Обучение сотрудников за счет работодателя: как договориться об оплате курсов и повысить свою ценность для компании

Разберем, как происходит обучение сотрудников за счет компании, кто и на каких условиях может его инициировать, в чем состоит выгода для работодателя. Дадим пошаговую инструкцию и практические советы, которые помогут вам убедить руководство оплатить ваше профессиональное развитие.

Почему работодатели оплачивают обучение сотрудников

Инвестиции в образование персонала закреплены на законодательном уровне. Согласно ст. 196 ТК, работодатель обязан обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников.

Также у работодателей есть и прагматичные причины вкладывать ресурсы в развитие компетенций сотрудников:

Квалифицированные специалисты качественнее и быстрее решают рабочие задачи, эффективнее достигают KPI. Повышение уровня знаний и навыков позволяет увеличить производительность труда.

Обучение способствует росту мотивации и лояльности персонала. Компания, которая заботится о профессиональном росте сотрудников, формирует позитивную корпоративную культуру и имидж хорошего работодателя. В такой компании люди более вовлечены, стремятся работать долго и продуктивно.

Обучение сотрудников — это часть стратегии удержания ценных кадров. Возможность прокачать скиллы и получить новую специальность внутри компании снижает текучесть персонала.

Растить специалистов внутри компании часто дешевле, чем искать готовых профессионалов на рынке. Особенно это актуально для редких и нишевых компетенций. Кроме того, при найме опытных специалистов всегда есть риск, что кандидат не приживется в коллективе.

Компания может учесть расходы на образование персонала при расчете налога на прибыль. Для этого нужно экономически обосновать необходимость обучения и документально подтвердить затраты.

В целом, грамотная политика в сфере обучения и развития позволяет повысить продуктивность бизнеса, сформировать кадровый резерв, снизить затраты на подбор персонала, а также получить репутационные и налоговые преимущества.

Это одна из лучших инвестиций в человеческий капитал компании.

Как инициировать обучение за счет работодателя: пошаговый план

Многие сотрудники хотели бы пройти обучение за счет компании, но не знают, как правильно действовать и какие аргументы использовать в переговорах с руководством. Часто люди опасаются, что работодатель откажет в оплате курсов, ведь это дополнительные затраты.

По статистике, больше половины сотрудников, которые грамотно подошли к этому вопросу, успешно договорились с работодателем об обучении.

Предлагаем пошаговый план действий.

Шаг 1. Найти курс или программу обучения

Начните с анализа своих целей и потребностей. Подумайте, чего вы хотите от карьеры в целом и от текущего места работы на горизонте ближайших 1–2 лет. Какие навыки и знания помогут вам достичь желаемого уровня в профессии? Возможно, вы хотите углубить экспертизу в своей сфере или приобрести компетенции в смежной области.

Изучите предложения на рынке образовательных услуг и выберите оптимальный для себя формат. Это могут быть:

курсы в онлайн-школах и на образовательных платформах, например, в Нетологии;

программы дополнительного профессионального образования в вузах;

мастер-классы, тренинги, семинары от экспертов;

конференции и форумы по интересующей вас тематике.

Ключевые критерии выбора — содержание программы (чему вы научитесь), длительность, гибкость графика занятий, репутация образовательного провайдера, возможность получить сертификат или диплом.

У Нетологии большой выбор курсов для специалистов разных уровней. Бухгалтер: базовый курс — этот курс подойдет тем, кто хочет освоить специальность бухгалтера или чувствует, что ему не хватает базовых знаний в профессии. Бухгалтер: расширенный курс — для тех, кто хочет углубить свои знания в области бухгалтерского, налогового учета и дорасти до позиции главного бухгалтера.

Шаг 2. Собрать информацию о практиках обучения внутри компании

Перед тем как выходить с инициативой к руководству, узнайте, как в вашей компании организована система корпоративного обучения. В крупных организациях, как правило, уже есть устоявшиеся программы развития персонала – от внутренних семинаров и тренингов до полноценных корпоративных университетов.

Поговорите с коллегами из HR-отдела или с непосредственным руководителем. Вот примерные вопросы, которые стоит задать:

Были ли прецеденты, когда сотрудники проходили внешнее обучение за счет компании? На каких условиях?

Каков регламент согласования оплаты и оформления на курсы?

Кто принимает финальное решение об обучении сотрудника?

Есть ли лимит бюджета на образование в расчете на одного работника?

Каковы требования к срокам и форме отработки после окончания учебы?

Если в компании до вас никто не проходил оплачиваемое обучение, ваш запрос может стать первым. Не пугайтесь, в этом случае вы станете первопроходцем и сможете задать тон в вопросах образования персонала.

Шаг 3. Подготовить аргументы в пользу обучения

Чтобы получить одобрение руководства на оплату обучения, необходимо четко обосновать пользу от ваших новых знаний и навыков для текущего работодателя. Бизнес должен видеть отдачу от вложений в ваше образование. Вот несколько линий аргументации:

Новые компетенции позволят вам эффективнее решать свой текущий функционал, быстрее выполнять KPI и даже брать дополнительные задачи. Это напрямую повысит вашу продуктивность на благо компании.

Получив актуальные знания в своей или смежной области, вы сможете участвовать в новых проектах компании, которые требуют более высокой квалификации.

Обучение даст вам инструменты для оптимизации и автоматизации процессов, поиска более лучших решений в своей зоне ответственности. В конечном итоге это позволит компании экономить время и ресурсы.

Если компании нужен специалист с определенными навыками, логично прокачать вас как уже действующего сотрудника. Это дешевле и надежнее, чем искать нового человека на рынке. К тому же вы уже знаете специфику компании и разделяете ее ценности.

Инвестируя в ваше развитие, компания не только прокачивает ваши скиллы, но и дает сигнал всей команде, что заботится о росте сотрудников. Это положительно влияет на вовлеченность, мотивацию и лояльность персонала.

Важно показать руководству, что обучение существенно повысит вашу ценность для компании здесь и сейчас. Вы будете полезнее в вашей текущей роли, сможете внести больший вклад в достижение бизнес-целей.

Если компания не видит в новых знаниях пользы для себя или опасается, что вы просто повысите квалификацию за ее счет и уйдете к конкурентам, в оплате, скорее всего, будет отказано. Помните об этом при подборе аргументов.

Шаг 4. Провести переговоры с руководством

С подготовленными аргументами и пониманием регламента обучения вы можете смело инициировать переговоры об оплате.

Как правило, первый разговор лучше провести с непосредственным руководителем. Если он поддержит вашу инициативу, можно уже вместе обсуждать этот вопрос с HR и топ-менеджментом.

Заранее подготовьте убедительное письмо и презентацию, где вы максимально наглядно раскроете выгоды своего обучения. Укажите программу курса, длительность, режим занятий, стоимость, документ об окончании. Распишите, как новые навыки помогут вам эффективнее решать задачи, приведите конкретные примеры.

На самой встрече с руководством будьте открыты и конструктивны. Покажите свою вовлеченность в развитие, готовность работать над профессиональными и личными компетенциями. Подчеркните, что обучение поможет вам стать более ценным сотрудником и глубже погрузиться в функционал.

При этом будьте готовы и к отказу. Возможно, сейчас в компании напряженная ситуация с бюджетом на обучение. Или руководство не видит прямой связи между предлагаемым курсом и вашими рабочими задачами. В любом случае, первый раунд переговоров даст вам опыт и понимание, какие аргументы действительно работают. Не бойтесь пробовать снова!

Шаг 5. Согласовать формат обучения и отработки

Если компания дала принципиальное согласие на оплату вашего обучения, нужно обсудить и зафиксировать конкретные договоренности:

Кто будет оплачивать курс — работодатель на 100% или вы разделите затраты (например, 70/30%, 50/50%)?

По какому графику и в какое время вы будете учиться ? Если занятия выпадают на рабочее время, уточните, как это повлияет на вашу занятость.

Каким образом вы отчитываетесь о прохождении программы ? Достаточно ли будет представить сертификат или нужны периодические отчеты в процессе?

Каковы ваши обязательства по отработке после обучения ? Как правило, чем дольше и дороже программа, тем дольше придется отрабатывать — от 6 месяцев до 2–3 лет.

Какие будут санкции, если вы уволитесь раньше срока отработки? Обычно работник обязан вернуть компании стоимость обучения или ее часть.

Также сразу определите, как полученные знания будут применяться в работе. Хорошо, если у вас будет реальный проект, где вы сразу начнете практиковать новые навыки. Четкий план имплементации покажет руководству, что обучение не ради «корочки», а для конкретной пользы.

Все договоренности лучше закрепить документально — в трудовом договоре, дополнительном соглашении или в отдельном ученическом договоре между вами, компанией и образовательной организацией. Это исключит разночтения и конфликты.

У Нетологии много курсов, которые позволят бухгалтеру развить свои навыки и приобрести новые компетенции. Нетология — Центр сертифицированного обучения 1С. После модуля «Ведение учета в «1С:Бухгалтерия» на курсах Бухгалтер: базовый курс и Бухгалтер: расширенный курс вы получите официальное свидетельство 1С, которое подтвердит ваши компетенции.

Как выбрать профессию, которая будет актуальной не только сейчас, но и через 10 лет Получите бесплатный гайд по выбору профессии, которая будет востребованной в ближайшие годы Удаленная работа, гибкий график, интересные задачи и хорошая зарплата Заполните форму, вышлем бесплатный гайд вам на e-mail: Отправить

Реклама: ООО «Нетология», ИНН 7726464125, erid: LjN8KHUL4