Превращаем бесполезную онлайн-кассу в инструмент контроля сотрудников и торговли. Бесплатно!

Последние годы государство настойчиво решает задачи вывода из тени выручки от розничной торговли и борьбы с контрафактной продукцией. Онлайн-кассы, ЕГАИС, ГИС «Меркурий», маркировка товаров — все эти требования государства приводят к существенным расходам предпринимателей на кассовое оборудование, программное обеспечение, различные обязательные услуги, интернет на точке продаж и так далее.

Расходы на онлайн-кассу, поддерживающую продажу маркированных товаров: единовременные — от 30 000 до 50 000 рублей (онлайн-касса, 2D сканер штрих-кодов, услуги по настройке);

ежегодные — от 15 000 до 30 000 рублей (интернет, фискальный накопитель, услуги ОФД, обновление прошивки кассы).

Большинство производителей кассового оборудования и поставщики программного обеспечения предлагают решения, которые снимают вопросы соответствия требованиям законодательства РФ. Однако, они не создают пользы для предпринимателей, для их бизнеса. Но бывают исключения.

Если расходы на покупку онлайн-кассы и ежегодные платежи неизбежны, можно ли извлечь пользу из этого?

Да, можно! Именно этим мы занимаемся — превращаем бесполезную онлайн-кассу в полезный для предпринимателя инструмент. Базовые возможности предоставляются бесплатно.

SUBTOTAL — это приложение, превращающее онлайн-кассу в полезный для предпринимателя инструмент. Вы будете контролировать сотрудников, продажи, наценку, товарные остатки и многое другое на экране смартфона или ноутбука онлайн, 24/7. SUBTOTAL идеально подойдет для розничного магазина, точки общепита (кофейня, бар, стритфуд) или небольшой розничной сети. Установка и настройка займет не более 1 дня.

Польза № 1. Это современно, просто и удобно

Мир меняется все быстрей. Вместо физических флешек сегодня используются Google Drive, Яндекс.Диск или Dropbox. SMS вымирает под натиском мессенджеров. Cмартфоны заменили ежедневники. Однако, в России сегодня примерно 7 из 10 предпринимателей все еще ведет учет продаж и склада в тетради или Excel.

Очевидно, что тетрадь — это менее удобно и современно, чем использование удобного приложения в телефоне, которое позволяет сидя дома на диване видеть время начала работы кассиров и сумму денег в кассе, анализировать продажи и возвраты, средний чек и наценку, складские остатки и многое другое.

Но даже не это главное. Конкурировать тетрадью против крупных розничных сетей — безнадежно. Сети используют продвинутые программы лояльности для привлечения и удержания покупателей, автоматические системы оптимизации складских остатков и десяток иных мощных инструментов конкурентной борьбы и сокращения расходов.

Польза № 2. Экономия времени и сокращение потерь

Сколько времени у вас занимает инвентаризация склада? Сколько времени уходит на печать ценников после изменения цен? Сколько процентов от оборота теряется ежемесячно из-за непрофессиональной работы кассиров и товароведов?

После подключения онлайн-кассы к SUBTOTAL время, расходуемое на рутинные операции, драматически сократится (до 90%). А потери на кассе и складе сократятся в несколько раз.

«Какие ваши доказательства?» — спросите вы. А мы предложим посмотреть и почитать отзывы предпринимателей.

Польза № 3. Повышение среднего чека и выручки

Любой успешный розничный бизнес хорошо решает 2 задачи: чем-то привлекает покупателя первый раз, а затем делает покупателя постоянным.

Первая задача решается рекламой, подарочными акциями и распродажами. Вторая — дисконтными картами, персональными скидками, накопительными скидками и бонусными программами лояльности.

Давно мечтаете начать выдавать покупателям дисконтные карты, устроить подарочную акцию или ввести бонусную систему лояльности для постоянных покупателей? Пожалуйста, это базовые возможности SUBTOTAL, которые поднимут средний чек и выручку.

Как вырастет выручка? Это зависит от привлекательности ваших акций и программ лояльности на фоне предложений конкурентов. Но с помощью SUBTOTAL, даже убыточный бизнес становится прибыльным, почитайте историю успеха Магазина зоотоваров «Усатая Радость» (г. Нижний Тагил).

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