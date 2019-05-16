Аренда и лизинг: что поменялось в бухучете

Приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н утвержден ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», который стал первым утверждённым федеральным стандартом бухучёта для коммерческого сектора.

ФСБУ 25/2018 разработан на основе МСФО (IFRS) 16 «Аренда», введенного в действие на территории РФ приказом Минфина от 11.07.2016 №111н.

Обязательное применение нового ФСБУ начинается с отчетности за 2022 год. Однако можно применять его и уже сейчас.

Одновременно с 2022 года будет признан утратившим силу Приказ Минфина от 17.02.1997 № 15 «Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга».

Для кого

ФСБУ «Бухгалтерский учет аренды» аналогов среди ПБУ не имеет. Это совершенно новый документ, устанавливающий правила формирования в бухгалтерском учёте организаций информации об объектах бухгалтерского учёта при получении (предоставлении) за плату во временное пользование имущества и порядок раскрытия указанной информации в бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Правила, установленные в ФСБУ, будут применяться сторонами договоров аренды (субаренды), а также иных договоров, положения которых по отдельности или во взаимосвязи предусматривают предоставление арендодателем, лизингодателем, правообладателем, иным лицом за плату арендатору, лизингополучателю, пользователю, иному лицу имущества во временное пользование.

Стороны договора лизинга могут использовать стандарт независимо от того, на чьём балансе учитывается имущество.

ФСБУ не применяется:

госсектором;

при передаче недр для геологоразведки;

продуктов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации;

объектов концессионных соглашений.

Для организаций, имеющих право применять упрощенные способы бухучета, предусмотрены упрощенные способы учета аренды.

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Что нового

ФСБУ 25/2018 вводит такое понятие как «объект учета аренды».

Установлены критерии, соответствие которым определяет объект учета аренды. Объекты бухгалтерского учета, не отвечающие этим критериям, учитываются по правилам других ФСБУ. Идентификация объектов учета аренды производится на раннюю из двух дат: дату предоставления предмета аренды или дату заключения договора аренды.

арендатор может учитывать арендованное имущество одним из двух способов:

— на дату начала аренды он признаёт право пользования активом по фактической стоимости, одновременно учитывая обязательство по аренде;

— учитывает арендные платежи равномерно в течение срока аренды как расход. Право пользования активом и обязательство по аренде признавать не нужно.

Для арендодателя предусмотрены также два способа учёта арендованного имущества: как объект учёта операционной или неоперационной (финансовой) аренды.

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Бухотчетность

В отчётности, начиная с которой применяется стандарт, организация раскрывает применённый ею порядок изменения учетной политики.

В отчётности должна быть раскрыта информация об объектах учёта аренды, которая оказывает или может оказать влияние на финансовое положение организации, финрезультаты и движение денег. Как правило, указанная информация отражается в табличной форме.

Данные об активах и обязательствах по договорам аренды следует показать развёрнуто.

О том, какие счета и статьи баланса используются при учете аренды по ФСБУ 25/2018 у арендатора и арендодателя, расскажут на семинаре 24 мая. Приходите на мероприятие, и вы узнаете все про налогообложение аренды и лизинга.

Переходный период

Последствия изменения учетной политики организации в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 отражаются ретроспективно, т.е. как если бы этот стандарт применялся с момента возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни. Однако для ряда случаев предусмотрены исключения из этого порядка, облегчающие переход на новый порядок учета. В частности: