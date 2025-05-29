IP-телефония: как учесть расходы в 2025 году

IP-телефония — что это

При помощи IP-телефонии можно передавать через интернет или IP-сеть голосовые и мультимедийные данные. При этом не применяются аналоговые линии, как в обычной телефонной связи — голос передается в виде закодированных в цифровом формате данных по интернет-протоколу.

Такой тип связи имеет множество преимуществ, вот лишь некоторые из них:

Экономия затрат — по сравнению с обычной и мобильной связью, включая междугородные и международные звонки.

Возможность сотрудникам быть всегда на связи — в любом месте, где есть устойчивый интернет.

Высокий уровень безопасности — за счет шифрования трафика.

Возможность применения IP-телефонии в интеграции с бизнес-системами — которые уже использует компания.

Настройка IP-телефонии в соответствии с потребностями компании — с учетом ее масштаба и роста.

Фактически, для подключения IP-телефонии нужен только интернет — тянуть провода и устанавливать громоздкое оборудование не требуется. Обычно вся процедура подписания договора, настройки и подключения сервиса занимает считанные минуты, а взаимодействие между сторонами происходит в онлайн-режиме.