Хочу учиться онлайн: как выбрать курс и не разочароваться

Онлайн-образование — популярный способ получить новую профессию или повысить свою квалификацию. Множество онлайн-школ и платформ предлагают курсы по разным специальностям. Но с таким огромным выбором легко растеряться и выбрать курс, который в итоге не оправдает ожиданий. Как же принять правильное решение и не пожалеть о потраченном времени и деньгах?

Мотивация к обучению

Прежде всего, важно честно ответить самому себе на вопрос о своей мотивации. Зачем вам нужно это обучение, что вы ожидаете получить в результате? Если ваша цель — быстро найти работу в новой сфере, то имеет смысл выбирать интенсивные практико-ориентированные курсы.

Если вы хотите глубоко изучить предмет, то больше подойдут академические программы. Бесплатные вводные части курсов помогут понять, насколько сложным будет обучение, и не придется ли сначала подтянуть базовые знания.

Чек-лист требований к курсам

Далее стоит составить собственный чек-лист критериев «идеального» курса. Для кого-то принципиальна невысокая стоимость, кому-то важны знаменитые преподаватели или гибкий график занятий.

Учитывайте и уровень образования — рассчитан ли курс на новичков или для него нужен опыт в данной области. Определившись с набором требований, вы сможете сразу отсеивать неподходящие варианты.

Формат обучения

Следующий шаг — выбор формата обучения. В зависимости от личных предпочтений и особенностей восприятия информации вам может больше подойти синхронный (занятия по расписанию), асинхронный (в своем темпе) или гибридный формат. У каждого есть свои плюсы и минусы, поэтому решение тут индивидуальное. Однако для большинства критично, чтобы курс можно было совмещать с работой.

Оцените, сколько времени в неделю вы сможете посвящать учебе. Программы с нуля обычно требуют 10–15 часов занятий, и нужно быть готовым выделить для этого время, оставив на время хобби и развлечения. При этом слишком растянутые по времени курсы грозят потерей мотивации. Идеальный баланс — 3–6 месяцев интенсивного обучения.

Программа курса

Внимательно изучите программу курса, какие темы и технологии в нее включены. Сравните ее с требованиями в вакансиях компаний. Хорошо, если в процессе обучения вы сделаете несколько полноценных проектов для портфолио — они очень помогут при будущем трудоустройстве. Можно также попросить знакомых специалистов из этой сферы оценить актуальность и полноту материала.

Немаловажный фактор — авторы и преподаватели курса, их реальный опыт работы по специальности. Для курсов начального уровня важнее не громкие имена, а наличие у наставников практических кейсов и умение объяснять. Хорошо, если над программой работала команда из разных экспертов — это гарантирует, что материал будет разносторонним.

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Отзывы студентов

Обязательно почитайте отзывы прошлых студентов на разных площадках. Понятно, что идеальных курсов не бывает и к единичным негативным отзывам стоит относиться скептически. Но если в целом люди жалуются на одни и те же моменты, например, на неактуальную программу или некомпетентность спикеров, это серьезный повод задуматься.

Поддержка во время обучения

Поинтересуйтесь, как устроена поддержка студентов во время обучения. Важно, чтобы вы могли оперативно получить ответы на вопросы, чтобы домашние задания проверялись своевременно и с развернутыми комментариями. Хорошо, если есть комьюнити единомышленников, где можно обсудить учебные проекты. Ну и конечно, стоит узнать о возможностях карьерной поддержки и помощи с трудоустройством.

Наконец, не стесняйтесь задавать все волнующие вас вопросы менеджерам школы. Уточните детали оферты, порядок возврата средств, актуальность материалов. Попросите дать контакты выпускников, чтобы лично расспросить их об опыте обучения. В общем, соберите максимум информации, которая поможет сделать осознанный выбор.

И помните: онлайн-курс, даже самый лучший — это только первый шаг в новой профессии. Не стоит ожидать, что сразу после его окончания вы будете высокооплачиваемым специалистом. Любая профессия, особенно в IT, требует постоянного совершенствования навыков. Так что мотивация учиться и развиваться вам понадобится и в дальнейшем.

Но если вы ответственно подойдете к выбору курса по всем описанным критериям, это существенно повысит ваши шансы на успех.

Вы не потратите время и деньги впустую, а получите актуальные знания и практические навыки, которые станут надежной стартовой площадкой для начала карьеры в новой сфере. И проделанная работа по анализу и сравнению программ обучения однозначно окупится сторицей.

Финансовые курсы от Нетологии помогут начинающим и опытным бухгалтерам достигнуть новых высот в профессии:

Бухгалтер: базовый курс — этот курс подойдет тем, кто хочет освоить специальность бухгалтера или чувствует, что ему не хватает базовых знаний в профессии.

Бухгалтер: расширенный курс — для тех, кто хочет углубить свои знания в области бухгалтерского, налогового учета и дорасти до позиции главного бухгалтера.

Финансист — для тех, кому интересно составлять бизнес-планы и управленческие отчеты, оценивать финансовое состояние компании, строить финансовые модели.

Финансовый менеджер — курс для тех, кто хочет управлять денежными потоками, анализировать данные, разрабатывать схемы привлечения капитала, грамотно распределять бюджет компании и оптимизировать расходы.

Финансовый директор — обучение подойдет тем, кто хочет работать на позиции C-Level. Вы научитесь принимать стратегические решения в бизнесе, разрабатывать финансовые модели, оценивать инвестиционные проекты и управлять рисками.

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