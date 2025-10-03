Робуксы: как купить в России, активировать подарочный код и не попасть на обман (2025)

Robux — внутриигровая валюта Roblox: с ее помощью покупают геймпассы, скины, приватные серверы и поддерживают любимые режимы. В 2025 году у игроков из России главный вопрос — как быстро и безопасно сделать донат в Роблокс и где купить робуксы без сложных настроек.

В статье разберем рабочие способы пополнения: коды с моментальной активацией на сайте Roblox, альтернативы (зарубежные карты, покупки через магазины приложений), а также легальные варианты, как получить роблоксы бесплатно. Дадим пошаговые инструкции и советы, чтобы робуксы моментально появлялись на балансе и тратились без ошибок.