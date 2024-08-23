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Обучение сотрудников за счет работодателя: как договориться об оплате курсов и повысить свою ценность для компании

Разберем, как происходит обучение сотрудников за счет компании, кто и на каких условиях может его инициировать, в чем состоит выгода для работодателя. Дадим пошаговую инструкцию и практические советы, которые помогут вам убедить руководство оплатить ваше профессиональное развитие.
Обучение сотрудников за счет работодателя: как договориться об оплате курсов и повысить свою ценность для компании
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Почему работодатели оплачивают обучение сотрудников

Инвестиции в образование персонала закреплены на законодательном уровне. Согласно ст. 196 ТК, работодатель обязан обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников. 

Также у работодателей есть и прагматичные причины вкладывать ресурсы в развитие компетенций сотрудников:

  • Квалифицированные специалисты качественнее и быстрее решают рабочие задачи, эффективнее достигают KPI. Повышение уровня знаний и навыков позволяет увеличить производительность труда.

  • Обучение способствует росту мотивации и лояльности персонала. Компания, которая заботится о профессиональном росте сотрудников, формирует позитивную корпоративную культуру и имидж хорошего работодателя. В такой компании люди более вовлечены, стремятся работать долго и продуктивно.

  • Обучение сотрудников — это часть стратегии удержания ценных кадров. Возможность прокачать скиллы и получить новую специальность внутри компании снижает текучесть персонала.

  • Растить специалистов внутри компании часто дешевле, чем искать готовых профессионалов на рынке. Особенно это актуально для редких и нишевых компетенций. Кроме того, при найме опытных специалистов всегда есть риск, что кандидат не приживется в коллективе.

  • Компания может учесть расходы на образование персонала при расчете налога на прибыль. Для этого нужно экономически обосновать необходимость обучения и документально подтвердить затраты.

В целом, грамотная политика в сфере обучения и развития позволяет повысить продуктивность бизнеса, сформировать кадровый резерв, снизить затраты на подбор персонала, а также получить репутационные и налоговые преимущества.

Это одна из лучших инвестиций в человеческий капитал компании.

Как инициировать обучение за счет работодателя: пошаговый план

Многие сотрудники хотели бы пройти обучение за счет компании, но не знают, как правильно действовать и какие аргументы использовать в переговорах с руководством. Часто люди опасаются, что работодатель откажет в оплате курсов, ведь это дополнительные затраты.

По статистике, больше половины сотрудников, которые грамотно подошли к этому вопросу, успешно договорились с работодателем об обучении.

Предлагаем пошаговый план действий.

Шаг 1. Найти курс или программу обучения

Начните с анализа своих целей и потребностей. Подумайте, чего вы хотите от карьеры в целом и от текущего места работы на горизонте ближайших 1–2 лет. Какие навыки и знания помогут вам достичь желаемого уровня в профессии? Возможно, вы хотите углубить экспертизу в своей сфере или приобрести компетенции в смежной области.

Изучите предложения на рынке образовательных услуг и выберите оптимальный для себя формат. Это могут быть:

  • курсы в онлайн-школах и на образовательных платформах, например, в Нетологии;

  • программы дополнительного профессионального образования в вузах;

  • мастер-классы, тренинги, семинары от экспертов;

  • конференции и форумы по интересующей вас тематике.

Ключевые критерии выбора — содержание программы (чему вы научитесь), длительность, гибкость графика занятий, репутация образовательного провайдера, возможность получить сертификат или диплом.

У Нетологии большой выбор курсов для специалистов разных уровней.

Бухгалтер: базовый курс — этот курс подойдет тем, кто хочет освоить специальность бухгалтера или чувствует, что ему не хватает базовых знаний в профессии.

Бухгалтер: расширенный курс — для тех, кто хочет углубить свои знания в области бухгалтерского, налогового учета и дорасти до позиции главного бухгалтера.

Шаг 2. Собрать информацию о практиках обучения внутри компании

Перед тем как выходить с инициативой к руководству, узнайте, как в вашей компании организована система корпоративного обучения. В крупных организациях, как правило, уже есть устоявшиеся программы развития персонала – от внутренних семинаров и тренингов до полноценных корпоративных университетов.

Поговорите с коллегами из HR-отдела или с непосредственным руководителем. Вот примерные вопросы, которые стоит задать:

  • Были ли прецеденты, когда сотрудники проходили внешнее обучение за счет компании? На каких условиях?

  • Каков регламент согласования оплаты и оформления на курсы?

  • Кто принимает финальное решение об обучении сотрудника?

  • Есть ли лимит бюджета на образование в расчете на одного работника?

  • Каковы требования к срокам и форме отработки после окончания учебы?

Если в компании до вас никто не проходил оплачиваемое обучение, ваш запрос может стать первым. Не пугайтесь, в этом случае вы станете первопроходцем и сможете задать тон в вопросах образования персонала.

Шаг 3. Подготовить аргументы в пользу обучения

Чтобы получить одобрение руководства на оплату обучения, необходимо четко обосновать пользу от ваших новых знаний и навыков для текущего работодателя. Бизнес должен видеть отдачу от вложений в ваше образование. Вот несколько линий аргументации:

  • Новые компетенции позволят вам эффективнее решать свой текущий функционал, быстрее выполнять KPI и даже брать дополнительные задачи. Это напрямую повысит вашу продуктивность на благо компании.

  • Получив актуальные знания в своей или смежной области, вы сможете участвовать в новых проектах компании, которые требуют более высокой квалификации.

  • Обучение даст вам инструменты для оптимизации и автоматизации процессов, поиска более лучших решений в своей зоне ответственности. В конечном итоге это позволит компании экономить время и ресурсы.

  • Если компании нужен специалист с определенными навыками, логично прокачать вас как уже действующего сотрудника. Это дешевле и надежнее, чем искать нового человека на рынке. К тому же вы уже знаете специфику компании и разделяете ее ценности.

  • Инвестируя в ваше развитие, компания не только прокачивает ваши скиллы, но и дает сигнал всей команде, что заботится о росте сотрудников. Это положительно влияет на вовлеченность, мотивацию и лояльность персонала.

  • Важно показать руководству, что обучение существенно повысит вашу ценность для компании здесь и сейчас. Вы будете полезнее в вашей текущей роли, сможете внести больший вклад в достижение бизнес-целей.

  • Если компания не видит в новых знаниях пользы для себя или опасается, что вы просто повысите квалификацию за ее счет и уйдете к конкурентам, в оплате, скорее всего, будет отказано. Помните об этом при подборе аргументов.

Шаг 4. Провести переговоры с руководством

С подготовленными аргументами и пониманием регламента обучения вы можете смело инициировать переговоры об оплате.

Как правило, первый разговор лучше провести с непосредственным руководителем. Если он поддержит вашу инициативу, можно уже вместе обсуждать этот вопрос с HR и топ-менеджментом.

  • Заранее подготовьте убедительное письмо и презентацию, где вы максимально наглядно раскроете выгоды своего обучения. Укажите программу курса, длительность, режим занятий, стоимость, документ об окончании. Распишите, как новые навыки помогут вам эффективнее решать задачи, приведите конкретные примеры.

  • На самой встрече с руководством будьте открыты и конструктивны. Покажите свою вовлеченность в развитие, готовность работать над профессиональными и личными компетенциями. Подчеркните, что обучение поможет вам стать более ценным сотрудником и глубже погрузиться в функционал.

  • При этом будьте готовы и к отказу. Возможно, сейчас в компании напряженная ситуация с бюджетом на обучение. Или руководство не видит прямой связи между предлагаемым курсом и вашими рабочими задачами. В любом случае, первый раунд переговоров даст вам опыт и понимание, какие аргументы действительно работают. Не бойтесь пробовать снова!

Шаг 5. Согласовать формат обучения и отработки

Если компания дала принципиальное согласие на оплату вашего обучения, нужно обсудить и зафиксировать конкретные договоренности:

  • Кто будет оплачивать курс — работодатель на 100% или вы разделите затраты (например, 70/30%, 50/50%)?

  • По какому графику и в какое время вы будете учиться? Если занятия выпадают на рабочее время, уточните, как это повлияет на вашу занятость.

  • Каким образом вы отчитываетесь о прохождении программы? Достаточно ли будет представить сертификат или нужны периодические отчеты в процессе?

  • Каковы ваши обязательства по отработке после обучения? Как правило, чем дольше и дороже программа, тем дольше придется отрабатывать — от 6 месяцев до 2–3 лет.

  • Какие будут санкции, если вы уволитесь раньше срока отработки? Обычно работник обязан вернуть компании стоимость обучения или ее часть.

Также сразу определите, как полученные знания будут применяться в работе. Хорошо, если у вас будет реальный проект, где вы сразу начнете практиковать новые навыки. Четкий план имплементации покажет руководству, что обучение не ради «корочки», а для конкретной пользы.

Все договоренности лучше закрепить документально — в трудовом договоре, дополнительном соглашении или в отдельном ученическом договоре между вами, компанией и образовательной организацией. Это исключит разночтения и конфликты.

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