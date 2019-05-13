Как выбрать онлайн-кассу для ИП

Купить кассу для ИП довольно просто — на рынке представлено множество предложений с различным функционалом и для разного бюджета. Сложность лишь в том, как правильно выбрать онлайн кассу для ИП, на какие критерии опираться при выборе. Постараемся систематизировать имеющийся пользовательский опыт и ответить на этот вопрос.

Как купить кассу онлайн для ИП, получить выгоду и сэкономить

Итак, Вам необходимо выбрать и купить онлайн кассу для ИП на ЕНВД, ПСН, УСН или ОСНО. Имеет ли какое то значение режим налогообложения? В данном вопросе он не важен. Тот факт, по какой системе налогообложения отчитывается предприниматель, влияет лишь на то, нужна ли ему онлайн касса в принципе и в какие сроки он должен ее установить. Более подробно о том, кому необходима касса в ближайшем будущем, мы рассказывали в статье Онлайн кассы для ИП в 2019 году

Касса для ИП на ЕНВД, купить которую Вам могут предложить, ничем не будет отличаться от кассы для ИП на УСН. Продавец кассы должен спрашивать у предпринимателя не только, как он платит налоги, а узнать сферу его деятельности, какова средняя проходимость торговой точки, сколько чеков печатается за сутки и пр.

Также необходимо понимать, что онлайн касса без дополнительного программного обеспечения (встроенного в кассу, предоставляемого производителем онлайн-кассы или сторонним сервисом автоматизации) не может делать никаких полезных операций, кроме как печать чеков для покупателя и отправка чеков в ОФД. Это базовые функции, которые реализованы во всех кассах. Если обращать внимание только на них, то кассы различаются лишь размером и весом, а также насколько удобно пользователю (кассиру) вносить в кассу данные, создавать кассовый чек и как быстро встроенный принтер его напечатает. Также, может быть разница по интерфейсам, способности работать с ЕГАИС, наличием или отсутствием встроенного аккумулятора.

Но Вы можете купить онлайн-кассу, которая будет полезна для бизнеса и иметь личный кабинет в интернете, автоматический подсчет количества денег в кассе, складской учет, контроль продаж, печать ценников и прочее. Все это является дополнительным функционалом, который вы можете получить, выбрав подходящую онлайн-кассу. Не все кассы позволят Вам в дальнейшем автоматически на их базе создавать отчеты о продажах, контролировать работу кассиров, склад, предоставление скидок и т. д.

Таким образом, для того чтобы купить кассу для ИП и получить при этом выгоду в виде учета склада и продаж, необходимо сначала понять, какой именно функционал Вам нужен. Представлены ли эти функции у производителя кассы, поставщика интернет-сервиса, которым Вы планируете пользоваться? Будет ли выбранное вами ПО интегрироваться с онлайн-кассой? Не забудьте спросить об этом у продавца, предлагающего Вам купить ККТ именно у него.

Мы составили простой вопросник, включающий в себя основные моменты, на которые стоит обратить внимание. Вы можете воспользоваться им и предварительно понять, какая модель онлайн кассы Вам нужна или запросить консультацию по данному вопросу у нашего партнера. Укажите тип бизнеса, количество чеков и прочие параметры, чтобы получить рекомендацию по наиболее бюджетным и популярным онлайн-кассам, доступным на рынке.

Можно ли сэкономить на онлайн кассе? Наш вариант ответа на этот вопрос, а также средняя стоимость покупки и установки онлайн кассы в 2019 году, есть в статье Как купить онлайн-кассу и не переплатить.