Почему архив не приносит пользы: 5 ошибок в архивации документов, которые совершают почти все

Архив компании может занимать десятки шкафов, сотни стеллажей или несколько тысяч коробов и при этом не выполнять свою главную функцию. Если нужное дело невозможно быстро найти, срок хранения определён неправильно, документы не подготовлены к передаче в архив, а порядок работы с ними существует только «в голове» одного сотрудника, архив превращается из рабочего инструмента в источник постоянных рисков.

На практике проблемы начинаются задолго до того, как документы физически попадают на архивное хранение. Ошибки возникают при формировании дел, определении сроков хранения, составлении описей, организации доступа и даже при принятии решения о том, какие документы можно уничтожить.

При этом архивирование документов — это не просто складывание бумаг в коробки. Для организации важно одновременно обеспечить сохранность документов, соблюсти установленные сроки хранения и создать систему, которая позволит быстро получить нужное дело, когда оно понадобится.

Разберём пять распространённых ошибок при архивации и посмотрим, как выстроить процесс так, чтобы архив действительно помогал компании, а не создавал дополнительную нагрузку.