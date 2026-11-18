С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные (ЭТрН) стали обязательными для всех участников коммерческих грузоперевозок. Чтобы переход на ЭТрН прошел без ошибок и лишних затрат, важно правильно настроить все процессы.
На бесплатном вебинаре «Электронные транспортные накладные (ЭТрН) в Saby TMS» 16 декабря эксперты ООО «СБИС-Софт» покажут, как организовать работу с электронными транспортными документами в Saby TMS и выстроить взаимодействие между всеми участниками грузоперевозок.
Программа
В программе вебинара — пять подробных блоков о работе с ЭТрН:
как устроена ЭТрН и как работает ЭДО в перевозках,
как создавать, оформлять и подписывать документы в Saby TMS,
как организовать обмен между грузоотправителем, перевозчиком и грузополучателем,
какие преимущества электронный формат дает бизнесу,
как автоматизировать работу с логистическими документами и контролировать процесс перевозки.
Участники получат понимание возможностей Saby TMS, примеры оформления документов в типовых рабочих ситуациях, практические рекомендации по переходу на ЭДО и ответы на вопросы. После эфира будет доступна его запись.
Кому будет полезно
Вебинар будет полезен бухгалтерам, логистам, экспедиторам и транспортным компаниям, грузоотправителям и грузополучателям, а также руководителям, которые отвечают за цифровизацию документооборота.
Дата: 16 декабря 2026 года.
Время: 10:00–12:00 (МСК).
Формат: онлайн.
Участие бесплатное.
Электронные транспортные накладные (ЭТрН) в Saby TMS
Как организовать работу с электронными транспортными документами в Saby TMS. Вебинар 16 декабря 2026 с 10:00–12:00 (МСК)
Реклама: ООО «СБИС-Софт», ИНН 5260493163, erid: 2W5zFHspqfp