PS Store 2025 в России: как пополнить, какой регион выбрать и как зарегистрироваться

PlayStation Store остается основной площадкой для цифровых игр и подписок на PS5 и PS4, но у пользователей в России в 2025 году по-прежнему возникают вопросы: как пройти регистрацию аккаунта PlayStation в другом регионе, какой магазин выбрать и каким способом пополнить PS Store без привязки российских карт. От выбранной страны зависят цены, акции, доступность каталога и удобство дальнейших платежей.

В статье мы разберем, какой регион подходит для разных сценариев, как корректно создать аккаунт PlayStation с нужной страной и адресом, а затем — как пополнить баланс PS Store: через подарочные коды нужного региона, зарубежную карту или помощь друзей. Отдельно покажем активацию кодов и нюансы совместимости игр, DLC и подписки PlayStation Plus, чтобы покупки проходили без ошибок.