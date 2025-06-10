ПЭП по полочкам: как получить и что можно подписывать

Что такое ПЭП
Простая электронная подпись представляет собой способ подтверждения личности с помощью цифровых данных. ПЭП позволяет убедиться, что действие (включая подписание документа) выполнено конкретным лицом. В отличие от других — усиленных — видов ЭП, для формирования простой электронной подписи не используются криптографические операции.
С ПЭП сталкивался каждый, порой даже не задумываясь, что подтверждает свою личность этим способом. Ввод кода из СМС-сообщения при онлайн-покупках, регистрации в новом приложении или при восстановлении пароля — все это примеры использования простой электронной подписи. Даже когда клиент показывает сотруднику службы доставки код для получения посылки, это тоже подтверждение личности с помощью ПЭП.
Но этими направлениями применение ПЭП не ограничиваются. Все чаще ее используют для подписания документов, которые не требуют высокого уровня безопасности.
Можно с уверенностью сказать, что сегодня ПЭП превратилась в незаменимый инструмент при взаимодействии с клиентами-физлицами и дистанционными сотрудниками.
Имеет ли ПЭП юридическую силу
Юридическая сила документов, подписанных ПЭП — один из ключевых вопросов, который часто вызывает беспокойство. Как один из видов ЭП, простая электронная подпись упоминается в ст. 5 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». По своей юридической значимости документы, подписанные ПЭП, аналогичны бумажным при соблюдении ряда условий.
Так, ПЭП приравнивается к собственноручной подписи, если это закреплено в отдельном нормативно-правовом акте или при наличии между участниками документооборота специального соглашения. В таком соглашении фиксируют правила, по которым определяется подписант, а также закрепляется его обязанность соблюдать конфиденциальность.
ОкиДоки — сервис, созданный специально для удаленного подписания документов с физическими лицами, включает соглашение об использовании электронной подписи и саму подпись в «тело» договора. Это гарантирует соблюдение законодательных требований и наделяет подписываемые документы юридической силой.
Преимущества простой электронной подписи
Простая электронная подпись — оптимальный вариант для подписания документов с физическими лицами. Причин, по которым ПЭП получила настолько широкое распространение, несколько:
Экономия времени. Подписание документа при помощи ПЭП происходит моментально — не нужно тратить время на его распечатку, доставку или встречи с клиентами в офисе компании.
Сокращение затрат. ПЭП помогает экономить не только время, но и деньги. Бумажный документооборот — это всегда дополнительные расходы на саму бумагу, печать документов и услуги курьеров.
Повышение эффективности. Переход на электронный документооборот при взаимодействии с клиентами-физлицами и дистанционными сотрудниками положительно отражается на эффективности бизнес-процессов и делает их прозрачнее. Также улучшается коммуникация, и ускоряется принятие решений.
По сравнению с другими видами электронной подписи, ПЭП удобнее и доступнее. Для ее использования не потребуются специальное программное обеспечение и даже прохождение регистрации. Покупать токен тоже не нужно: чтобы подписать документ, клиенту достаточно смартфона. Главное — наличие доступа к интернету.
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Для каких документов подойдет ПЭП
Простую электронную подпись можно назвать универсальным решением: она подходит для подписания множества документов при условии, что они не содержат государственную тайну и конфиденциальную информацию.
С помощью ПЭП оформляют договоры, акты, приказы, заявления, служебные записки и другую документацию.
Что касается сфер деятельности, в которых востребована ПЭП, то они также практически ничем не ограничены. В первую очередь простую электронную подпись используют компании и ИП при работе с клиентами-физлицами. Этот способ подтверждения личности клиента выбирают:
агентства недвижимости;
образовательные центры;
производственные компании;
медицинские и ветеринарные учреждения;
туристические агентства;
автосалоны;
организации и ИП, специализирующиеся на различных ремонтных работах.
Еще одно направление, в котором без ПЭП сейчас невозможно обойтись — это посуточная аренда. Из-за бесконтактного заселения подписание бумажного договора невозможно, но и при личной встрече с гостями подписывать документ на бумаге крайне неудобно. При этом наличие договора при посуточной аренде — необходимость: это надежный способ защиты от проблемных клиентов.
Как получить простую электронную подпись
Подписывать документы ПЭП удобно, причем не только в плане самой процедуры подписания, но и с точки зрения выпуска подписи. В отличие от КЭП, для выпуска которой нужно обращаться в удостоверяющий центр, простая электронная подпись выпускается в момент подписания документа. Поэтому предварительно получать ПЭП не требуется.
Как выглядит процесс подписания договора краткосрочного найма квартиры со стороны клиента-физлица — рассмотрим на примере сервиса ОкиДоки:
Клиент открывает направленную ему ссылку и изучает документ.
Нажимает на кнопку «Подписать» и выбирает подходящий вариант регистрации — «Физлицо или самозанятый».
Вводит ФИО, паспортные данные и контактные данные — адрес электронной почты и номер телефона.
При наличии промокода указывает код (если его нет, поле можно пропустить).
Вводит адрес регистрации и прикрепляет необходимые документы (фото паспорта, селфи с паспортом) и нажимает кнопку «Далее».
В появившейся форме вводит код из СМС и нажимает кнопку «Завершить».
Договор подписан! Копия будет направлена на электронную почту.
Сервис ОкиДоки сделает процесс подписания документов максимально комфортным для всех сторон — это быстро, доступно и выгодно. Начать работать с сервисом можно уже сегодня: новым пользователям ОкиДоки начисляет 5 бесплатных договоров, которые помогут убедиться, что решение подходит вашему бизнесу.
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