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Учет расходов

IP-телефония: как учесть расходы в 2025 году

Телефонная связь может составлять немаленькую часть расходов компании. При помощи IP-телефонии такие затраты можно существенно снизить. Рассказываем, что такое IP-телефония, и как учитывать расходы на нее в бухгалтерском и налоговом учете.

IP-телефония — что это

При помощи IP-телефонии можно передавать через интернет или IP-сеть голосовые и мультимедийные данные. При этом не применяются аналоговые линии, как в обычной телефонной связи — голос передается в виде закодированных в цифровом формате данных по интернет-протоколу.

Такой тип связи имеет множество преимуществ, вот лишь некоторые из них:

  • Экономия затрат по сравнению с обычной и мобильной связью, включая междугородные и международные звонки.

  • Возможность сотрудникам быть всегда на связи — в любом месте, где есть устойчивый интернет.

  • Высокий уровень безопасности — за счет шифрования трафика.

  • Возможность применения IP-телефонии в интеграции с бизнес-системами — которые уже использует компания.

  • Настройка IP-телефонии в соответствии с потребностями компании — с учетом ее масштаба и роста.

Фактически, для подключения IP-телефонии нужен только интернет — тянуть провода и устанавливать громоздкое оборудование не требуется. Обычно вся процедура подписания договора, настройки и подключения сервиса занимает считанные минуты, а взаимодействие между сторонами происходит в онлайн-режиме. 

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Учет расходов на оборудование для IP-телефонии

В компании, принявшей решение об установке IP-телефонии, как правило, уже есть компьютеры с доступом в интернет. Возможно, придется приобрести недостающее специальное оборудование, например, IP-телефоны — аппараты, которые подключаются напрямую к вашей сети. Они удобны в использовании и имеют высокое качество звука.

Такие аппараты могут быть как бюджетными, так и весьма дорогостоящими. Исходя из их стоимости и установленного лимита для основных средств в вашей учетной политике, относите такое оборудование к основным средствам (ОС) (счет 01), а если их стоимость ниже лимита — к малоценным ОС (счет 10), которые списываются при передаче в эксплуатацию. Несколько малоценных однородных ОС можно объединить в одну групповую единицу учета и амортизировать как обычное основное средство.

Проводки по учету оборудования для IP-телефонии:

Дебет

Кредит

Содержание операции

60.1

51

Поставщику оплачено оборудование для IP-телефонии

10/Малоценное оборудование и запасы

60.01

Приобретен IP-телефон стоимостью ниже лимита, установленного для ОС учетной политикой компании

19

60.01

Учтен НДС по приобретенному IP-телефону (малоценное ОС)

20, 25, 26, 44 и т.д.

10/Малоценное оборудование и запасы

Списана стоимость IP-телефона при передаче в эксплуатацию

08

60.1

Приобретен IP-телефон стоимостью равной или выше лимита, установленного учетной политикой

08

60.1

Отражены затраты, связанные с подключением IP-телефонов (если подключение оплачивается отдельно)

19

60.1

Учтен НДС по приобретенному IP-телефону, услугам его подключения

01

08

IP-телефон введен в эксплуатацию

68/НДС

19

НДС принят к вычету

20, 25, 26, 44 и т.д.

02

В дальнейшем начислена амортизация по объекту ОС

В налоговом учете ОС стоимостью до 100 тыс. рублей можно полностью списывать в расходы при его передаче в эксплуатацию, но если начисляете амортизацию по таким объектам в бухучете, то можете амортизировать его и в налоговом учете (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК, письмо Минфина от 11.03.2021 № 03-03-06/1/17067).

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Учет расходов на услуги IP-телефонии

Затраты на услуги связи, к которым относится и IP-телефония, относят к расходам по обычным видам деятельности. Учитывайте их в том же периоде, в котором произвели, независимо от даты фактической выплаты денежных средств поставщику (п. 5, 16, 18 ПБУ 10/99).

Основные проводки по учету услуг IP-телефонии:

Дебет

Кредит

Содержание операции

20, 25, 26, 44 и т.д.

60.01

Учтены расходы на услуги IP-телефонии

19

60.01

Учтен «входной» НДС по услугам IP-телефонии

60.01

51

Услуги IP-телефонии оплачены с расчетного счета

68/НДС

19

НДС принят к вычету

Если согласно условиям договора ежемесячно оплачиваете услуги IP-телефонии авансом, возникает дебиторская задолженность поставщика услуг. В этом случае расходы на IP-телефонию признавайте по завершении отчетного месяца, после того как услуга связи будет оказана:

Дебет

Кредит

Содержание операции

60.02

51

Перечислен аванс поставщику за услуги IP-телефонии

20, 25, 26, 44 и т.д.

60.01

Учтена стоимость услуг IP-телефонии на основании акта, счета-фактуры или иного документа, предоставленного поставщиком

19

60.01

Учтен «входной» НДС по услугам IP-телефонии

60.01

60.02

Зачтен ранее уплаченный аванс поставщику за услуги IP-телефонии

68/НДС

19

НДС принят к вычету

В налоговом учете расходы на IP-телефонию включайте в прочие расходы, при этом (пп. 25 п. 1 ст. 264 НК):

  • Если применяете метод начисления — расходы учитывайте на последнее число отчетного периода, или на дату составления документа, являющегося основанием для расчетов (п. 7 ст. 272 НК, письмо Минфина от 08.10.2019 № 03-03-06/1/77295).

  • Применяя кассовый метод — расходы учитывайте после их фактической оплаты (п. 3 ст. 273 НК).

Для признания расходов на IP-телефонию обязательно их документальное подтверждение (п. 1 ст. 252 НК). У вас должны быть следующие подтверждающие документы:

  • договор с компанией, оказывающей услуги IP-телефонии;

  • акты об оказании услуг;

  • расшифровки оператора о соединениях;

  • подтверждение производственного характера телефонных разговоров (например, подпись руководителя на расшифровке).

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