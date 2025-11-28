Перевод в США и из США в Россию: безопасные способы в 2025 году

Перевод в США и перевод из США в Россию стали одной из самых сложных задач в международных переводах после введения взаимных санкций и масштабного отключения банков. Американское Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) блокирует операции с российскими субъектами, а более 100 российских банков отключены от SWIFT, что критически усложнило как перевести деньги из России в США, так и перевести из США в Россию.

В материале рассмотрим работающие способы как переводить деньги из США в Россию и обратно с учетом текущих ограничений обеих стран. Разберем альтернативные каналы для перевода в США и перевода денег из США, требования американского и российского валютного регулирования, пошаговые алгоритмы оформления операций между двумя странами.