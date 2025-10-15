Трансграничные переводы в 2025: как оформить перевод из России и в Россию — гид для россиян

Почему в 2025 году трансграничные переводы через банки стали нестабильны

Причина почему трансграничные переводы стали нестабильны — непрерывное ужесточение санкционного режима и расширение банковских ограничений. За последние полтора года ЕС принял сразу несколько пакетов: 14-й (24.06.2024), 15-й (16.12.2024), 16-й (24.02.2025) и 18-й (18.07.2025). Они усилили контроль за обходом ограничений и «ударили» по финансовому сектору: от новых мер против «теневого флота» до прямых запретов на операции отдельных банков. В частности, к лету 2025 года ЕС расширил запрет на предоставление специализированных финансовых сервисов и ввел полный запрет на транзакции еще для 22 российских банков — в сумме ограничения распространяются примерно на 45 банков, что напрямую сужает коридоры для трансграничных переводов.

Параллельно банки и их корреспонденты активно «дерискуют» операции, связанные с РФ. Европейский надзор побуждает кредитные организации сокращать присутствие и потоки, отдельные игроки ограничивают исходящие переводы в валютах (например, приостановка долларовых переводов локальными «дочками» международных банков), а ряд международных банков прекращает обработку платежей частных клиентов, связанных с Россией. В итоге даже формально «разрешенные» трансграничные денежные переводы чаще уходят на ручные проверки или возвращаются.

США и Великобритания синхронно поддерживают давление: обновляют санкционные списки, выпускают разъяснения для финсектора и наказывают за нарушения. Это повышает чувствительность банков-корреспондентов к маршрутам в долларах и евро и усиливает требования к документам и назначению платежей — фактор, который напрямую затрагивает трансграничные переводы в и из России.

Итог: частые обновления санкций и политика корреспондентов делают прямые банковские каналы нестабильными. Чтобы трансграничные переводы проходили предсказуемо по срокам и сумме зачисления, критично заранее согласовывать валюту, подтверждать маршрут и безошибочно оформлять документы — иначе платеж рискует задержаться или быть развернутым по цепочке.