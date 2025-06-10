ПЭП по полочкам: как получить и что можно подписывать

Что такое ПЭП

Простая электронная подпись представляет собой способ подтверждения личности с помощью цифровых данных. ПЭП позволяет убедиться, что действие (включая подписание документа) выполнено конкретным лицом. В отличие от других — усиленных — видов ЭП, для формирования простой электронной подписи не используются криптографические операции.

С ПЭП сталкивался каждый, порой даже не задумываясь, что подтверждает свою личность этим способом. Ввод кода из СМС-сообщения при онлайн-покупках, регистрации в новом приложении или при восстановлении пароля — все это примеры использования простой электронной подписи. Даже когда клиент показывает сотруднику службы доставки код для получения посылки, это тоже подтверждение личности с помощью ПЭП.

Но этими направлениями применение ПЭП не ограничиваются. Все чаще ее используют для подписания документов, которые не требуют высокого уровня безопасности.

Можно с уверенностью сказать, что сегодня ПЭП превратилась в незаменимый инструмент при взаимодействии с клиентами-физлицами и дистанционными сотрудниками.