Автоматизация требований федерального закона № 115-ФЗ

С 2001 года субъекты Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны идентифицировать своих клиентов и осуществлять внутренний контроль за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом.

Перечень субъектов приведен в Приложение № 3 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Согласно 115-ФЗ, исполнение ПОД/ФТ носит сплошной, непрерывный характер. Постоянному обязательному контролю подлежат операции юридических и физических лиц свыше определенной суммы, а также сделки участников «Перечня лиц, подозреваемых в причастности к ПОД/ФТ».

К перечням контроля ПОД/ФТ относятся:

база недействительных паспортов (загружается в систему с сайта МВД)

перечни 550П (перечень ЦБ. Касается лиц, которым был отказ в обслуживании банком)

перечни МВК (на основании решения Межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма)

перечни террористов и экстремистов (данные Росфинмониторинг)

перечни ФРОМУ (Перечень Росфинмониторинг организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения).

Поскольку число клиентов компаний-субъектов ФЗ № 115, может достигать десятков миллионов, и перечни контроля содержат списки внушительных размеров, встает вопрос об автоматизации решения в этой сфере.

В качестве примера реализации системы ПОД/ФТ можно привести отраслевое решение «Ортикон: 115-ФЗ (ПОД/ФТ)».

Функционал подсистемы «Ортикон: 115-ФЗ (ПОД/ФТ)» позволяет выявить среди клиентов, зарегистрированных в базе, представителей, относящихся к объектам контроля ПОД/ФТ, определить их уровень риска и, в случае необходимости, заблокировать возможность осуществления выплат.

Риск в контексте ПОД/ФТ является неотъемлемой частью процедуры идентификации. Разработанные в настоящее время нормативные акты и рекомендации ПОД/ФТ предусматривают установление не менее двух уровней риска – высокий и низкий.

Клиенты с высоким риском могут быть отнесены к разряду «блокируемых» (попадают в регистр «Блокировки»). Система не позволяет производить расчеты по выплатам таким клиентам до особого распоряжения.

Кроме этого, для всех клиентов, зарегистрированных в системе, реализована возможность формирования и периодического хранения основного документа ПОД/ФТ, анкеты-досье.

Подсистема «Ортикон: 115-ФЗ (ПОД/ФТ)» - гибкий инструмент, позволяющий в соответствии с учетной политикой организации, произвести индивидуальные настройки алгоритмов, определить основные правила, классифицировать риски, произвести визуализацию списка клиентов.

Отраслевое решение «Ортикон: 115-ФЗ (ПОД/ФТ)», реализовано на базе «1С: Бухгалтерия 8.3», но может быть интегрировано и с другими конфигурациями.