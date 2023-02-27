Особенности учета временных разниц по налогу на прибыль у лизингодателя

Читать первую часть...

Рассчитаем суммы отложенных налогов на конец декабря 2022 года.

За период с момента передачи предмета лизинга лизингополучателю с 20.12.2022 до 31.12.2022 была только одна операция: начисление процентного дохода в бухгалтерском учете в сумме 92 241,24 рублей. В результате сальдо ЧИА составило 37 892 241,24 рублей.

Таким образом, образовалось ОНО в сумме 7 578 448,25 рублей (20% х 37 892 241,24).

Остальные показатели не изменились, поэтому, сравнив первоначальную величину ОНО в отношении ЧИА с текущей, увидим, что в учете по состоянию на 31.12.22 года образовалось ОНО в сумме 18 448,25 рублей (7 578 448,25 – 7 560 000,00).

Как и ранее мы воспроизводим все наши операции в программе «Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет» на платформе «1С: Предприятие 8.3», тиражируемое Фирмой «1С».

Результат операций можно проиллюстрировать в отчете «Анализ учета по налогу на прибыль».

Теперь рассчитаем суммы отложенных налогов на конец января 2023 года.

За январь 2023 года по ДФА будут проведены следующие операции.

Начисление процентного дохода в бухгалтерском учете. Поступление лизинговых платежей. В составе доходов по налогу на прибыль будут учтены текущие лизинговые платежи и часть аванса, полученного до даты передачи. В составе расходов по налогу на прибыль будет учтена сумма амортизации по лизинговому имуществу.

В результате начисления процентного дохода и учета поступившего лизингового платежа величина ЧИА на 31.01.2023 составит 35 646 750,64 рублей.

В результате начисления амортизации в налоговом учете налоговая база амортизируемого имущества составит 39 375 000,00 рублей (42 000 000,00 – 2 625 000,00).

Текущий лизинговый платеж не повлияет на величину отложенного налога, так как эта сумма полностью будет учтена в текущих доходах.

В составе доходов по налогу на прибыль, помимо текущего лизингового платежа, будет учтена доля аванса, полученного до даты передачи предмета лизинга лизингополучателю, мы ее рассчитали ранее, и она составляет 262 500,00 рублей.

Сумма НДС, которая будет учтена, составит 52 500,00 рублей (20% х 262 500,00). Общая сумма, на которую уменьшится остаток в налоговом учете, составит 315 000 рублей (262 500,00 + 52 500,00).

Таким образом, сумма, на которую будет уменьшен остаток по кредиту счета 62.02 в бухгалтерском учете составит 52 500 рублей, налоговая база уменьшится на сумму 315 000 рублей.

Составим таблицу, чтобы эти рассуждения сделать более наглядными.

Сумма без НДС НДС Общая сумма Первоначальная сумма аванса, полученного до даты передачи лизингового имущества 4 200 000,00 840 000,00 5 040 000,00 Доля аванса, учтенного в январе 2023 – 262 500,00 – 52 500,00 – 315 000,00 Остаток на 31.01.2023 3 937 500,00 787 500,00 4 725 000,00

В результате бухгалтерское сальдо по кредиту счета 62.02 составит 787 500,00 рублей, налоговая база – 4 725 000,00 рублей, соответственно, временная разница составит минус 3 937 500,00 рублей.

В результате проведенных операций суммы отложенных налоговых активов и обязательств составят следующие величины.

По счету учета ЧИА образуется ОНО в сумме 7 129 350,13 рублей (20% х 35 646 750,64).

По амортизируемому имуществу образуется ОНА в сумме 7 875 000,00 рублей (20% х 39 375 000,00).

По счету учета аванса 62.02 образуется ОНО в сумме 787 500,00 рублей (20% х 3 937 500,00).

В итоге в отчетности будет отражено ОНО в сумме 41 850,13 рублей.

Изменения за январь можно проиллюстрировать в программе «Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет» в отчете «Анализ учета по налогу на прибыль».

На иллюстрации в блоке «Корректировка» отражается изменение величины ОНО в январе – 23 402 рубля. В декабре сумма ОНО составляла 18 448 рубля. Общая сумма ОНО – 41 850 рубля.

Таким образом, наши теоретические рассуждения совпали с расчетами, которые были сделаны в бухгалтерской программе.

Автор: В. П. Калинин

Реклама: ООО «Ортикон-ИТ Интегратор», ИНН: 7715795012