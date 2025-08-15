Как оплатить и пользоваться Midjourney в России в 2025 году: рабочие способы

Как купить подписку Midjourney в 2025 году: рабочие способы

Несмотря на блокировки и ограничения, оформить подписку Midjourney все еще можно. В 2025 году появились надежные обходные способы, которые позволяют быстро подключить любой тариф — от Basic до Pro — даже если у вас только карта российского банка.

Самый удобный способ — воспользоваться помощью посредника. Вам не нужно заводить зарубежную карту или разбираться в технических нюансах. Достаточно просто обратиться в проверенный сервис, указать, какой тариф вам нужен — и специалист оформит все за вас.

Oplatym.ru — удобный способ оплатить Midjourney из России

С учетом ограничений на международные платежи, самый простой и безопасный способ подключить подписку Midjourney — воспользоваться услугами сервиса-посредника. Oplatym.ru уже несколько лет помогает пользователям из России оплачивать подписки на зарубежные платформы, в том числе и Midjourney.

Пользователю не нужно оформлять зарубежные карты или искать нестабильные схемы. Достаточно указать нужный тариф и следовать простым инструкциям. Оплата проходит через проверенные каналы, и подписка подключается без задержек.