиска альтернативных, более дешевых источников поставок и услуг.

Попросите об отсрочке платежа у поставщиков.

Если поставщик готов пойти вам навстречу, попросите у него возможность платить частями.

Напоминайте своим должникам о долгах.

Для начала установите четкие и понятные даты оплаты для клиентов и не стесняйтесь регулярно напоминать о сроках. Если у вас большая отсрочка платежа, контрагенты могут попросту забыть оплатить вовремя.

Предложите скидки или бонусы покупателям за досрочную оплату.

Можно поощрить клиентов, которые быстро вносят платежи.

Используйте овердрафт.

По сути — это кредитная карта для бизнеса. Если вы уверены, что контрагент заплатит вам в оговоренный срок и вы рассчитаетесь с долгом, то смело берите. Однако этот метод нужно использовать с осторожностью, так как он может привести к увеличению долговой нагрузки и повышению рисков для бизнеса.

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