Онлайн касса для магазина – как выбрать

Купить онлайн кассу для магазина, казалось бы, просто. В интернете множество предложений по разным ценам. Но как выбрать ту кассу, которая будет помогать бизнесу, а не мешать ему? Как сделать так, чтобы онлайн касса стала полезным звеном в цепочке бизнес-процессов, а не дополнительной нагрузкой для продавца или кассира?

Идеальная касса для розницы - без очередей

Во-первых, касса в рознице должна соответствовать его пропускной способности и не способствовать созданию очередей. Ключевой параметр с точки зрения скорости работы кассы — это ежедневное количество пробиваемых чеков. Когда их менее 20, касса может быть любой. При ежедневном количестве чеков, исчисляемых сотнями — это должна быть высокопроизводительная касса с автоотрезом.. Если скорость печати высокая и автоотрез есть – кассир будет обслуживать посетителей с минимальной задержкой , а значит с минимальной очередью. Это важно, так как очередь более 3 человек на кассе приводит к оттоку покупателей. Как правило, производители онлайн касс для магазинов уже в описании озвучивают, для какой проходимости подходит та или иная модель.

Кроме этого, сейчас многие онлайн кассы, к примеру смарт терминалы, по умолчанию оснащены автоматизированным рабочим местом кассира: большим дисплеем, с которым удобно работать, а также программным обеспечением для быстрого поиска позиций и создания чека. Если у Вас проходимость более 50 чеков в день и Вы продаете более 50 номенклатурных позиций, имеет смысл обратить внимание на эти модели. Или, можно создать автоматизированное рабочее место кассира на базе фискального регистратора, планшета (ноутбука) и онлайн сервиса автоматизации. По цене это будет сопоставимо со стоимостью смарт терминала, а функциональность может быть даже выше. Ведь встроенное в смарт-терминал базовое бесплатное ПО как правило обладает скромными возможностями. Все остальное также приходится докупать.

Касса в магазин: выбираем ФН и ресурс печатающей головки

Во-вторых, касса онлайн для магазина должна соответствовать количеству чеков, которые планируется с ее помощью пробивать, в том числе с точки зрения фискального накопителя. В соответствии с этим выбирается объем фискальной памяти и ресурс печатающей головки.

Объем памяти – это характеристика фискального накопителя (ФН), приобретаемого вместе с кассой. Он обычно озвучивается в тысячах фискальных документов, которые может сохранить ФН. Например, в паспорте может быть написан ресурс 160 тыс. или 250 тыс. записей (чеков). Но и он зависит от условий эксплуатации. В автономном режиме ФН сможет уместить меньше данных, т.к. ему придется хранить больше Мб.

Еще одна характеристика ФН, на которую стоит обратить внимание, это срок его действия: 13,15 или 36 месяцев. Выбор того или иного срока регламентируется законодательно, например, для подакцизных товаров любой ФН можно применять не более 410 дней. Но некоторым ИП и юрлицам можно использовать любой ФН. Тогда необходимо обратить внимание на то, чтобы объем памяти накопителя не закончился раньше, чем наступит срок окончания его действия.

Ресурс печатающей головки встроенного принтера онлайн кассы обычно измеряется в км. Чем выше эта цифра – тем дольше касса прослужит без замены этого узла. При прочих равных, лучше выбрать такую кассу для магазина, у которой ресурс больше.

Как купить кассу для магазина и не прогадать

Как мы видим, купить кассу для розницы и учесть все нюансы ее будущей эксплуатации непросто. Кроме озвученного выше, необходимо обратить внимание на то, нужна ли поддержка ЕГАИС, маркировки, встроенный аккумулятор и многое другое. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы продавцу, дилеру или поставщику. Максимально полно расскажите, чем Вы занимаетесь, какие товары продаете, сколько покупателей приходит к Вам в «часы пик», сколько — в среднем за день, с каким количеством номенклатурных позиций Вы обычно работаете и как часто их меняете.

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