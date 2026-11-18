С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные (ЭТрН) стали обязательными для всех участников коммерческих грузоперевозок. Чтобы переход на ЭТрН прошел без ошибок и лишних затрат, важно правильно настроить все процессы.

На бесплатном вебинаре «Электронные транспортные накладные (ЭТрН) в Saby TMS» 16 декабря эксперты ООО «СБИС-Софт» покажут, как организовать работу с электронными транспортными документами в Saby TMS и выстроить взаимодействие между всеми участниками грузоперевозок. Записаться