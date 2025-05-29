IP-телефония: как учесть расходы в 2025 году

IP-телефония — что это
При помощи IP-телефонии можно передавать через интернет или IP-сеть голосовые и мультимедийные данные. При этом не применяются аналоговые линии, как в обычной телефонной связи — голос передается в виде закодированных в цифровом формате данных по интернет-протоколу.
Такой тип связи имеет множество преимуществ, вот лишь некоторые из них:
Экономия затрат — по сравнению с обычной и мобильной связью, включая междугородные и международные звонки.
Возможность сотрудникам быть всегда на связи — в любом месте, где есть устойчивый интернет.
Высокий уровень безопасности — за счет шифрования трафика.
Возможность применения IP-телефонии в интеграции с бизнес-системами — которые уже использует компания.
Настройка IP-телефонии в соответствии с потребностями компании — с учетом ее масштаба и роста.
Фактически, для подключения IP-телефонии нужен только интернет — тянуть провода и устанавливать громоздкое оборудование не требуется. Обычно вся процедура подписания договора, настройки и подключения сервиса занимает считанные минуты, а взаимодействие между сторонами происходит в онлайн-режиме.
Хотите до 50% сократить расходы на связь и контролировать все звонки в едином интерфейсе? Подключите за пару минут виртуальную АТС с помощью сервиса облачной IP-телефонии Новофон и начните работать без сложностей! Для связи нужны только устройства, которые имеют выход в интернет — компьютеры, ноутбуки, планшеты или телефоны.
Учет расходов на оборудование для IP-телефонии
В компании, принявшей решение об установке IP-телефонии, как правило, уже есть компьютеры с доступом в интернет. Возможно, придется приобрести недостающее специальное оборудование, например, IP-телефоны — аппараты, которые подключаются напрямую к вашей сети. Они удобны в использовании и имеют высокое качество звука.
Такие аппараты могут быть как бюджетными, так и весьма дорогостоящими. Исходя из их стоимости и установленного лимита для основных средств в вашей учетной политике, относите такое оборудование к основным средствам (ОС) (счет 01), а если их стоимость ниже лимита — к малоценным ОС (счет 10), которые списываются при передаче в эксплуатацию. Несколько малоценных однородных ОС можно объединить в одну групповую единицу учета и амортизировать как обычное основное средство.
Проводки по учету оборудования для IP-телефонии:
Дебет
Кредит
Содержание операции
60.1
51
Поставщику оплачено оборудование для IP-телефонии
10/Малоценное оборудование и запасы
60.01
Приобретен IP-телефон стоимостью ниже лимита, установленного для ОС учетной политикой компании
19
60.01
Учтен НДС по приобретенному IP-телефону (малоценное ОС)
20, 25, 26, 44 и т.д.
10/Малоценное оборудование и запасы
Списана стоимость IP-телефона при передаче в эксплуатацию
08
60.1
Приобретен IP-телефон стоимостью равной или выше лимита, установленного учетной политикой
08
60.1
Отражены затраты, связанные с подключением IP-телефонов (если подключение оплачивается отдельно)
19
60.1
Учтен НДС по приобретенному IP-телефону, услугам его подключения
01
08
IP-телефон введен в эксплуатацию
68/НДС
19
НДС принят к вычету
20, 25, 26, 44 и т.д.
02
В дальнейшем начислена амортизация по объекту ОС
В налоговом учете ОС стоимостью до 100 тыс. рублей можно полностью списывать в расходы при его передаче в эксплуатацию, но если начисляете амортизацию по таким объектам в бухучете, то можете амортизировать его и в налоговом учете (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК, письмо Минфина от 11.03.2021 № 03-03-06/1/17067).
Виртуальная АТС для бизнеса
Выгодные коммуникационные решения для вашего бизнеса: облачная АТС, виртуальные номера и программы для звонков на всех устройствах
Учет расходов на услуги IP-телефонии
Затраты на услуги связи, к которым относится и IP-телефония, относят к расходам по обычным видам деятельности. Учитывайте их в том же периоде, в котором произвели, независимо от даты фактической выплаты денежных средств поставщику (п. 5, 16, 18 ПБУ 10/99).
Основные проводки по учету услуг IP-телефонии:
Дебет
Кредит
Содержание операции
20, 25, 26, 44 и т.д.
60.01
Учтены расходы на услуги IP-телефонии
19
60.01
Учтен «входной» НДС по услугам IP-телефонии
60.01
51
Услуги IP-телефонии оплачены с расчетного счета
68/НДС
19
НДС принят к вычету
Если согласно условиям договора ежемесячно оплачиваете услуги IP-телефонии авансом, возникает дебиторская задолженность поставщика услуг. В этом случае расходы на IP-телефонию признавайте по завершении отчетного месяца, после того как услуга связи будет оказана:
Дебет
Кредит
Содержание операции
60.02
51
Перечислен аванс поставщику за услуги IP-телефонии
20, 25, 26, 44 и т.д.
60.01
Учтена стоимость услуг IP-телефонии на основании акта, счета-фактуры или иного документа, предоставленного поставщиком
19
60.01
Учтен «входной» НДС по услугам IP-телефонии
60.01
60.02
Зачтен ранее уплаченный аванс поставщику за услуги IP-телефонии
68/НДС
19
НДС принят к вычету
В налоговом учете расходы на IP-телефонию включайте в прочие расходы, при этом (пп. 25 п. 1 ст. 264 НК):
Если применяете метод начисления — расходы учитывайте на последнее число отчетного периода, или на дату составления документа, являющегося основанием для расчетов (п. 7 ст. 272 НК, письмо Минфина от 08.10.2019 № 03-03-06/1/77295).
Применяя кассовый метод — расходы учитывайте после их фактической оплаты (п. 3 ст. 273 НК).
Для признания расходов на IP-телефонию обязательно их документальное подтверждение (п. 1 ст. 252 НК). У вас должны быть следующие подтверждающие документы:
договор с компанией, оказывающей услуги IP-телефонии;
акты об оказании услуг;
расшифровки оператора о соединениях;
подтверждение производственного характера телефонных разговоров (например, подпись руководителя на расшифровке).
Решайте задачи вашего бизнеса с помощью облачной АТС от Новофон. В тарифные пакеты входят бесплатные минуты, виртуальные номера, а также расширенные возможности АТС. Для небольших компаний есть бесплатный тариф с оплатой только за совершенные звонки. А для активно растущего бизнеса — тарифы с увеличенным лимитом минут и множеством дополнительных функций. Выбирайте и подключайтесь за пару минут!
Виртуальная АТС для бизнеса
Выгодные коммуникационные решения для вашего бизнеса: облачная АТС, виртуальные номера и программы для звонков на всех устройствах
Реклама: ООО «НОВОФОН-ОС», ИНН 9703126821, erid: 2W5zFGtUtA4
Начать дискуссию