Как открыть свой магазин с нуля: пошаговая инструкция

Шаг 1. Что продавать?

Вы хотите открыть магазин, но еще не определились, что продавать? Практика показывает, что лучше выбирать ту тему, которую хорошо знаете и тот рынок, на котором вы уже работали. Например, вы работали в магазине одежды и отлично представляете предпочтения целевой аудитории, востребованный ассортимент и внутренюю кухню этого бизнеса.

Однако, освоить можно любое направление, особенно если оно вам интересно. Часто хобби и увлечения становятся бизнесом. Например, увлечение сноубордом и отсутствие в вашем районе магазина с необходимым обоурдованием — это отличная возможность начать бизнес, в котором вы понимаете, главное — потребности потенциальных клиентов.

Шаг 2. Бизнес-план

Даже если вам не нужен бизнес-план для поиска инвестора, посчитать основные показатели эффективности будущего бизнеса необходимо. Это довольно просто и не требует специальных знаний, последовательность следующая:

Вспомните все, за что вам нужно будет заплатить до момента открытия магазина, то есть посчитайте единовременные затраты (расходы на ремонт помещения, покупку торгового оборудования, регистрацию предприятия, закупку первой партии товара и т.д.). Предположим, что эта сумма составит 700 тыс. руб.

(расходы на ремонт помещения, покупку торгового оборудования, регистрацию предприятия, закупку первой партии товара и т.д.). Предположим, что эта сумма составит 700 тыс. руб. Затем, запишите все, за что вам нужно будет платить каждый месяц. Посчитайте постоянные затраты (расходы на аренду помещения, рекламу, коммунальные платежи, закупку товара, оплату труда персонала и пр.). Пусть это будет 400 тыс. руб.

(расходы на аренду помещения, рекламу, коммунальные платежи, закупку товара, оплату труда персонала и пр.). Пусть это будет 400 тыс. руб. Посчитайте планируемый доход . Для этого нужно использовать информацию о среднем чеке и пропускной способности аналогичных магазинов. Предположим, что средний чек в подобных магазинах 600 руб., а пропускная способность примерно 40 покупателей в день. Тогда ежемесячная выручка составит 720 тыс. руб.

. Для этого нужно использовать информацию о среднем чеке и пропускной способности аналогичных магазинов. Предположим, что средний чек в подобных магазинах 600 руб., а пропускная способность примерно 40 покупателей в день. Тогда ежемесячная выручка составит 720 тыс. руб. Чтобы посчитать планируемую прибыль , необходимо вычесть из дохода (720 тыс. руб.) постоянные расходы (400 тыс. руб), а также налоги и непредвиденные расходы. Предположим, что остается 100 тыс. руб.

, необходимо вычесть из дохода (720 тыс. руб.) постоянные расходы (400 тыс. руб), а также налоги и непредвиденные расходы. Предположим, что остается 100 тыс. руб. Теперь Вы можете посчитать срок окупаемости проекта. Если инвестиции (единовременные затраты) составили 700 тыс. руб., а за месяц Вы сможете заработать 100 тыс. руб., период окупаемости составит 7 месяцев.

Эти простые расчеты помогут определиться, стоит ли заниматься данным видом бизнеса: открывать магазин или нет. Конечно, для лучшего понимания вопроса полезно провести анализ конкурентов, посчитать рентабельность, составить финансовый план и т.д. О том, как это сделать, можно прочитать в отдельной статье «Работающий бизнес-план».

Шаг 3. Официальная регистрация магазина

Для того, чтобы пробовать что-то продавать, не нужно обязательно регистрировать юридическое лицо или ИП. Это действительно необходимо при продаже определенных групп товаров (подакцизные, маркировка, алкоголь). Но, в некоторых случаях, можно предварительно реализовать свой проект в мини-формате и без официальной регистрации, что очень полезно для оценки спроса.

Например, если вы планируете открыть магазин и продавать какие-то уникальные товары, попробуйте это в рамках ярмарок, шоу-румов, предложите товар в интернете и посмотрите, как реагируют на него потенциальные покупатели.

Однако, если открываете обычный продуктовый магазин, то вопросы регистрации бизнеса необходимо решить заранее. Сначала следует определиться с формой собственности: ИП или ООО. ИП (индивидуальный предприниматель) будет единолично отвечать за деятельность и долги своего предприятия, учредители ООО (общества с ограниченной ответственностью), — в соответствии с долями в уставном капитале. Если в вашем бизнесе будут партенеры или магазин планируется крупным, подойдет ООО.

Шаг 4. Выбор торгового места

Для успешного розничного бизнеса очень важен покупательский поток. Если вы продаете товары широкого спроса, формировать поток покупателей, в первую очередь, будет местоположение магазина. Мало кто пойдет за продуктами или промтоварами по сложному пути. Чаще всего люди покупают такие товары «по дороге». Также, покупательский поток может увеличиваться или снижаться от того, насколько много конкурентов вокруг.

Чтобы определить, хорошее место или не очень, можно изучить плотность торговых точек вашей тематики в том или ином районе и сопоставить эти данные с плотностью населения. После этого, посмотреть предложения по аренде или продаже помещений, выбрав подходящее вам по размеру, стоимости и характеристикам. Это может быть как магазин в торговом комплексе, так и коммерческое помещение с отдельным входом.

Шаг 5. Оснащение магазина

Перед тем как открыть магазин, необходимо закупить торговое оборудование. Какое и сколько, — зависит от специфики вашего бизнеса. Только вы сами сможете подобрать оптимальный комплект, который будет полностью соответствовать вашим ожиданиям. Все рекомендации могут быть лишь общего плана.

Выбирайте поставщиков, работающих с различными производителями, тогда вы получите нужный вам готовый комплект с существенными скидками. Торговое оборудование требует сервисного обслуживания, важно это учесть при покупке. При сравнении цен, сравнивайте и стоимость дальнейшего сопровождения (тех. поддержки, сервиса и т.д.). Все вышесказанное касается не только, например, холодильного оборудования, но и кассовой техники, а также системы автоматизации.

Автоматизация бизнеса значительно упрощает повседневную работу, снижает потери по складу в несколько раз и способствует увеличению прибыли. Сегодня любой предпринимаитель может себе позволить использовать современные средства автоматизации, например, подключив онлайн-кассу к бесплатному облачному приложению SUBTOTAL, чтобы контролировать сотрудников, продажи, наценку, товарные остатки на экране смартфона или ноутбука.

Для использования подобных сервисов не нужно быть программистом и обладать специальными знаниями. При этом приложение автоматизирует рабочее место кассира, автоматически считает выручку за день, печатает ценники и этикетки, ведет складской учет, предоставляет полную и точную статистику по продажам, поставщикам и пр., освобождая множество часов для более интересной и стратегически важной работы.

Шаг 6. Выбор поставщиков товара

При выборе поставщиков стоит обращать внимание не только на цены, но и на отзывы. Ключевой характеристикой в данном вопросе является надежность. Если какая-либо категория товара должна быть представлена в магазине постоянно, лучше заключить договоры с несколькими контрагентами.

Нельзя забывать про логистику, сроки и условия поставок. Изначально, выбрать лучших поставщиков будет непросто, возможны ошибки. Эффективно проанализировать полученный опыт и учесть все нюансы можно только в том случае, если с самого начала будет вестись реестр поставщиков.

SUBTOTAL и другие современные системы автоматизации, как правило, предоставляют такую возможность, что значительно упрощает сбор статистики и анализ.

Шаг 7. Выбор персонала

При старте вашего проекта лучшим продавцом можете быть вы сами. Именно вы заинтересованы в продажах, как никто другой. Но, это не всегда возможно. Иногда, владелец-продавец может принести бизнесу даже вред.

Реально оценивайте людей, претендующих на ту или иную вакансию, в том числе и себя. Опыт работы, возможности, знания, коммуникабельность, заинтересованность в развитии проекта и т.д. Не обращайте внимания на клише. С родственниками и друзьями лучше не работать? Есть и такое мнение. Но это не обязательно ваш случай. Можно работать с кем угодно, если претендент на вакансию ей полностью соответствует. А дружба или родственные узы могут стать как минусом, так и плюсом.

Шаг 8. Рекламная кампания при старте

Не стоит надеяться на то, что как только магазин откроется, клиенты придут сами. Такое действительно может случиться при условии, что поток посетителей, проходящий через вашу торговую точку, сам по себе достаточно высок и в нем высокая доля вашей целевой аудитории. Кроме того, магазин должен предлагать своим покупателям выгодно купить именно те товары, которые им необходимы. Но это редко встречается в реальности.

Как минимум, у вас будут конкуренты. Поэтому, рекламная кампания при старте вряд ли будет лишней для развития бизнеса. Расскажите будущим покупателям об открытии нового магазина, проведите специальные акции. Создайте событие, которое станет ярким и запоминающимся.

Но ваша задача на этом этапе не только привлечь первых покупателей, но и сделать их постоянными. Для этого важно продумать программу лояльности для постоянных покупателей — выдавать покупателям дисконтные карты, предоставить накопительные скидки или бонусную систему. В этом так же поможет приложение для онлайн-кассы SUBTOTAL, позволяющее автоматизировать работу кассира с дисконтными картами, акциями, распродажами и другими инструментами привлечения покупателей и превращения их в постоянных клиентов.