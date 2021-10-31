Ведете учет доходов и расходов в Excel? 5 причин перестать это делать уже сегодня

В России большинство предпринимателей все еще используют тетрадь или Excel для учета доходов, расходов и склада. Любой предприниматель, открывающий магазин или иной розничный бизнес, до недавнего времени выбирал между 2 вариантами: ведением учета продаж и склада в тетради и покупкой коробочной системы автоматизации торговли.

Основное преимущество тетради — это привычно, так вели учет многие поколения предпринимателей и это бесплатно (если закрыть глаза на потери времени и денег).

Основной недостаток покупки систем автоматизации — это стоимость (программное обеспечение, POS-система, сервер и их настройка обойдутся минимум в 50 000 — 100 000 рублей). Кстати, есть второй существенный недостаток — невозможно запустить коробочную систему автоматизации розницы без привлечения программистов, обучения сотрудников и потери нескольких недель времени.

С учетом того, что государство вынудило оснастить любую розничную точку онлайн-кассой, а у каждого предпринимателя есть ноутбук, планшет или смартфон — теперь помимо тетради и коробочной системы автоматизации у каждого предпринимателя есть третий вариант. Подключив онлайн-кассу к бесплатному облачному сервису, предприниматель начинает контролировать сотрудников, продажи, наценку и средний чек на экране ноутбука или смартфона. А при необходимости за минимальные деньги получает полноценную автоматизацию складского учета, выгрузку данных в бухгалтерскую систему или может развернуть онлайн-витрину за пару минут.

Итак, главная причина перестать использовать тетрадь и Excel в том, что ваши успешные конкуренты используют более современные инструменты, экономят время и зарабатывают больше! Ниже 5 конкретных преимуществ облачного сервиса по сравнению с тетрадью и Excel.

1. Экономия нескольких рабочих часов ежедневно.

Рутинные операции контроля и учета занимают в несколько раз меньше времени. Например, нет необходимости звонить или приезжать в магазин для контроля денег в кассе и остатка товаров на складе — все данные есть в личном кабинете или в мобильном приложении. Печать ценников и этикеток, оприходование товара и прочие операции теперь занимают всего несколько минут.

2. Сокращение до 90% потерь по складу и кассе от непрофессионального выполнения своих обязанностей кассирами и товароведами.

Задержки в оприходовании товара, продажа неучтенного товара, продажа товара «в минус» и прочие возможности для потерь снижены до минимума.

3. Сокращение складских запасов до 20%.

Отчет по остаткам и уведомления об окончании товара на складе позволяют оптимизировать количество товара и всегда держать минимально необходимые запасы на складе по каждой позиции.

4. Объем продаж и средний чек выше на 10-15%.

Инструменты контроля и развития бизнеса доступны в любой момент времени: продажи по каждому магазину, остатки по складу, сумма в кассе, средняя сумма чека, наценка и чистая прибыль.

Акции, распродажи, накопительные скидки, бонусы и SMS-рассылки — теперь вам доступен весь арсенал большой розничной сети по привлечению и удержанию покупателей.

5. Отсутствие штрафов за несоблюдение требований законодательства.

Государство настойчиво решает задачу вывода из тени выручки от розничной торговли и борется с контрафактной продукцией. Онлайн-кассы, ЕГАИС, маркировка товаров — самостоятельно разобраться во всех требованиях уже почти нереально. Используя современный облачный сервис, вы можете быть уверены что ничего не нарушаете.

SUBTOTAL — это кассовое приложение и облачный сервис, превращающие онлайн-кассу в полезный для предпринимателя инструмент. Подключив уже имеющуюся у вас кассу к SUBTOTAL, вы будете контролировать сотрудников, продажи, наценку, товарные остатки и многое другое на экране смартфона или ноутбука онлайн, 24/7.